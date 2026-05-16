W 1. półfinale Noam Bettan, reprezentant Izraela podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, poczuł na własnej skórze, czym jest protest tłumu zebranego w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Co ciekawe, w wielkim finale "europejskiego święta muzyki" artysta nie został zagłuszony okrzykami publiczności. A przypomnijmy, że w tym roku EBU nikogo nie cenzoruje.

Udział Izraela w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji sprawił, że część wiernych obserwatorów muzycznego show postanowiła nie oglądać półfinałów i finału w telewizji. Wraz z tą edycją wydarzenia Europejska Unia Nadawców postanowiła nie wyciszać podczas występów mikrofonów tłumu zebranego w wiedeńskiej hali sportowej. Każdy przed telewizorem mógł dobrze usłyszeć, jak eurowizyjni fani zareagowali na pojawienie się Noama Bettana na scenie.

W finale Eurowizji występ Noama Bettana, reprezentanta Izraela, nie został zakłócony przez okrzyki sprzeciwiające się działaniom jego kraju w Strefie Gazy. "Bez buczenia, bez okrzyków, bez problemu dla Bettana. Koniec jego występu został powitany głośnymi okrzykami "Izrael" przez jego rodaków i rodaczki" – napisał brytyjski dziennik "The Telegraph".

Przypomnijmy, że w 1. półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji Noam Bettan był zagłuszany przez okrzyki protestujących fanów. "Stop ludobójstwu"; "Wolna Palestyna"; "Koniec wojny" – skandowali uczestnicy wydarzenia w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Tegoroczny reprezentant Izraela nie stanowił wyjątku od reguły.

W półfinale 69. Konkursu występ pochodzącej z Tel Awiwu piosenkarki, Yuval Raphael, też odbył się przy akompaniamencie buczenia. Przed nią z podobną reakcją publiczności zetknęła się w 2024 roku Eden Golan.

EBU nie przeszła obojętnie obok działań prowadzonych ostatnio przez izraelskiego nadawcą KAN, który miał zachęcać internautów do oddania dziesięciu głosów na jego reprezentanta podczas 1. półfinału Eurowizji. – W ciągu 20 min skontaktowaliśmy się z delegacją Izraela, prosząc o natychmiastowe zaprzestanie dalszego rozpowszechniania tych filmów oraz usunięcie ich ze wszystkich platform, na których zostały opublikowane – stwierdził w oficjalnym komunikacie Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji

Dlaczego fani bojkotują 70. Konkurs Piosenki Eurowizji?

Pod koniec minionego roku Niezależna Międzynarodowa Komisji Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich wydała raport, w którym wyraźnie stwierdziła, że Izrael dopuszcza się l***bójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy. – Jest oczywiste, że istnieje zamiar zniszczenia Palestyńczyków w Strefie Gazy poprzez działania spełniające kryteria określone w Konwencji o Ludobójstwie – powiedziała wówczas przewodnicząca komisji, Navi Pillay.

Na znak protestu z udziału w tegorocznej edycji Konkursu wycofało się pięć państw: Hiszpania (kraj znajdujący się w składzie tzw. Wielkiej Piątki), Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia. Wcześniej artyści bojkotowali Eurowizję 2026 – do protestu dołączyło ponad 40 gwiazd z Polski.

