Alicja Szemplińska już dziś zawalczy o awans do finału Eurowizji 2026, a pierwsze reakcje po próbach prasowej i jurorskiej napawają optymizmem. Polscy i zagraniczni dziennikarze chwalą zarówno wokal reprezentantki, jak i dopracowany występ z efektowną choreografią tancerzy oraz grą świateł. Polska zajęła również wysokie 4. miejsce w Audience Poll, co pokazuje, że show zrobiło duże wrażenie na publiczności.

24-letnia Alicja Szemplińska zaprezentuje w Wiedniu swój utwór "Pray" – skąpany w klimatach gospel, soul i R&B – już dziś (12 maja). W pierwszym półfinale Eurowizji 2026 wystąpi jako czternasta, przedostatnia w stawce liczącej 15 państw. Według statystyk to jedna z najmocniejszych pozycji startowych, jeśli chodzi o szanse na awans do finału.

W ubiegłym tygodniu Eurowizja zaprezentowała 30-sekundowy fragment próby Szemplińskiej. Na filmiku widzimy artystkę i tancerzy, którzy wspinają się na szczyt pochyłej platformy, a potem wykonują dopracowaną choreografię. W tle na ekranie pojawia się m.in. srebrna wizualizacja rąk. Całość utrzymana jest w kolorytyce bieli, czerni, granatu i srebra. To zupełnie inne show niż to na preselekcjach, które nie spełniło oczekiwań fanów.

"Fragment sugeruje, że TVP postawiło na zupełnie inny styl niż w ubiegłych latach. Stagingi Polski stały się wśród eurofanów swego rodzaju memem, a wszystko przez ekranowe nakładki, które wyraźnie pokochała rodzima Telewizja Publiczna. Pioruny u Krystiana Ochmana czy ogień u Blanki zrobiły swoje, a całość postanowiły odczarować Luna i Justyna Steczkowska, choć obie nie zrezygnowały z kiczowatej estetyki. Występ "Pray" przypomina stylistyką stagingi eurowizyjnych potęg, a przynajmniej taką miejmy nadzieję. Za reżyserię show odpowiada Kamil Staszczyszyn" – pisaliśmy w naTemat.

W poniedziałek, dzień przed pierwszym półfinałem, odbyła się próba jurorska, podczas której międzynarodowe jury oceniało wszystkie występy. Warto przypomnieć, że w tym roku do półfinałów wracają głosy jurorów – o awansie do sobotniego finału zdecydują więc wspólnie jury i publiczność.

Wcześniej Szemplińska wystąpiła na tzw. próbie prasowej. Dziennikarze obecni na widowni nie mogli nagrywać ani robić zdjęć (nieoficjalne nagrania z widowni pojawiły się dopiero po próbie dla jurorów), ale jak podsumował Dziennik Eurowizyjny, reprezentantka Polski zachwyciła zarówno wokalem, jak i dopracowanym występem.

Piotr Krajewski z Radia ZET zwrócił uwagę na "jedno wspaniałe ujęcie", które ma zrobić ogromne wrażenie w telewizji. W kulminacyjnym momencie wokalistka wspina się na wysoki podest, podczas gdy tancerze, którzy symbolizują jej lęki, spadają po pochyłej platformie.

Bardzo pozytywnie występ ocenili także dziennikarze eurowizyjni. Sebastian Zasada z portalu Eurowizja.org podkreślił, że Alicja "brzmi i wygląda niesamowicie". Jakub Milarski dodał, że reprezentantka od początku imponuje wokalnie, a ogromne wrażenie robi gra światłem i cień artystki odbijający się na wybiegu. Chwalono również choreografię tancerzy.

Entuzjastyczne komentarze pojawiły się także w zagranicznych mediach, których opinie zebrał Dziennik Eurowizyjny. Portal ESCxtra ocenił, że Alicja "wokalnie jest świetna" i może liczyć na wysokie noty od jurorów. Z kolei australijski Aussievision napisał, że wokalistka "brzmi nieskazitelnie", a scena wygląda "niesamowicie".

Nie wiadomo oczywiście, jak występ Alicji Szemplińskiej spodoba się jurorom, ale wiadomo, jak zareagowała widownia na próbie prasowej. Jak relacjonuje Dziennik Eurowizyjny, wokalistka i jej taneczny team mieli zrobić bardzo duże wrażenie na publiczności obecnej w hali. Potwierdza to Audience Poll organizowany przez zagraniczne media eurowizyjne, w którym widzowie opuszczający próbę wskazywali jeden występ, który najbardziej zapadł im w pamięć.

Polska zajęła w tym zestawieniu wysokie 4. miejsce. Głosowanie wygrała Mołdawia z wynikiem 28,2 proc. i ponad 770 głosami. Drugie miejsce przypadło Finlandii (15,7 proc.), a trzecie Grecji (11,9 proc.). Alicja otrzymała z kolei 277 wskazań, co przełożyło się na 10,1 proc. głosów.

"Audience Poll zazwyczaj faworyzuje występy, w których dużo się dzieje i które robią wizualne wrażenie na widzu, ale fakt, że Polska znalazła się w nim tak wysoko pokazuje, że wokal i choreografia zostały zauważone. Nie ma się co dziwić – polska reprezentacja wypadła świetnie i otrzymała ogromne brawa od publiczności" – pisze Dziennik Eurowizyjny.

Dodajmy, że pochyła platforma nie jest łatwym rekwizytem dla Alicji, ale przede wszystkim dla tancerzy, którzy wykonują na niej skomplikowaną choreografię. Trzymamy kciuki, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Półfinał rozpocznie się o godzinie 21 i będzie można go obejrzeć na TVP1 oraz na koncie Eurovision Song Contest na YouTube.