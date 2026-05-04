Met Gala 2026 zapowiada się spektakularnie Fot. Shutterstock

Już w nocy z 4 na 5 maja czasu polskiego cały świat znów będzie patrzył na schody Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To właśnie tam odbędzie się Met Gala – najbardziej prestiżowe wydarzenie modowe roku. Gwiazdy pojawią się w kreacjach tworzonych specjalnie na tę jedną noc, a internet jak co roku oszaleje na punkcie najlepszych (i najdziwniejszych) stylizacji. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo, bo motyw dotyczy relacji mody ze sztuką, co może oznaczać naprawdę spektakularne kostiumy. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o Met Gali 2026.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Met Gala to coroczny bal charytatywny organizowany na rzecz Costume Institute (Instytutu Kostiumu), czyli działu mody przy słynnym Metropolitan Museum of Art (MET). Dochód z wydarzenia wspiera działalność instytutu, jego wystawy, archiwa i programy edukacyjne.

Dziś Met Gala to globalne święto popkultury i mody, ale początki były znacznie skromniejsze. Pierwsze gale odbywały się już w połowie XX wieku jako eleganckie kolacje dobroczynne. Wszystko zmieniło się, gdy wydarzeniem zajęła się legendarna redaktorka Diana Vreeland, która wprowadziła motywy przewodnie i uczyniła z gali spektakl kreatywności.

REKLAMA

Stopniowo Met Gala stała się miejscem, gdzie moda spotyka teatr, sztukę showbiznes i marketing na najwyższym poziomie, a nad całością od lat czuwa legendarna Anna Wintour, była naczelna amerykańskiego "Vogue'a", na której (podobno) wzorowano Mirandę Priestly z "Diabeł ubiera się u Prady". Na czerwonym dywanie Met Gali pojawiają się największe gwiazdy w najbardziej wymyślnych kreacjach (chociaż bardziej pasuje tu słowo "kostiumach), a to, co dzieje się na uroczystym przyjęciu za zamkniętymi drzwiami jest owiane tajemnicą.

Kiedy jest Met Gala 2026?

Wydarzenie tradycyjnie organizowane jest w pierwszy poniedziałek maja, który w tym roku przypada 4 maja. Transmisja na żywo z czerwonego dywanu rozpocznie się o godzinie 18 czasu nowojorskiego, czyli we wtorek 5 maja o północy w Polsce.

REKLAMA

Jaki jest temat przewodni Met Gali 2026?

W listopadzie ubiegłego roku Vogue ogłosiło, że tematem wiosennej wystawy Metropolitan Museum of Art na 2026 rok będzie "Costume Art" ("Sztuka kostiumu"). Ekspozycja zbiegnie się z otwarciem pierwszych stałych galerii Instytutu Kostiumu w MET. – To będzie przełomowe dla naszego działu, ale myślę też, że będzie przełomowe dla mody w ogóle – sam fakt, że muzeum sztuki takie jak MET daje modzie centralne miejsce – podkreślił główny kurator Andrew Bolton.

Wystawa przygotowana przez Boltona ma pokazać centralną rolę "ubranego ciała" w ogromnych zbiorach muzeum. Obrazy, rzeźby i inne dzieła obejmujące 5 tysięcy lat historii sztuki zostaną zestawione z historycznymi i współczesnymi strojami z kolekcji Costume Institute. Wystawa zostanie otwarta 10 maja i potrwa do 10 stycznia 2027 roku.

REKLAMA

Jaki jest dress code Met Gali 2026?

Motyw przewodni i dress code Met Gali to dwie różne rzeczy, choć mocno ze sobą zazębione. Motywem jest temat wystawy, a dress code to wytyczne dla gości, jak mają się ubrać. W praktyce gwiazdy na Met Gali inspirują się jednym i drugim, choć tegoroczne motyw i dress są praktycznie identyczne.

W lutym "Vogue" ogłosiło, że dress code Met Gali 2026 brzmi "Fashion Is Art", czyli "Moda jest sztuką". Instytut Kostiumu chce tym samym podkreślić, że moda nie funkcjonuje obok świata sztuki, ale od zawsze była jego częścią. Tegoroczna gala spojrzy na ludzkie ciało jako na "nośnik kultury", a na ubranie jako na formę sztuki użytkowej.

– To, co łączy każdy dział kuratorski i każdą galerię w muzeum, to moda, czyli ubrane ciało. To wspólny motyw całego muzeum i właśnie od tego narodził się pomysł tej wystawy. Często postrzegano nas jak ubogiego krewnego, ale w rzeczywistości ubrane ciało znajduje się w centrum każdej galerii. Nawet nagość nigdy nie jest naprawdę naga – zawsze wpisane są w nią kulturowe wartości i idee – tłumaczył.

W praktyce oznacza to zaproszenie do potraktowania stroju jak dzieła sztuki. Goście mogą więc pojawić się w kreacjach przypominających rzeźby, instalacje artystyczne, obrazy lub eksperymentalne formy. Bardzo możliwe, że zobaczymy suknie zbudowane niczym architektoniczne konstrukcje, ręcznie malowane tkaniny, dramatyczne kroje i teatralne dodatki. Na tegorocznym czerwonym dywanie z pewnością nie zabraknie performensu.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Kto poprowadzi Met Galę 2026 i kto się pojawi?

Współgospodarzami tegorocznej edycji zostali: gwiazda muzyki Beyoncé, aktorka i laureatka Oscara Nicole Kidman, tenisistka Venus Williams oraz tradycyjnie Anna Wintour. Największe emocje budzi powrót Beyoncé, która nie pojawiła się na Met Gali od 2016 roku.

A kto może pojawić się na czerwonym dywanie? Lista gości tradycyjnie jest tajna, ale media spekulują, że – jak co roku zobaczymy największe gwiazdy kina, muzyki, sportu i internetu.

Wśród potencjalnych nazwisk wymienia się: Rihannę, Kim Kardashian, Zendayę, Taylor Swift, Timothéego Chalameta, obsadę "Diabeł ubiera się u Prady 2" (Meryl Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci) oraz gwiazdy "Gorącej rywalizacji", Hudsona Williamsa i Connora Storriego. Met Gala słynie jednak z niespodziewanych wejść, tajemniczych gości i momentów, którymi sieć żyje później przez tygodnie.

REKLAMA

Gdzie oglądać Met Galę z 2026 roku?