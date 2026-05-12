Alicja Szemplińska
Pierwszy półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji za nami. Do wielkiego finału zakwalifikowało się dziesięć państw, w tym Polska, którą reprezentuje Alicja Szemplińska z inspirowaną gospelem piosenką "Pray". W sobotę na wiedeńskiej scenie ponownie zobaczymy m.in. Finlandię i Serbię.

Tradycji musiało stać się zadość. Dziesięć państw biorących udział w pierwszym półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przeszło do finału, który odbędzie się w sobotę, 16 maja. Polsce dopisało szczęście. Na liście zakwalifikowanych reprezentantów znalazło się nazwisko Alicji Szemplińskiej.

Wyniki 1. półfinału Eurowizji 2026? Polska powalczy w finale

Europejska Unia Nadawców (EBU) ogłosiła, że o Kryształowy Mikrofon powalczą w najbliższą sobotę kraje, które zdobyły największą liczbą punktów w półfinałowym głosowaniu jurorów i telewidzów. Oto one:

  • Grecja – Akylas ("Ferto")
  • Finlandia – Linda Lampenius i Pete Parkkonen ("Liekinheitin")
  • Belgia – Essyla ("Dancing on the Ice")
  • Szwecja – Felicia ("My System")
  • Mołdawia – Satoshi ("Viva, Moldova!")
  • Izrael – Noam Bettan ("Michelle")
  • Serbia – Lavina ("Kraj mene")
  • Chorwacja – Lelek ("Andromeda")
  • Litwa – Lion Ceccah ("Sólo quiero más")
  • Polska – Alicja Szemplińska ("Pray")

    • Przypomnijmy, że do finału Eurowizji automatycznie przechodzą reprezentanci państw Wielkiej Piątki: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Podkreślmy jednak, że z tegorocznej rywalizacji wycofała się Hiszpania – razem z Holandią, Irlandią, Islandią oraz Słowenią bojkotuje konkurs ze względu na uczestnictwo Izraela.

    Kiedy 2. półfinał Eurowizji 2026? (LISTA PAŃSTW)

    Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji obejrzymy w czwartek, 14 maja, na kanale TVP1, platformie TVP VOD oraz oficjalnym profilu konkursu w serwisie YouTube. Tego dnia kolejność występów będzie prezentować się następująco:

    1. Bułgaria – Dara ("Bangaranga")

    2. Azerbejdżan – Jiva ("Just Go")

    3. Rumunia – Alexandra Căpitănescu ("Choke me")

    4. Luksemburg – Eva Marija ("Mother Nature")

    5. Czechy – Daniel Zizka ("Crossroads")

    6. Armenia – Simón ("Paloma Rumba")

    7. Szwajcaria – Veronica Fusaro ("Alice")

    8. Cypr – Antigoni ("Jalla")

    9. Łotwa – Atvara ("Ēnā")

    10. Dania – Søren Torpegaard Lund ("Før vi går hjem")

    11. Australia – Delta Goodrem ("Eclipse")

    12. Ukraina – Leléka ("Ridnym")

    13. Albania – Alis ("Nân")

    14. Malta – Aidan ("Bella")

    15. Norwegia – Jonas Lovv ("Ya ya ya")