Bad Bunny w kostiumie starca podczas Met Gali 2026 Fot. YouTube / Vogue

Za nami Met Gala 2026, charytatywne wydarzenie haute couture, które zdaniem wielu obserwatorów przywodzi na myśl Kapitol z "Igrzysk śmierci". Raper Bad Bunny postanowił pojawić się na wiosennym dywanie w kostiumie postarzającym go o 50 lat, tym samym dając prztyczka w nos panującym w świecie gwiazd standardom. W końcu starzenie się to też sztuka.

Tematem przewodnim Met Gali 2026, i tym samym wiosennej wystawy Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, był "Costume Art" ("Sztuka kostiumu"), a dresscode, jaki obowiązywał uczestników modowego wydarzenia, brzmiał: "Fashion Is Art" ("Moda to sztuka").

Ekspozycja zbiegła się w czasie z otwarciem pierwszych stałych galerii Instytutu Kostiumu w MET. Wystawa skomponowana przez głównego kuratora Andrew Boltona centralną rolę "ubranego ciała" w ogromnych zbiorach muzeum. Obrazy, rzeźby i inne dzieła obejmujące 5 tysięcy lat historii sztuki zostaną zestawione z historycznymi i współczesnymi strojami z kolekcji Costume Institute. Wystawa zostanie otwarta 10 maja i potrwa do 10 stycznia 2027 roku.

Portorykański raper Bad Bunny, który w lutym bieżącego roku był gwiazdą koncertu w przerwie Super Bowl LX, przeszedł po inspirowanym epoką renesansu dywanie Met Gali w kostiumie starca. Głowę muzyka obsypała siwizna, na twarzy pojawiły się "wymuszone" przez makijaż plamy soczewicowate słoneczne i zmarszczki, a w dłoni znalazła się laska Cartiera. Całość dopełniły silikonowe protezy (m.in. nosa) stworzone przez wizażystę Mike'a Marino i czarny smoking zaprojektowany przez Zarę z wielką kokardą na szyi, która była inspirowana suknią "Bustle" Charlesa Jamesa z 1947 roku.

Pomysł na wspomniany kostium jest hołdem dla jednej z sekcji Instytutu Kostiumu w MET: "The Aging Body" ("Starzejące się ciało"). W muzeum na Manhattanie znajdziemy również takie kategorie jak "Mortal Body", "Pregnant Body" i "Anatomical Body".

Projekt, który narodził się z bliskiej współpracy Bad Bunny'ego z Mikem Marino, w pewien sposób uderza w powszechne w zachodniej branży artystycznej (m.in. w Hollywoodzie) standardy piękna. W dobie botoksu, modelowania ust kwasem hialuronowym, liftingu twarzy i bichektomii król latynoskiego trapu w sposób bezpośredni pokazał, co myśli o strachu przed starzeniem się.

