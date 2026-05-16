Gdzie i o której godzinie obejrzeć finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji? Fot. YouTube / Eurovision Song Contest

Wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji startuje już w sobotę wieczorem. Transmisję na żywo z konkursu organizowanego w Wiedniu fani święta muzyki znajdą w kilku miejscach. Doroczna impreza będzie emitowana nie tylko przez TVP. O Kryształowy Mikrofon powalczy reprezentantki Polski, Alicja Szemplińska.

W nocy z soboty na niedzielę dowiemy się, kto zostanie laureatem Kryształowego Mikrofonu. W Wiener Stadthalle w Wiedniu odbędzie się uroczysty finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który wielu wiernych miłośników postanowiło w tym roku zbojkotować ze względu na kontrowersje wokół uczestnictwa Izraela. Z udziału w wydarzeniu, którym od 1956 roku żyje cała Europa (i nie tylko), wycofały się: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia.

W sobotnim widowisku na wiedeńskiej scenie usłyszymy Alicję Szemplińską, która z dumą reprezentuje Polskę inspirowanym muzyką gospel utworem zatytułowanym "Pray". Polka zachwyciła publiczność swoim głosem podczas 1. półfinału Eurowizji.

Transmisję na żywo z 70. Konkursu Piosenki Eurowizji obejrzymy na kanale TVP1 (online na TVP VOD) oraz na oficjalnym profilu Eurowizji (Eurovision Song Contest) w serwisie YouTube. Start o godz. 21:00.

Lista państw, którym udało się dostać do wielkiego finału, prezentuje się następująco (kolejność występów zgodna z oficjalnym losowaniem):

Dania : Soren Torpegaard Lund – For Vi Gar Hjem Niemcy : Sarah Angels – Fire Izrael : Noam Bettan – Michelle Belgia : Essyla – Dancing on the Ice Albania : Alis – Nan Grecja : Akylas – Ferto Ukraina : Leleka – Ridnym Australia : Delta Goodrem – Eclipse Serbia : Lavina – Kraj Mene Malta : Aidan – Bella Czechy : Daniel Zizka – Crossroads Bułgaria : Dara – Bangaranga Chorwacja : Lelek – Andromeda Wielka Brytania : Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Francja : Monroe – Regarde Mołdawia : Satoshi – Viva, Moldova! Finlandia : Linda Lampenius i Pete Parkkonen – Liekinheitin Polska : Alicja – Pray Litwa : Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Szwecja : Felicia – My System Cypr : Antigoni – Jalla Włochy : Sal Da Vindi – Per Sempre Si Norwegia : Jonas Lovv – Ya Ya Ya Rumunia : Alexandra Căpitănescu – Choke Me Austria : Cosmo – Tanzschein

Do finału Eurowizji 2026 zakwalifikowało się 25 państw, w tym zwycięzca poprzedniej edycji i tzw. Wielka Piątka, która co roku z automatu przechodzi do ostatniego etapu konkursu. Z powodu rezygnacji Hiszpanii ekskluzywne grono zmniejszyło się do Wielkiej Czwórki. Tworzą ją: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Gospodarzem tegorocznego show jest Austria.