"Przylądek strachu" zapowiada się na jedną z najgłośniejszych serialowych premier tego lata. Apple TV sięga po kultowy thriller psychologiczny i zamienia go w dziesięcioodcinkową produkcję z gwiazdorską obsadą oraz imponującą ekipą producentów. Nad serialem czuwają legendy kina – Martin Scorsese i Steven Spielberg.
Historia "Przylądka strachu" jest długa, a wszystko zaczęło się od powieści "Egzekucja" Johna D. MacDonalda. Na jej podstawie powstał film z 1962 roku w reżyserii J. Lee Thompsona z Gregorym Peckiem i Robertem Mitchumem w rolach głównych.
Największą popularność zdobył jednak remake z 1991 roku, czyli "Przylądek strachu" w reżyserii Martina Scorsesego. Film opowiadał historię Maksa Cady'ego – brutalnego przestępcy, który po wyjściu z więzienia zaczyna terroryzować rodzinę swojego byłego adwokata Sama Bowdena. W obsadzie znaleźli się Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange i Juliette Lewis.
Film odniósł ogromny sukces, a dziś jest kultowy i uchodzi za jeden z najbardziej przerażających thrillerów psychologicznych lat 90. Szczególne uznanie zdobyła rola De Niro jako psychopatycznego Cady'ego – legendarny aktor otrzymał za nią nominację do Oscara. Nominowana była również Juliette Lewis.
Serial "Przylądek strachu" ma genialną obsadę. Producentami są Scorsese i Spielberg
Hollywood ma prawdziwą obsesję na punkcie remake'ów i rebootów, ale serial "Przylądek strachu" zapowiada się wyśmienicie. Nowa wersja zachowuje fundament historii, ale dodatkowo ją rozbudowuje. Fabuła skupia się na małżeństwie prawników – Annie i Tomie Bowdenach – których życie rozpada się po wyjściu z więzienia Maksa Cady’ego. Niebezpieczny przestępca wraca, by zemścić się na ludziach, których obwinia za swój los.
Laureat Oscara Javier Bardem ("Skyfall", "To nie jest kraj dla starych ludzi") wciela się w Maksa Cady'ego, a sześciokrotnie nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Amy Adams ("American Hustle", "Nowy początek") gra Annę Bowden. Partneruje jej Patrick Wilson (seria "Obecność") jako Tom Bowden. W obsadzie znaleźli się również CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles i Anna Baryshnikov.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
Za serial odpowiada Nick Antosca, twórca takich produkcji jak "The Act" czy A Friend of the Family". Antosca jest showrunnerem i producentem wykonawczym, a obok niego funkcję producentów pełnią także reżyser filmu z 1991 roku, legendarny Martin Scorsese, i równie legendarny Steven Spielberg oraz Bardem i Adams. Pilot wyreżyserował nominowany do Oscara Morten Tyldum, twórca "Gry tajemnic".
Kiedy premiera "Przylądka strachu"?
Nowy "Przylądek strachu" zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Tego dnia platforma udostępni dwa pierwsze odcinki. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień – aż do finału zaplanowanego na 31 lipca.