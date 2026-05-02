"Dom dobry" doczekał się serialowej adaptacji Fot. materiały prasowe

Jedna z najważniejszych powieści XX wieku wraca na ekran w zupełnie nowej formie. "Dom duchów" – literacki fenomen Isabel Allende – doczekał się serialowej adaptacji, która właśnie zadebiutowała na Prime Video. Ośmioodcinkowa produkcja przenosi widzów do świata rodziny Trueba i opowiada historię rozciągającą się na kilkadziesiąt lat, łącząc dramat obyczajowy z realizmem magicznym.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Powieść "Dom duchów" autorstwa chillijskiej pisarki Isabel Allende została wydana po raz pierwszy w 1982 roku. Sprzedała się w ponad 70 milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na dziesiątki języków. Na stałe wpisała się w kanon literatury światowej, stając się jednym z najważniejszych przykładów realizmu magicznego.

O czym jest "Dom duchów"? To ekranizacja kultowej powieści

Nowy serial to pierwsza hiszpańskojęzyczna adaptacja kultowej powieści. Fabuła koncentruje się na losach trzech pokoleń kobiet w rodzinie Trueba, których życie splata się z burzliwą historią kraju. Ich osobiste doświadczenia stają się odbiciem przemian społecznych i politycznych, a także opowieścią o pamięci, przemocy i dziedzictwie.

REKLAMA

"Ośmioodcinkowa saga rodzinna obejmująca pół wieku, skupiająca się na trzech pokoleniach kobiet – Clarze, Blance i Albie – w konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, ukształtowanym przez walkę klas, polityczne zawirowania i magię" – brzmi oficjalny opis Prime Video.

Serialowa adaptacja powstawała w Chile, ale twórcy postanowili nadać jej bardziej uniwersalny charakter. W powieści kraj nie zostaje nazwany wprost, co – jak zaznacza producentka Fernanda Urrejola – pozwala traktować tę historię jako wspólną dla wielu państw Ameryki Łacińskiej.

Serial "Dom duchów" jest zupełnie inny niż wcześniejsza ekranizacja z 1993 roku, czyli filmu "Dom dusz". Wersja z międzynarodową, gwiazdorską obsadą – w tym Meryl Streep, Jeremym Ironsem, Glenn Close, Winoną Ryder czy Antonio Banderasem – powstała w języku angielskim. Sama autorka przyznaje dziś, że dopiero serialowa wersja w pełni oddaje ducha książki.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

– W tamtym czasie każda produkcja, która miała wartość komercyjną, musiała być zrealizowana w języku angielskim i posiadać gwiazdorską obsadę. Dlatego film z 1993 roku nie ma tego chilijskiego charakteru, który – jak sądziłam – nadałam książce. A teraz, kiedy obejrzałam miniserial, zobaczyłam to, czym ta historia zawsze powinna była być – powiedziała Allende.

W obsadzie nowego "Domu duchów" znaleźli się m.in. Alfonso Herrera jako Esteban Trueba oraz Nicole Wallace i Dolores Fonzi, które wcielają się w Clarę na różnych etapach życia. Towarzyszą im m.in. Fernanda Castillo, Eduard Fernández czy Juan Pablo Raba. Warto dodać, że twórcy zdecydowali się na międzynarodowy casting obejmujący aktorów z różnych krajów Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii.

REKLAMA

Za produkcję odpowiadają Amazon MGM Studios oraz FilmNation Entertainment, a w gronie producentów wykonawczych znalazły się m.in. Eva Longoria oraz sama Isabel Allende.

Gdzie obejrzeć "Dom duchów"?