Diana Gabaldon znów krytykuje serial "Outlander". Tym razem poszło o wątek Faith i mistrza Raymonda Fot. materiał prasowy

Ósmy i tym samym finałowy sezon "Outlandera" rozczarował wielu fanów i Dianę Gabaldon. Autorka powieści o Claire i Jamiem Fraserze nie kryje swojej niechęci wobec zmian, jakie wprowadzono do fabuły serialu. Tym razem komentuje powrót wątku z 2. odsłony, który zdaniem widzów niepotrzebnie odwraca uwagę od ważniejszych spraw.

"Outlander" powoli się kończy. Twórcy obiecywali zakończenie godne prozy Diany Gabaldon, ale nawet autorka powieści, na której podstawie powstał ta adaptacja, nie przechodzi obojętnie obok zmian, jakie wprowadzono w historii miłosnej Claire i Jamiego Fraserów. Fani skarżą się, że w ósmym sezonie "Outlander" utracił całą swoją magię. Część widzów czuje, że ma przed sobą zupełnie nowy twór – zaledwie cień dawnego serialu, który tak uwielbiali.

Podkreślmy, że telewizyjna wersja "Outlandera" wyprzedza fabułę kolejnej książki pióra Gabaldon, która jeszcze nie ukazała się w księgarniach, a te wątki, które dotyczą ostatniej wydanej powieści, czyli "Powiedz pszczołom, że odszedłem", uległy znaczącemu zniekształceniu.

"Outlander" kontynuuje wątek Faith, córki Claire i Jamiego

Uwaga, spoilery.

W siódmym sezonie Claire (Caitriona Balfe) i Jamie (Sam Heughan) przygarnęli dziewczynkę imieniem Fanny (Florrie Wilkinson). Medyczka usłyszała, jak dziecko śpiewało w kościele utwór "I Do Like to Be Side the Seaside", który powstał w 1907 roku. Bohaterka momentalnie odleciała myślami do swojego pobytu w Paryżu (w drugiej odsłonie serialu). Piosenkę Marka Sheridana nuciła zmarłej córce Faith. Dziwnym zbiegiem okoliczności okazało się, że matka Fanny miała na imię tak samo jak pierwsze dziecko Fraserów.

Ósmy sezon "Outlandera" potwierdził, że Fanny faktycznie była córką Faith, którą dzięki uzdrawiającej mocy błękitnego światła uratował zaprzyjaźniony z Claire podróżnik w czasie, mistrz Raymond (Dominique Pinon). To on śpiewał dziecku XX-wieczną piosenkę i przyznał opiekę nad niemowlęciem sąsiadce, francuskiej koronczarce, prosząc ją, by w przyszłości skontaktowała się z Lady Broch Tuarach, czyli żoną Jamiego.

Gdy Faith dorosła, wyszła za mąż za kapitana Pococka, z którym doczekała się dwóch córek. Chcąc odnaleźć zaginionych rodziców, kobieta razem z rodziną weszła na pokład statku płynącego w kierunku Ameryki Północnej. W trakcie rejsu okręt napadli piraci. Fanny wypadła za burtę, a jej siostra Jane została zniewolona. Rodzice dziewczynek zginęli.

Diana Gabaldon krytykuje "Outlandera" za wątek Faith

Wielu fanom nie podoba się powrót wątku z drugiego sezonu "Outlandera". "Zwykły zapychacz" – czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych. Diana Gabaldon też krytycznie ocenia decyzję twórców serialu.

– Nie przywiązuję wagi do niczego, co ma związek z Faith i Mistrzem Raymondem, ponieważ wiem, że oni (red. przyp. – scenarzyści "Outlandera") wymyślają to od zera – powiedziała amerykańska pisarka w wywiadzie z magazynem "Parade". Przypomnijmy, że w książkach Gabaldon Faith rodzi się jako martwe dziecko w paryskim szpitalu. Serialowy wątek, w którym Faith przeżywa, jest więc odstępstwem od książek,