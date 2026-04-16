Rozwód Marcina Prokopa i Marii Prażuch-Prokop wygenerował lawinę plotek. Oczywiście nie obyło się bez spekulacji o domniemanym romansie dziennikarza. Z kim? Z młodszą o 16 lat Mery Spolsky. Piosenkarka postanowiła to skomentować i zrobiła to w swoim mistrzowskim stylu.

REKLAMA

Informację o rozwodzie Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop przekazali we wtorek na Instagramie. Dodali wspólne zdjęcie, na którym oboje uśmiechają się do kamery, a dziennikarz obejmuje (jeszcze) żonę.

"Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem" – czytamy.

Podkreślili również, że rozwód nie musi oznaczać całkowitego rozpadu relacji: "Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas – był początkiem nowego. Innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy". Prokop i Prażuch zwrócili też uwagę na ideę "dobrego rozstania", które "brzmi jak oksymoron, ale – jak się okazuje – jest całkiem możliwe".

Marcin Prokop i Mery Spolsky mają romans? Piosenkarka zdementowała plotki

Po niespodziewanym oświadczeniu Marcina Prokopa i Marii Prażuch-Prokop w sieci i mediach zahuczało od plotek i spekulacji. Pojawiły się głosy, że prowadzący "Dzień Dobry TVN" i juror "Mam talent" ma romans, a uwaga szybko skierowała się na Mery Spolsky. To z nią – według plotkarskich serwisów i internautów-detektywów – Prokop miałby się spotykać.

REKLAMA

Piosenkarka postanowiła odnieść się do plotek i nagrała zabawny filmik na TikToka. – Zostałam nominowana w kategorii 'Osoba publiczna aktywna w sieci' [do Hashtagów Roku – red.], a tam nagle mija kilka godzin, patrzę, i jest post, że Marcin Prokop się rozstał ze swoją żoną Marią. Wrzucili takiego ładnego posta na ten temat, a tam na tej grupie... pojawiają się również pogłoski jakoby Prokop miał spotykać się z Mery Spolsky – zaczęła.

– Ja nie wiedziałam, że nominacja do 'Osoby publicznej aktywnej w sieci' od razu aktywuje to, co należy do osób publicznych, czyli plotki, romanse – dodała 32-latka z przekąsem.

REKLAMA

Mery Spolsky (właściwie Maria Ewa Żak) postanowiła wszystko zdementować i zrobiła to w swoim stylu. – To pewnie przez tę piosenkę, którą nagrałam z cztery lata temu, gdzie był taki jeden tekst o Prokopie – zauważyła żartobliwie.

O co chodzi? O kawałek "Polskie chłopaky" z 2023 roku, w który Mery śpiewa o polskich celebrytach i muzykach (płci męskiej). Pojawia się w niej fragment: "Na Prokopa możе raz była ochota". Tak zresztą Spolsky podpisała swój filmik na TikToku: "NA PROKOPA MOŻE RAZ BYŁA OCHOTA XDDD", co sugeruje, że plotki o romansie z 48-letnią gwiazdą TVN ją samą rozśmieszyły.

REKLAMA

Kim jest Maria Prażuch, żona Marcina Prokopa?

Maria Prażuch-Prokop i Marcin Prokop byli razem 20 lat. Poznali się na imprezie u wspólnych znajomych, a w 2006 roku doczekali się córki Zofii. Żona dziennikarza przez lata pozostawała poza światłem reflektorów. Konsekwentnie unikała rozgłosu i rzadko pojawiała się publicznie.

Zawodowo zajmuje się jogą i nauką świadomego oddechu. Zanim jednak całkowicie zmieniła swoją ścieżkę zawodową i została certyfikowaną trenerką, przez 15 lat pracowała w marketingu korporacyjnym.