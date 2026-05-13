Organizatorzy 32. Pol’and’Rock Festival nie łapią zadyszki i prezentują kolejnych artystów, którzy zagrają na "Najpiękniejszym Festiwalu Świata". Tym razem do składu dochodzi m.in. niedawno reaktywowana formacja spod znaku ciężkich gitar.

Pol’and’Rock Festival będzie w tym roku stał pod znakiem i ciężkiego rocka, i nu metalu, i ambitnego popu. Teraz organizatorzy ogłosili kolejnych artystów, którzy na przełomie lipca i sierpnia pojawią się w Czarplinku.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że do składu dołączają Daria ze Śląska i Ewelina Flinta. To jednak nie wszystko. Po kolei jednak.

Wiadomo, że Daria ze Śląska zagra 31 lipca o godz. 21:40 na Małej Scenie. Swoją karierę rozpoczęła w 2014 roku w trip-hopowym The Party is Over. Solową karierę rozpoczęła w 2022 roku. Fani czekają teraz na jej nowy album, "Halo, co jest grane?".

Ewelina Flinta zaśpiewa 1 sierpnia o godz. 20:35, także na Małej Scenie. Dla niej może być to koncert szczególny, gdyż polska publika usłyszała o niej dzięki występom na Przystanku Woodstock (wczesnej inkarnacji Pol'and'Rocka) w 2002 i 2010 roku. Tym razem ma promować album "Mariposa", który został wydany w 2024 roku. To pierwsza jej płyta od 19 lat. Zawiera muzykę inną niż ta, która znalazła się na popowym debiucie.

Powrót Lipali

I najważniejszy news dla fanów rocka: na festiwalu zagra też niedawno reaktywowane Lipali, czyli zespół Tomasza "Lipy" Lipnickiego. Swoje nisko nastrojone gitary grupa podłączy do wzmacniaczy na Małej Scenie już 31 lipca o godz. 20:15.

Formacja zagrała już na Pol'and'Rock Festival dwa razy: 2008 i 2015 roku.

Lipali powstało w 2000 roku, krótko po rozpadzie Illusion, rodzimej formacji Lipy. W pierwszym okresie miał być to tylko solowy projekt Lipnickiego. Sukces debiutu sprawił, że Lipali stało się pełnoprawnym zespołem z kilkoma rockowymi przebojami. Obecnie zespół tworzą Łukasz Jeleniewski oraz Arkadiusz Litkowiec. I oczywiście Lipa.

Na tym lista artystów się nie kończy. Wiadomo, że na festiwalu zagrają też m.in. Orbit Culture, Godsmack, Vended, Dżem, Happysad, Myslovitz, Voo Voo, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Malevolence oraz Heľenine Oči, Kosheen i projekt Bum Bum Orkestar & Friends.

Ważnym koncertem będzie występ Godsmack, numetalowej legendy, która zasłynęła przed laty hitem "I Stand Alone", który promował film "Król Skorpion" (obraz fatalny, ale piosenka swoim głównym riffem kruszy mury i porywa do pogo najwytrwalszego sztywniaka). Wielbiciele takich dźwięków zachwycą się z pewnością także show Vended.

Fani polskiego rocka z pewnością nie mogą zignorować koncertu Dżemu, który tym razem pojawi się na scenie z Sebastianem Riedlem za mikrofonem. Syn Ryśka Riedla zastąpił go w zespole w roli wokalisty.

Nie sposób nie zachęcać też melomanów, by stanęli pod sceną, gdy będzie grała formacja Myslovitz, od lat pokazująca, że istnieje artystyczne życie po Arturze Rojku.