Rozstanie po ponad dwóch dekadach wspólnego życia zawsze budzi emocje – zwłaszcza gdy dotyczy jednego z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop poinformowali właśnie o zakończeniu swojego związku. Ich wspólne oświadczenie imponuje jednak spokojem i dojrzałością – nie mówiąc już o zdjęciu. "Dobre rozstania" wciąż należą do rzadkości.

Marcin Prokop to jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych. Od lat związany jest ze stacją TVN, gdzie współprowadzi "Dzień dobry TVN", najczęściej w duecie z Dorotą Wellman. Widzowie znają go również z programu "Mam talent" oraz autorskiego cyklu podróżniczego "Niezwykłe Stany Prokopa".

Charakterystyczny styl, poczucie humoru i imponujący wzrost (206 cm) sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Mimo ogromnej popularności przez lata konsekwentnie chronił swoje życie prywatne, rzadko dzieląc się szczegółami relacji rodzinnych.

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop rozwodzą się po 20 latach

Informację o rozwodzie Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop przekazali we wspólnym wpisie na Instagramie. Dodali wspólne zdjęcie, na którym oboje uśmiechają się do kamery, a dziennikarz obejmuje (jeszcze) żonę.

„Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem" – czytamy.

Podkreślili również, że rozwód nie musi oznaczać całkowitego rozpadu relacji. "Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas – był początkiem nowego. Innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy" – dodała.

W swoim wpisie Prokop i Prażuch zwrócili też uwagę na ideę "dobrego rozstania", które "brzmi jak oksymoron, ale – jak się okazuje – jest całkiem możliwe".

Na koniec zaznaczyli, że chcieli sami poinformować o zmianach w życiu prywatnym. "Chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują". To wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. Dziękujemy, można się rozejść" – czytamy na Instagramie. Komentarze pod wpisem zostały wyłączone.

Kim jest Maria Prażuch, żona Marcina Prokopa?

Maria Prażuch-Prokop przez lata pozostawała poza medialnym światłem reflektorów. Choć była związana z jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci telewizji, konsekwentnie unikała rozgłosu i rzadko pojawiała się publicznie. Z Marcinem Prokopem poznali się na imprezie u wspólnych znajomych, a w 2006 roku doczekali się córki Zofii.

Zawodowo zajmuje się jogą i nauką świadomego oddechu. Zanim jednak całkowicie zmieniła swoją ścieżkę zawodową i została certyfikowaną trenerką, przez 15 lat pracowała w marketingu korporacyjnym.