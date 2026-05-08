W weekend można wybrać się do kina, ale jest alternatywa: wygodna kanapa, samodzielnie przygotowana, pyszna przekąska i wciągający serial albo film. W tym tekście podrzucimy wam pięć pomysłów na ciekawy seans we własnym domu.

Co można już dziś obejrzeć na platformach streamingowych? Przede wszystkim drugi sezon "Kasztanowego ludzika". Od tej produkcji rozpoczniemy nasze zestawienie idealnych seriali i filmów na weekend. Wszystkie znajdziecie w streamingu.

Kasztanowy ludzik: zabawa w chowanego (Netflix)

Søren Sveistrup to mistrz mrocznego kryminału. Nic dziwnego, że jego słynna powieść doczekała się ekranizacji.

Akcja pierwszego sezonu serialu "Kasztanowy ludzik" rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi. Cała historia rozpoczęła się w pewien wietrzny październikowy poranek (takie rzeczy nie dzieją się przy pięknej pogodzie!), w który policja dokonuje przerażającego odkrycia. Na placu zabaw leżą zwłoki młodej kobiety. Jakby tego było mało ktoś pozbawił je jednej dłoni i zostawił obok niewielkiego kasztanowego ludzika. Sprawę musieli rozwikłać Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard).

Drugi sezon będzie chyba o wiele mroczniejszy. Tym razem para śledczych wpada na trop prześladowcy, który gra z ofiarami w chowanego: obserwuje je i nęka dziecięcymi wierszykami. Przekonacie się, jak te ostatnie potrafią być przerażające.

Legendy (Netflix)

Pora na kolejny serial kryminalny – po rozwikłaniu zagadki mordercy piszącego creepy wierszyki, Netflix pozwoli wam powrócić do wczesnych lat 90. XX wieku.

Brytyjski urząd celno-skarbowy akurat przegrywa walkę z mafią, która zajmuje się przemytem narkotyków. Sprawą ma zająć się niewielki zespół pracowników, który ma zinfiltrować gangi narkotykowe w Wielkiej Brytanii. Problem w tym, że nie chodzi o super-agentów, a grupę niewyszkolonych "normalsów".

Trailer sugeruje nie tylko kryminalną zagadkę, ale też pewną dawkę brytyjskiego poczucia humoru. I, co najlepsze, historia, na bazie której powstał serial "Legendy", wydarzyła się naprawdę! W głównej roli ikona wyspiarskiej telewizji, Steve Coogan.

Niezwykle szlachetne stworzenia (Netflix)

Film "Niezwykle szlachetne stworzenia" to ekranizacja książkowego bestselleru. Po śmierci męża Tova Sullivan (dwukrotna laureatka Oscara Sally Field) podejmuje pracę na nocną zmianę jako sprzątaczka w oceanarium. Straciła nie tylko życiowego partnera, ale też – choć 30 lat wcześniej – osiemnastoletniego wtedy syna Erika, który zniknął w tajemniczych okolicznościach.

Tova poznaje w nowej pracy Marcellusa, zamieszkująca muzeum... ośmiornicę. Okazuje się, że jej mackowy przyjaciel wie o wiele więcej niż przypuszczają odwiedzający oceanarium turyści. Mało tego, podejrzewa, co stało się z synem jego nowej koleżanki.

Ślady po tobie (HBO Max)

A może macie ochotę na bardziej przyziemną opowieść? Tu pomaga HBO Max. "Ślady po tobie", film z 2025 roku, który właśnie trafił do streamingu, opowiada o dwudziestopięcioletniej Sarze (Laia Manzanares), która nagle otrzymuje szanse na spełnienie swojego marzenia: może nagrać debiutancką płytę jazzową w Nowym Jorku.

Nagła śmierć ojca zmusza ją do powrotu do rodzinnej wioski w sercu Pirenejów, gdzie dziedziczy podupadłe gospodarstwo i stado owiec. Postanawia ratować dziedzictwo swojej rodziny.

Wilhelm Tell (CANAL+ online)

Na koniec lekcja historii, ale na epicko. Mamy rok 1307, Szwajcaria jest nękana przez rządy Habsburgów, a Wilhelm Tell (Claes Bang) pomaga zbiegowi, nie wiedząc, że właśnie przyłożył rękę to wybuchu rewolucji. Ostatecznie sam zostaje schwytany i postawiony przed sądem. Jest zmuszony do podjęcia najsłynniejszej próby strzeleckiej w historii. W obsadzie takie sławy, jak Jonathan Pryce ("The Crown") i laureat Oscara (Ben Kingsley).

