Co jeśli Australia wygrałaby Eurowizję? Mówi o tym regulamin Fot. YouTube / Eurovision Song Contest

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto brał taki scenariusz na poważnie, ale dziś Australia jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w finale Konkurs Piosenki Eurowizji 2026. Reprezentująca kraj Delta Goodrem – jedna z największych gwiazd australijskiego popu – według bukmacherów ma aż 21 proc. szans na wygraną. Gdyby faktycznie triumfowała, konkurs… i tak nie odbyłby się w Australii. Regulamin Europejskiej Unii Nadawców jest nieubłagany.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Choć Australia bierze udział w Eurowizji już od 2015 roku i stała się stałym uczestnikiem konkursu, organizacja imprezy na antypodach wciąż nie wchodzi w grę. Powód jest prosty: Eurowizja musi pozostać w Europie.

Co jeśli Australia wygra Eurowizję?

EBU od lat podkreśla, że przeniesienie wydarzenia do Australii byłoby logistycznym koszmarem – chodzi zarówno o gigantyczne koszty transportu sprzętu i ekip, jak i ogromną różnicę stref czasowych, która utrudniłaby transmisję na żywo dla europejskich widzów.

Co więc jeśli Australia wygra Eurowizję? Konkurs zostałby przygotowany wspólnie przez australijskiego nadawcę SBS oraz jednego z europejskich partnerów. Sama Eurowizja odbyłaby się jednak w Europie.

REKLAMA

Taki scenariusz już się zresztą wydarzył. Po zwycięstwie Ukrainy w 2022 roku kolejna edycja konkursu nie mogła odbyć się w kraju z powodu trwającej wojny. W efekcie Liverpool zorganizował Konkurs Piosenki Eurowizji 2023 w imieniu ukraińskiego nadawcy Suspilne, a produkcją zajęło się BBC. Wielka Brytania była wtedy gospodarzem jako kraj, który rok wcześniej zajął drugie miejsce w konkursie. W przypadku wygranej Australii mechanizm wyglądałby bardzo podobnie.

Dalsza część artykułu poniżej.

Kim jest Delta Goodrem? Australia może wygrać Eurowizję

Sama Delta Goodrem od lat należy do grona największych gwiazd australijskiej muzyki. Karierę zaczynała jeszcze jako nastolatka, a jej debiutancki album "Innocent Eyes" stał się jednym z najlepiej sprzedających się wydawnictw w historii Australii. To właśnie wtedy świat usłyszał takie przeboje jak "Born to Try" czy "Lost Without You".

REKLAMA

Wokalistka wyróżniała się emocjonalnymi balladami, charakterystycznym głosem i grą na pianinie. Często występuje boso, co stało się jej znakiem rozpoznawczym. Na przestrzeni lat współpracowała m.in. z Celine Dion, Andrea Bocelli czy Olivia Newton-John. Polscy widzowie mogą kojarzyć ją również z serialu "Neighbours", emitowanego w Polsce jako "Sąsiedzi". Później pojawiła się też m.in. w filmie "Miłość w przestworzach".