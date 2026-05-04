Alicja Szemplińska ma za sobą pierwszą próbę

Do pierwszego półfinału Eurowizji 2026 w Wiedniu pozostał nieco ponad tydzień, a reprezentantka Polski Alicja Szemplińska ma już za sobą pierwszą próbę techniczną. Cztery opublikowane zdjęcia wyglądają naprawdę obiecująco i stylowo. Uwagę zwraca potężny rekwizyt.

Alicja Szemplińska zaśpiewa swój utwór "Pray" już 12 maja w Wiedniu. W pierwszym półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji wystąpi jako czternasta – czyli przedostatnia w stawce liczącej 15 państw. To jedna z najmocniejszych pozycji startowych, jeśli chodzi o szanse na awans do finału.

24-latka – która miała już reprezentować Polskę na odwołanej Eurowizji 2020 – jest już w Wiedniu, a przed wyjazdem wyjawiła, że zupełnie zmieniła swój występ. Przypomnijmy, że show, które zaprezentowała podczas polskich kwalifikacji, nie spodobało się widzom.

– Jeżeli chodzi o cały staging, to szykujemy wielką niespodziankę. Będzie to zupełnie inny występ niż w preselekcjach w Polsce. Nie mogę zdradzić, co się wydarzy na scenie, ale na pewno nie będzie spokojnie – mówiła Szemplińska w rozmowie z PAP Life.

Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Są zdjęcia z pierwszej próby

Polka ma już za sobą pierwszą próbę techniczną, która odbyła się w niedzielę 3 maja. Dziennikarze nie byli na nią wpuszczani, ale Europejska Unia Nadawców opublikowała na Reddicie specjalne opisy stagingów, a dzień później pokazano pierwsze oficjalne zdjęcia.

Na czterech fotografiach widzimy wokalistkę w tym samym, charakterystycznym, metaliczno-czarnym stroju, w którym zaprezentowała się na preselekcjach. Towarzyszy jej czterech tancerzy i wszystko wygląda na to, że rekwizytem, o którym wczesniej mówiła Szemplińska, jej duża, pochyła platforma. Na scenie dominuje chłodna kolorystyka, a całość wygląda naprawdę z klasą i dość widowiskowo. Warto jednak pamiętać, że opublikowane zdjęcia pokazują zaledwie ułamek całego występu, a polska delegacja wcale nie musiała ujawniać wszystkiego.

"Być może widzieliście występ utworu "Pray", dzięki któremu ALICJA wygrała polskie preselekcje w marcu, ale możecie praktycznie o nim zapomnieć. Jedynym elementem, który pozostał bez zmian, jest jej strój. Alicja przyjechała do Wiednia z czymś świeżym i zupełnie nowym. Eurowizyjna inscenizacja tego utworu koncentruje się wokół pewnego rekwizytu – którego, jak obiecaliśmy, nie będziemy opisywać zbyt szczegółowo!" – czytamy z kolei w przesłanym mediom w niedzielę komunikacie.

Podkreślono, że to "element, który sam w sobie może wydawać się prosty (choć i tak sprawia monumentalne wrażenie), ale kiedy Alicja i czwórka jej tancerzy zaczynają z nim współpracować, wszystko zamienia się w coś naprawdę wyjątkowego".

"Reżyser tego występu doskonale wiedział, co robi, co wyraźnie widać w sposobie, w jaki praca kamer wychwytuje światło i cienie towarzyszące ruchom Alicji i jej ekipy. Warto jednak dodać, że kamera błyszczy nie tylko wtedy, gdy wykorzystywany jest rekwizyt – podczas solowego, gospelowego intro wokalistki pojawia się kilka naprawdę niesamowitych ujęć – czytamy. Dodajmy, że reżyserem występu Alicji Szemplińskiej jest Kamil Staszczyszyn.

W enigmatycznym opisie zwrócono także uwagę na "znakomite kostiumy tancerzy towarzyszących". "Mówimy tu o wyjątkowo stylowych kreacjach – lśniących białych koszulach wpuszczonych w czarne spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami, uzupełnionych pasem smokingowym, który perfekcyjnie spaja całość stylizacji. Jeśli podczas tegorocznych Eurovision Song Contest Awards pojawi się kategoria dla najlepiej ubranej grupy tanecznej, ta ekipa już teraz wygląda na głównego faworyta!" – zaznaczono.

