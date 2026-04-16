Mery Spolsky raz zaśpiewała o Marcinie Prokopie Fot. YouTube / Mery Spolsky

Mery Spolsky zdementowała plotki o rzekomym romansie z Marcinem Prokopem. W filmiku na TikToku piosenkarka stwierdziła, że ich źródłem jest chyba... jej żartobliwa piosenka sprzed kilku lat. O co chodzi? O "Polskie chłopaky", w których wspomina o dziennikarzu.

Po oświadczeniu Marcina Prokopa i Marii Prażuch-Prokop o rozwodzie w sieci i mediach zawrzało. Od razu pojawiły się plotki, że prowadzący "Dzień Dobry TVN" i juror "Mam talent" ma romans, a uwaga szybko skierowała się na Mery Spolsky.

Piosenkarka aż nagrała zabawny filmik na TikToka. – (...) Patrzę, i jest post, że Marcin Prokop się rozstał ze swoją żoną Marią. Wrzucili takiego ładnego posta na ten temat, a tam na tej grupie... pojawiają się również pogłoski jakoby Prokop miał spotykać się z Mery Spolsky – zaczęła.

– Ja nie wiedziałam, że nominacja do 'Osoby publicznej aktywnej w sieci' od razu aktywuje to, co należy do osób publicznych, czyli plotki, romanse – dodała 32-latka z przekąsem, nawiązując do swojego wyróżnienia do nagród Hashtagi Roku. Po czym wszystko zdementowała. – To pewnie przez tę piosenkę, którą nagrałam z cztery lata temu, gdzie był taki jeden tekst o Prokopie – zauważyła żartobliwie Mery Spolsky.

"Polskie chłopaky" Mery Spolsky wspominały o Marcinie Prokopie

O co chodzi? O kawałek "Polskie chłopaky" z 2023 roku, w który Mery zabawnie i w swoim charakterystycznym stylu śpiewa o polskich celebrytach i muzykach (płci męskiej). Pojawia się w niej fragment właśnie o Marcinie Prokopie.

Problem mam taki Lubię polskie chłopaki Sokół ręce w górze zawsze ma Wini mówi dużo rzeczy, bla, bla, bla I gadane też Organek ma opanowane Ralpha lubię, bo z nim zawsze ha, ha, ha Mrozu eleganckie garnitury ma Dawid P. ponoć tylko w gry by grał U Rubensa widzę się na dance'ach A Rogucki jest żonaty, pa, pa, pa Muniek słodkiego całusa lubi dać (Mua) Od Sariusa nie było całusa Smutne, że Ciechowski poszedł dawno spać Jacek z Kwiatu znów zajęty, k*rwa mać Problem mam taki (Jaki?) Problem mam taki (Jaki?) Problem mam taki Lubię polskie chłopaki (Uuu) Na Prokopa możе raz była ochota Karaś Kuba chodziłby tylko po klubach Drugi Kuba w okularach też mnie jara A Jan, bo gra na gitarach i się stara Maleńczuka kręci tylko młoda sztuka A w głośniku hula mi piosenka Króla Zalewskiego lubię za iskierki w oku Arek K. jest najsmutniejszym chłopcem roku Problem mam taki (Jaki?) Problem mam taki (Jaki?) Problem mam taki Lubię polskie chłopaki (Uuu) "Polskie chłopaky" Mery Spolsky tekst piosenki

Tak zresztą 32-letnia Mery Spolsky podpisała swój filmik na TikToku: "NA PROKOPA MOŻE RAZ BYŁA OCHOTA XDDD", co sugeruje, że plotki o romansie z 48-letnią gwiazdą TVN... ją samą rozśmieszyły.

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop rozwodzą się po 20 latach

Informację o rozwodzie Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop przekazali we wtorek na Instagramie. Dodali wspólne zdjęcie, na którym oboje uśmiechają się do kamery, a dziennikarz obejmuje (jeszcze) żonę.

"Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem" – napisali, wspominając o swojej urodzonej w 2006 roku córce.

Para podkreśliła również, że rozstanie nie musi oznaczać całkowitego rozpadu relacji: "Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas – był początkiem nowego. Innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy".

Prokop i Prażuch, która zawodowo zajmuje się jogą i świadomym oddychaniem, zwrócili też uwagę na ideę "dobrego rozstania", które "brzmi jak oksymoron, ale – jak się okazuje – jest całkiem możliwe".