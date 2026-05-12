Jakie kraje z 1. półfinału przeszył do wielkiego finału 70. Konkursu Eurowizji?

Pierwszy półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji za nami. Do wielkiego finału zakwalifikowało się dziesięć państw, w tym Polska, którą reprezentuje Alicja Szemplińska z inspirowaną gospelem piosenką "Pray". W sobotę na wiedeńskiej scenie ponownie zobaczymy m.in. Finlandię i Serbię.

Tradycji musiało stać się zadość. Dziesięć państw biorących udział w pierwszym półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przeszło do finału, który odbędzie się w sobotę, 16 maja. Polsce dopisało szczęście. Na liście zakwalifikowanych reprezentantów znalazło się nazwisko Alicji Szemplińskiej.

Wyniki 1. półfinału Eurowizji 2026? Polska powalczy w finale

Europejska Unia Nadawców (EBU) ogłosiła, że o Kryształowy Mikrofon powalczą w najbliższą sobotę kraje, które zdobyły największą liczbą punktów w półfinałowym głosowaniu jurorów i telewidzów. Oto one:

Grecja – Akylas ("Ferto") Finlandia – Linda Lampenius i Pete Parkkonen ("Liekinheitin") Belgia – Essyla ("Dancing on the Ice") Szwecja – Felicia ("My System") Mołdawia – Satoshi ("Viva, Moldova!") Izrael – Noam Bettan ("Michelle") Serbia – Lavina ("Kraj mene") Chorwacja – Lelek ("Andromeda") Litwa – Lion Ceccah ("Sólo quiero más") Polska – Alicja Szemplińska ("Pray")

Przypomnijmy, że do finału Eurowizji automatycznie przechodzą reprezentanci państw Wielkiej Piątki: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Podkreślmy jednak, że z tegorocznej rywalizacji wycofała się Hiszpania – razem z Holandią, Irlandią, Islandią oraz Słowenią bojkotuje konkurs ze względu na uczestnictwo Izraela.

Kiedy 2. półfinał Eurowizji 2026? (LISTA PAŃSTW)

Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji obejrzymy w czwartek, 14 maja, na kanale TVP1, platformie TVP VOD oraz oficjalnym profilu konkursu w serwisie YouTube. Tego dnia kolejność występów będzie prezentować się następująco:

1. Bułgaria – Dara ("Bangaranga")

2. Azerbejdżan – Jiva ("Just Go")

3. Rumunia – Alexandra Căpitănescu ("Choke me")

4. Luksemburg – Eva Marija ("Mother Nature")

5. Czechy – Daniel Zizka ("Crossroads")

6. Armenia – Simón ("Paloma Rumba")

7. Szwajcaria – Veronica Fusaro ("Alice")

8. Cypr – Antigoni ("Jalla")

9. Łotwa – Atvara ("Ēnā")

10. Dania – Søren Torpegaard Lund ("Før vi går hjem")

11. Australia – Delta Goodrem ("Eclipse")

12. Ukraina – Leléka ("Ridnym")

13. Albania – Alis ("Nân")

14. Malta – Aidan ("Bella")