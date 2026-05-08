Mark Hamill ponownie otwarcie zaatakował Donalda Trumpa. Gwiazdor "Star Wars" opublikował w mediach społecznościowych grafikę przedstawiającą prezydenta... leżącego w grobie. Biały Dom odpowiedział błyskawicznie i nazwał filmowego Luke'a Skywalkera "chorym człowiekiem". Hamill chyba nie bardzo się przejął.

W środę Mark Hamill zamieścił na platformie Bluesky kontrowersyjną grafikę przedstawiającą Trumpa leżącego w grobie obok nagrobka z datami "1946–2024". Na obrazku widniał napis "If Only" ("Gdyby tylko”).

Legendarny Luke Skywalker dodał do posta dosadny komentarz: "Gdyby tylko… Powinien żyć wystarczająco długo, by zobaczyć swoją nieuniknioną, druzgocącą porażkę w wyborach środka kadencji, zostać pociągniętym do odpowiedzialności za swoją bezprecedensową korupcję, zostać postawionym w stan oskarżenia, skazanym i upokorzonym za niezliczone przestępstwa". "Wystarczająco długo, by zrozumieć, że na zawsze zostanie okryty hańbą na kartach historii" – napisał Hamill.

Mark Hamill uderza w Donalda Trumpa, Biały Dom grzmi o "radykalnych lewicowych szaleńcach"

Na reakcję Białego Domu nie trzeba było długo czekać. Konto komunikacyjne Rapid Response 47 opublikowało na platformie X zrzut ekranu wpisu Hamilla i nazwało aktora "chorym człowiekiem".

– Ci radykalni lewicowi szaleńcy po prostu nie potrafią się powstrzymać. Tego rodzaju retoryka jest dokładnie tym, co doprowadziło do trzech prób zamachu na naszego prezydenta w ciągu ostatnich dwóch lat – napisano w odpowiedzi. Biały Dom miał na myśli m.in. ostatnią strzelaninę na gali korespondentów Białego Domu.

Hamill nie zamierzał jednak wycofywać się z krytyki Donalda Trumpa. Mimo że usunął post, to dzień później wrócił na Bluesky z kolejnym wpisem, który określił jako "dokładniejszą wersję dla jasności przekazu".

"Napisałem, że powinien żyć wystarczająco długo, by odpowiedzieć za swoje przestępstwa. W rzeczywistości życzyłem mu przeciwieństwa śmierci" – tłumaczył gwiazdor "Gwiezdnych wojen" i przeprosił osoby, które uznały grafikę za niestosowną. Przy okazji ponownie udostępnił swój wcześniejszy komentarz "Gdyby tylko..." oraz nowe zdjęcie Trumpa z wyjątkowo chaotyczną fryzurą.

Nie tylko Mark Hamill atakuje Donalda Trumpa. Hollywood ma z prezydentem na pieńku

To nie pierwszy raz, gdy legendarny amerykański aktor publicznie atakuje Trumpa. Hamill od lat otwarcie krytykuje kontrowersyjnego prezydenta i jego politykę, która w ostatnich tygodniach budzi dezaprobatę aż 62 proc. Amerykanów. Po zwycięstwie Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku aktor przyznał nawet, że rozważał przeprowadzkę do Londynu lub Irlandii.