Półfinały Eurowizji mają ważną zmianę w głosowaniu

Eurowizja 2026 przynosi jedną z największych zmian ostatnich lat – do półfinałów wraca profesjonalne jury. To szczególnie dobra wiadomość dla Polski i Alicji Szemplińskiej, która zachwyca wokalem podczas prób przed konkursem. Choć jurorzy nie zawsze byli przychylni Polakom na eurowizyjnej scenie, tym razem mogą docenić największy atut "Pray", czyli imponujący głos 24-letniej reprezentantki.

Po trzech latach przerwy Europejska Unia Nadawców przywróciła w półfinałach system głosowania 50/50. W latach 2023–2025 o tym, kto trafiał do finału Eurowizji, decydowali wyłącznie widzowie. Teraz połowę wyniku ponownie stanowić będą głosy profesjonalnego jury, a drugą połowę – głosy widzów. W praktyce oznacza to, że liczyć będzie się nie tylko widowiskowość i viralowy potencjał występu, ale także warsztat wokalny i jakość całego show.

"Zmiana ta ma na celu zapewnienie jak najlepszej równowagi muzycznej i różnorodności wśród utworów awansujących do Wielkiego Finału, tak aby wysokiej jakości propozycje o dużych walorach artystycznych były doceniane obok tych cieszących się największą popularnością wśród widzów" – podkreśliło EBU w komunikacie.

Jurorzy wracają do półfinałów Eurowizji. Są i zmiany w komisjach

Zmieniły się również zasady dotyczące komisji jurorskich. Każde krajowe jury liczy teraz siedem osób zamiast pięciu, a w składzie muszą znaleźć się przynajmniej dwie osoby w wieku od 18 do 25 lat. Rozszerzono też listę zawodów, z których mogą pochodzić jurorzy – obok muzyków są to m.in. dziennikarze muzyczni, choreografowie, nauczyciele muzyki czy reżyserzy występów scenicznych.

"Wszyscy jurorzy będą musieli podpisać formalne oświadczenie potwierdzające, że będą głosować niezależnie i bezstronnie, nie będą konsultować swoich decyzji z innymi jurorami przed konkursem oraz zachowają ostrożność w mediach społecznościowych –m.in. nie będą ujawniać swoich preferencji przed zakończeniem wydarzenia" – podkreśliło EBU.

Przypomnijmy, że eksperci oceniają uczestników pod kątem wokalu, kompozycji i oryginalności utworu, jakości występu scenicznego oraz ogólnego wrażenia artystycznego. Głosy jurorów oddawane są podczas próby jurorskiej, czyli wieczornej próby generalnej odbywającej się dzień przed transmisją na żywo. Oznacza to, że jurorzy oddali już swoje głosy na uczestników pierwszego półfinału, ale szczegóły głosowania – zarówno jury, jak i widzów – poznamy dopiero po sobotnim finale. Dziś awansujące kraje zostaną odczytane w przypadkowej kolejności.

Powrót jury może okazać się korzystny dla Alicji Szemplińskiej. Choć polscy reprezentanci zwykle mają problem ze zdobyciem wysokich not od jurorów (co w ubiegłym roku oburzyło Polaków po występie Justyny Steczkowskiej, mimo że piosenka "Gaja" była średnio w stylu jury), tym razem sytuacja wygląda inaczej.

"Pray" zbiera bardzo dobre recenzje po próbach, a dziennikarze zgodnie podkreślają imponujące możliwości wokalne 24-latki oraz cały staging i choreografię tancerzy. To właśnie takie elementy jurorzy zwykle doceniają najbardziej, dlatego wielu fanów uważa, że nowy system może zwiększyć szanse Polski na awans do finału. Dobrą wiadomością dla Szemplińskiej jest też wysokie, czwarte miejsce od widowni w tzw. Audience Poll po próbie jurorskiej. Awans Polski przewidują również bukmacherzy.

Jak głosować na Alicję Szemplińską w półfinale Eurowizji 2026?

Pierwszy półfinał Eurowizji 2026 rozpocznie się dziś o godz. 21:00, a transmisję można oglądać na TVP1 lub na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube. Wystąpi w nim 15 państw, z których do finału awansuje najlepsza dziesiątka. Głosować mogą nie tylko kraje uczestniczące w półfinale, ale również widzowie z państw niebiorących udziału w tegorocznej Eurowizji. Ich głosy zostaną połączone w specjalną punktację "Reszta świata".

Głosowanie rozpocznie się po prezentacji wszystkich występów. Polacy będą mogli oddawać głosy SMS-owo oraz przez stronę esc.vote przy użyciu karty płatniczej zarejestrowanej w naszym kraju. Z każdego sposobu można skorzystać maksymalnie 10 razy. Zgodnie z zasadami nie będzie można głosować na Alicję Szemplińską z Polski, ale reprezentantkę mogą wspierać Polacy mieszkający za granicą.

