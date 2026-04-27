Dua Lipa jest kolejną gwiazdą muzyki pop, które w ostatnim czasie odwiedziły Polskę. Brytyjska piosenkarka albańskiego pochodzenia spędziła Weekend w Warszawie, by rozkoszować się m.in. klasyczną polską kuchnią i słodyczami. Fani z kraju nad Wisły próbowali zachęcić ją do udziału w streamie Łatwoganga.

Polska coraz częściej staje się celem podróży zagranicznych gwiazd. W 2024 roku Charlie XCX, która nagrała hyperpopowy album "brat" i ścieżkę dźwiękową do "Wichrowych Wzgórz" Emerald Fennell, przyjechała do Warszawy, by nakręcić dramat "Erupcja" Pete'a Ohsa. Pod koniec ubiegłego roku Rosalía wystąpiła w teledysku do hitu "Berghain", który powstał w Warszawie (m.in. w komunikacji miejskiej). W trakcie wizyty hiszpańska artystka odwiedziła bar mleczny Rusałka na Pradze, zamawiając tam kotleta schabowego, barszcz czerwony i zupę pomidorową.

Dua Lipa dołącza do grona gwiazd, które wolny czas zdecydowały się spędzić w samym centrum Warszawy. Autorka piosenek "One Kiss", "Houdini" i "Levitating" pochwaliła się w mediach społecznościowych serią zdjęć, które wykonała nad Wisłą.

Dua Lipa na pierogach w Warszawie. Polacy proszą ją o pomoc w zbiórce Cancer Fighters

Dua Lipa zamieściła na swoich profilach na Instagramie i X (dawnym Twitterze) kilka fotografii z wizyty w stolicy Polski. Piosenkarka spróbowała u nas ostryg i kultowej polskiej potrawy, czyli pierogów, w tym ruskich i z jagodami. "Weekend w Warszawie" – napisała krótko w opisie pod serią zdjęć.

Polscy fani oszaleli na punkcie nowego wpisu Duy Lipy. Wielu z nich zachęcało trzykrotną zdobywczynię nagród Grammy do pojawienia się w historycznej transmisji na żywo urządzanej przez youtubera Łatwoganga, podczas której zbierane są pieniądze na rzecz fundacji Cancer Fighters.

"Hej, może to głupie pytanie, ale skoro już jesteś w Warszawie, czy zechciałbyś pojawić się w transmisji na żywo Łatwoganga wspierającej fundację Cancer Fighters? Twoja obecność tam z pewnością byłaby bardzo pomocna" – napisał jeden z internautów X. "Prosimy, dołącz"; "Dua, ta inicjatywa jest czymś naprawdę wielkim" – czytamy w sieci.

Przypomnijmy, że w niedzielę (26 kwietnia) o godz. 21:37 zakończyła się przedłużana kilka razy tego dnia zbiórka Łatwoganga na fundację Cancer Fighters i walkę dzieci z nowotworem. Ogólnopolska mobilizacja sprawiła, że licznik zatrzymał się na kwocie 250 mln zł. Dla porównania, podczas tegorocznego finału WOŚP zebrano 263 mln zł.

