Jak skończy się serial "Outlander"? Twórcy adaptacji prozy Diany Gabaldon nakręcili kilka zakończeń Fot. materiał prasowy

Serial "Outlander" już w maju dobiegnie końca. Fani wciąż zastanawiają się, jak twórcy zakończą historię miłosną Fraserów i czy uda im się domknąć jej najważniejsze wątki. Okazuje się, że finał ma być wyjątkowo zaskakujący – do tego stopnia, że nawet główna obsada nie jest na niego przygotowana.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Serial "Outlander" rozpoczął się w XVIII-wiecznej Szkocji, do której za sprawą druidycznego kręgu przeniosła się angielska lekarka Claire Randall (Caitriona Balfe z "Belfastu"). W chłodnych Highlandach – pełnych okrutnych czerwonych kurtek (żołnierzy Brytyjskich Sił Zbrojnych), które tłumią wszelkie przejawy buntu – podróżniczka w czasie trafia w objęcia szkockiego wojownika imieniem Jamie Fraser (Sam Heughan z "Miłości na nowo"). Tak rozpoczyna się ich epicka miłość, która powiedzie ich aż za ocean.

Claire i Jamie podróżowali przez Francję, rozbili się na Jamajce, aż wreszcie wylądowali w Karolinie Północnej (amerykańskiej kolonii określanej mianem "bastionu patriotyzmu"), gdzie osiedlili się wraz z rodziną. W ósmym i tym samym finałowym sezonie "Outlandera" nad Fraserami i ich najbliższymi krąży widmo wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Jak skończy się "Outlander"? Nakręcono kilka zakończeń

W pierwszym odcinku ósmego sezonu Jamie Fraser dowiedział się z książki historycznej Franka Randalla (pierwszego męża Claire), którą Brianna i Roger przywieźli z przyszłości, że zginie w nadchodzącej bitwie pod Kings Mountain. Wszystko wskazuje na to, że twórcy "Outlandera" przedstawią znaną walkę z czasów rewolucji amerykańskiej w finałowym odcinku adaptacji prozy Diany Gabaldon. To wtedy powinno wyjść na jaw, czy ukochany protagonistki przeżyje brutalne starcie.

Fani liczą również na to, że scenarzyści, w tym showrunner Matthew B. Roberts ("Outlander: Krew z krwi"), odpowiedzą w ostatnim odcinku na pytanie, co duch Jamiego Frasera robił w pierwszym sezonie serialu – gdy Claire pierwszy raz przyjechała z Frankiem do Inverness i jeszcze nie natknęła się na magicznykrąg Craigh na Dun.

REKLAMA

W rozmowie z magazynem "Entertainment Weekly" Matthew B. Roberts ujawnił, że serialowa ekipa nakręciła kilka zakończeń "Outlandera". Większość obsady ma nadal nie wiedzieć, które z nich jest tym właściwym. – Jestem tak samo nieświadoma, jak wszyscy inni – przyznała Caitriona Balfe w wywiadzie na łamach amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter". – Nikt z nas nie wie (red. przyp. – jak to się skończy) – powiedział Sam Heughan.

Dalsza część artykułu poniżej.

– Nie mogliśmy nakręcić pełnych 10 sezonów, więc musieliśmy stworzyć własne zakończenie. (...) Ale cieszę się na samą myśl, że obejrzę finał i sam stanę się fanem "Outlandera". Myślę, że fani będą zadowoleni – skwitował odtwórca roli szkockiego wojownika z zamku Lallybroch. Premiera ostatniego odcinka odbędzie się w serwisie streamingowym Netflix w sobotę, 16 maja.

REKLAMA