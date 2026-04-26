Film, który podzielił krytyków i widzów jak dawno żaden, zaraz trafi do streamingu. Nowa adaptacja "Wichrowych wzgórz" z Margot Robbie i Jacobem Elordim już niedługo zadebiutuje na HBO Max. Jest data.

HBO Max ogłosiło, że kostiumowy romans w reżyserii i na podstawie scenariusza Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Saltburn") trafi do serwisu 1 maja, a dzień później zadebiutuje również w telewizji HBO. Film Warner Bros. wszedł do kin w Walentynki i odniósł sukces kasowy: zarobił na świecie ponad 240 milionów dolarów przy 80-milionowym budżecie.

"Wichrowe wzgórza" z Margot Robbie ("Barbie", "Pewnego razu w... Hollywood") w roli Catherine Earnshaw i Jacobem Elordim ("Frankenstein", "Euforia") wywołały skrajne rekacje: od zachwytów nad odważną, autorską wizją Fennel, która celowo filtruje relację bohaterów przez wyobrażenia nastoletniej dziewczyny, po krytykę za dalekie odejście od literackiego oryginału.

Nasz dziennikarka Zuzanna Tomaszewicz jest w tym drugim "obozie". "Cytując książkową Cathy: 'To nie jest mój Heathcliff. Mojego wciąż będę kochać i zabiorę go ze sobą, jest w mojej duszy'. Film 'Wichrowe wzgórza' kusi przepiękną warstwą wizualną, ale jako adaptacja jest zaledwie pustą skorupą powieści gotyckiej Emily Brontë traktującej o pożądaniu, zemście, uprzedzeniach i wielopokoleniowej traumie, a nie o miłości, do której warto aspirować" – pisała w swojej recenzji.

Mieszane opinie widać jak na dłoni w serwisie Rotten Tomatoes: film z Fennell ma 57 procent od krytyków i 76 procent od widzów. Na polskim Filmwebie ma ocenę 6/10 od publiczności i 5,4/10 od recenzentów.

"Wichrowe wzgórza" z 2026 roku odeszły od książki Emily Brontë

Wydane w 1847 roku "Wichrowe wzgórz" Emily Brontë – opublikowane początkowo pod męskim pseudonimem Ellis Bell – do dziś pozostają jednym z najwybitniejszych i najbardziej bezkompromisowych dzieł literatury światowej. Już współcześni autorce czytelnicy byli zszokowani – nie tyle samą tematyką, co brakiem jednoznacznego morału oraz dzikością i brutalnością tej historii.

Akcja rozgrywa się na odizolowanych od świata angielskich wrzosowiskach. Wszystko zaczyna się od przybycia Heathcliffa – chłopca o niejasnym pochodzeniu i ciemnej karnacji, którego pan Earnshaw przygarnia do swojego domu. Jego obecność zaburza dotychczasowy porządek w domu na Wichrowych Wzgórzach, a między nim a Catherine Earnshaw rodzi się intensywna i niejednoznaczna relacja, która szybko wymyka się wszelkim konwencjom.

Choć przez dekady "Wichrowe Wzgórza" funkcjonowały w popkulturze jako historia miłosna, w rzeczywistości trudno nazwać tę książkę romansem w tradycyjnym sensie. Relacji Catherine i Heathcliffa bliżej do uzależnienia niż do romantycznego uczucia.