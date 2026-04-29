"Akolita", najbardziej hejtowany serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen", znów trafił do rankingu popularności Disney+ Fot. materiał prasowy

"Akolita" to serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen", który w czasie emisji był bombardowany przez nieprzychylnych mu fanów z jeszcze większym natężeniem niż "Obi-Wan Kenobi". Po pierwszym sezonie Disney nie dał zielonego światła jego kontynuacji, tłumacząc tę decyzję słabymi wynikami oglądalności. Po dwóch latach tytuł wskoczył do rankingu popularności Disney+. Dlaczego?

"Akolita" Leslye Headland, reżyserki i scenarzystki "Russian Doll", rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Mrocznym widmie", czyli w Erze Wielkiej Republiki, kiedy Zakon Jedi przeżywał swój rozkwit. Czułe na moc bliźniaczki Osha i Mae dorastały na planecie Brendok, gdzie działał poteżny sabat czarownic (Rue z "Igrzysk śmierci"), któremu nieprzychylni byli rycerze jasnej strony Mocy. W dzieciństwie siostry zostały rozdzielone. Jedna z dziewczyn stała się uczennicą Qimira, Sitha wydalonego niegdyś z Akademii Jedi.

Serial Disney+ był oskarżany przez część miłośników twórczości George'a Lucasa o łamanie kanonu "Gwiezdnych wojen". Poszło przede wszystkim o okoliczności narodzin bliźniaczek granych przez Amandlę Stenberg z "Igrzysk śmierci". Przypomnijmy, że matka Aniseya zapewniała, że to "ona je stworzyła", a nie midichloriany, które miały doprowadzić do wyjątkowego poczęcia Anakina Skywalkera z "woli samej Mocy". Ponadto na ekranie mogliśmy ujrzeć Zakon Jedi od jego złej, skorumpowanej strony.

"'Akolita' nie jest jednak 'największym gniotem' w świecie 'Gwiezdnych wojen', tak jak upierają się niektórzy. Oferuje ciekawe spojrzenie na Moc (wykonanie to już inna kwestia) i nie powiela bezpiecznych, leniwych motywów typowych dla sagi Skywalkerów" – pisaliśmy wcześniej w naTemat.

Dzieło Headland spotkało się z dużą kampanią nienawiści, w której nie brakowało rasistowskich, mizoginistycznych i transfobicznych odzywek pod adresem różnorodnej obsady, a także bombardowania ocen w telewizyjnych agregatorach. Disney+ ostatecznie anulował "Akolitę" po jednym sezonie, powołując się na jego wysokie koszty produkcji (budżet wyniósł 230 mln dolarów) i niską oglądalność.

Mało kto spodziewał się, że po dwóch latach od emisji "Akolita" znów wskoczy do rankingu dziesięciu najpopularniejszych seriali serwisu streamingowego Disney+. FlixPatrol podaje, że serial uplasował się na dziewiątym miejscu.

Eskperci tłumaczą wzrost oglądalności "Akolity" nową falą zainteresowanie "Gwiezdnymi wojnami" – niedawno odbyła się premiera serialu animowanego "Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz Cienia", a w maju na srebrny ekran trafi film "Mandalorian & Grogu" Jona Favreau z Pedrem Pascalem i Sigourney Weaver.