"Akolita" to serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen", który w czasie emisji był bombardowany przez nieprzychylnych mu fanów z jeszcze większym natężeniem niż "Obi-Wan Kenobi". Po pierwszym sezonie Disney nie dał zielonego światła jego kontynuacji, tłumacząc tę decyzję słabymi wynikami oglądalności. Po dwóch latach tytuł wskoczył do rankingu popularności Disney+. Dlaczego?

"Akolita" Leslye Headland, reżyserki i scenarzystki "Russian Doll", rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Mrocznym widmie", czyli w Erze Wielkiej Republiki, kiedy Zakon Jedi przeżywał swój rozkwit. Czułe na moc bliźniaczki Osha i Mae dorastały na planecie Brendok, gdzie działał poteżny sabat czarownic (Rue z "Igrzysk śmierci"), któremu nieprzychylni byli rycerze jasnej strony Mocy. W dzieciństwie siostry zostały rozdzielone. Jedna z dziewczyn stała się uczennicą Qimira, Sitha wydalonego niegdyś z Akademii Jedi.

Serial Disney+ był oskarżany przez część miłośników twórczości George'a Lucasa o łamanie kanonu "Gwiezdnych wojen". Poszło przede wszystkim o okoliczności narodzin bliźniaczek granych przez Amandlę Stenberg z "Igrzysk śmierci". Przypomnijmy, że matka Aniseya zapewniała, że to "ona je stworzyła", a nie midichloriany, które miały doprowadzić do wyjątkowego poczęcia Anakina Skywalkera z "woli samej Mocy". Ponadto na ekranie mogliśmy ujrzeć Zakon Jedi od jego złej, skorumpowanej strony.

"'Akolita' nie jest jednak 'największym gniotem' w świecie 'Gwiezdnych wojen', tak jak upierają się niektórzy. Oferuje ciekawe spojrzenie na Moc (wykonanie to już inna kwestia) i nie powiela bezpiecznych, leniwych motywów typowych dla sagi Skywalkerów" – pisaliśmy wcześniej w naTemat.

Dzieło Headland spotkało się z dużą kampanią nienawiści, w której nie brakowało rasistowskich, mizoginistycznych i transfobicznych odzywek pod adresem różnorodnej obsady, a także bombardowania ocen w telewizyjnych agregatorach. Disney+ ostatecznie anulował "Akolitę" po jednym sezonie, powołując się na jego wysokie koszty produkcji (budżet wyniósł 230 mln dolarów) i niską oglądalność.

Zobacz także

"Gwiezdne wojny" z Goslingiem przerwą schemat. Myślę, że na dobre im to wyjdzie
5 powodów, dla których powinniście obejrzeć "Andora". Nie musicie nawet lubić "Star Warsów"
Fani "Star Warsów" marzyli o tym filmie. Tylko Disney miał powiedzieć "nie"
"Gwiezdne wojny" są polityczne. Oto jak pewna wojna ukształtowała filmy George'a Lucasa

Mało kto spodziewał się, że po dwóch latach od emisji "Akolita" znów wskoczy do rankingu dziesięciu najpopularniejszych seriali serwisu streamingowego Disney+. FlixPatrol podaje, że serial uplasował się na dziewiątym miejscu.

Eskperci tłumaczą wzrost oglądalności "Akolity" nową falą zainteresowanie "Gwiezdnymi wojnami" – niedawno odbyła się premiera serialu animowanego "Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz Cienia", a w maju na srebrny ekran trafi film "Mandalorian & Grogu" Jona Favreau z Pedrem Pascalem i Sigourney Weaver.

Przypomnijmy, że w obsadzie "Akolity" – oprócz Amandli Stenberg – znaleźli się również Jung-Jae Lee ("Squid Game"), Manny Jacinto ("Dobre miejsce"), Carrie-Anne Moss ("Matrix"), Jodie Turner-Smith ("After Yang"), Dafne Keen ("Logan: Wolverine"), Dean-Charles Chapman ("Gra o tron"), David Harewood (gra Alan Wake 2), Harry Trevaldwyn ("Jak wytresować smoka") i Rebecca Henderson ("Odpowiednie zachowanie").