Chad Stahelski i Keanu Reeves mają już pomysł na film "John Wick 5" Fot. materiał prasowy

Widzowie nie żegnają się na dobre z legendarnym płatnym zabójcą granym przez Keanu Reevesa. Wszystko wskazuje na to, że "John Wick 5" powstanie. Poprzednia część serii miała otwarte zakończenie, więc nic nie stoi na drodze, by zawodowy hitman powrócił na duży ekran. Prezes wytwórni Lionsgate właśnie zabrał głos w sprawie przyszłości projektu. Na jakim jest etapie?

Ponad dekadę temu Keanu Reeves , odtwórca Neo w słynnym "Matriksie", stał się twarzą franczyzy, która przerosła wszelkie oczekiwania zarówno twórców, jak i widowni. Jako John Wick – niebezpieczny płatny zabójca, którego poznaliśmy, gdy mścił się na zabójcach psa jego zmarłej żony – zachwycił widzów żądnych dynamicznych scen walki.

Pierwszy film zarobił w kasach biletowych na całym świecie 86 mln dolarów, stając się kasowym sukcesem. Produkcja miała budżet w wysokości 20 mln USD i przekroczyła ważny w Box Office'ie próg trzykrotnie większego zysku.

Popularna seria doczekała się łącznie czterech filmów o Wicku, spin-offu "Ballerina" i serialu "Continental". W niedalekiej przyszłości kino akcji w wykonaniu Chada Stahelskiego, który niebawem ożywi na srebrnym ekranie klasykę kina lat 80., czyli "Nieśmiertelnego", stanie się tłem dla gry AAA studia Saber Interactive (i to z Reevesem na pokładzie).

"John Wick 4" zakończył się w sposób otwarty. Odpowiedź na pytanie, co dalej stało się z tytułowym bohaterem – czy zginął, czy nie – pozostaje kwestią naszej wyobraźni. Chad Stahelski wyjaśnił w wywiadzie na łamach magazynu "Empire", że nakręcił jeszcze alternatywny finał. – Jasno wskazywał, że John wciąż żyje. Widzowie, którzy brali udział w testach, zdecydowanie woleli jednak niejednoznaczne zakończenie – oznajmił filmowiec.

Z ostatnich medialnych doniesień wynika, że płatny zabójca, za którym wystawiono wcześniej pokaźny list gończy, żyje i ma się dobrze. Na tyle dobrze, że jego przygody otrzymają kontynuację. Prezes Lionsgate Adam Fogelson skomentował dalsze plany na serię w rozmowie z portalem Business Insider.

– Chad i Keanu mają pomysł, który ich zdaniem może być bardzo ekscytujący. (...) Mamy przed sobą wiele etapów, więc nie chciałbym narzucać im konkretnego harmonogramu, ale jeśli chodzi znalezienie głównego pomysłu, wydaje się, że trafili na coś, co ich zdaniem jest porywające – tak o potencjalnym filmie "John Wick 5" mówił Fogelson.

Przypomnijmy, że niedawno ogłoszono rozpoczęcie prac na planie spin-offu poświęconego niewidomemu zabójcy Caine'owi, w którego wciela się Donnie Yen ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie"). Postać ta zadebiutowała w "Johnie Wicku 4". Za kamerą intrygującego filmu stanie odtwórca głównej roli.