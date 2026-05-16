Wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji startuje już w sobotę wieczorem. Transmisję na żywo z konkursu organizowanego w Wiedniu fani święta muzyki znajdą w kilku miejscach. Doroczna impreza będzie emitowana nie tylko przez TVP. O Kryształowy Mikrofon powalczy reprezentantki Polski, Alicja Szemplińska.
W nocy z soboty na niedzielę dowiemy się, kto zostanie laureatem Kryształowego Mikrofonu. W Wiener Stadthalle w Wiedniu odbędzie się uroczysty finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który wielu wiernych miłośników postanowiło w tym roku zbojkotować ze względu na kontrowersje wokół uczestnictwa Izraela. Z udziału w wydarzeniu, którym od 1956 roku żyje cała Europa (i nie tylko), wycofały się: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia.
W sobotnim widowisku na wiedeńskiej scenie usłyszymy Alicję Szemplińską, która z dumą reprezentuje Polskę inspirowanym muzyką gospel utworem zatytułowanym "Pray". Polka zachwyciła publiczność swoim głosem podczas 1. półfinału Eurowizji.
Gdzie oglądać finał Eurowizji 2026? Dziś wystąpi Polska (TRANSMISJA NA ŻYWO)
Transmisję na żywo z 70. Konkursu Piosenki Eurowizji obejrzymy na kanale TVP1 (online na TVP VOD) oraz na oficjalnym profilu Eurowizji (Eurovision Song Contest) w serwisie YouTube. Start o godz. 21:00.
Lista państw, którym udało się dostać do wielkiego finału, prezentuje się następująco (kolejność występów zgodna z oficjalnym losowaniem):
- Dania: Soren Torpegaard Lund – For Vi Gar Hjem
- Niemcy: Sarah Angels – Fire
- Izrael: Noam Bettan – Michelle
- Belgia: Essyla – Dancing on the Ice
- Albania: Alis – Nan
- Grecja: Akylas – Ferto
- Ukraina: Leleka – Ridnym
- Australia: Delta Goodrem – Eclipse
- Serbia: Lavina – Kraj Mene
- Malta: Aidan – Bella
- Czechy: Daniel Zizka – Crossroads
- Bułgaria: Dara – Bangaranga
- Chorwacja: Lelek – Andromeda
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Francja: Monroe – Regarde
- Mołdawia: Satoshi – Viva, Moldova!
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Polska: Alicja – Pray
- Litwa: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Szwecja: Felicia – My System
- Cypr: Antigoni – Jalla
- Włochy: Sal Da Vindi – Per Sempre Si
- Norwegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Austria: Cosmo – Tanzschein
Do finału Eurowizji 2026 zakwalifikowało się 25 państw, w tym zwycięzca poprzedniej edycji i tzw. Wielka Piątka, która co roku z automatu przechodzi do ostatniego etapu konkursu. Z powodu rezygnacji Hiszpanii ekskluzywne grono zmniejszyło się do Wielkiej Czwórki. Tworzą ją: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Gospodarzem tegorocznego show jest Austria.
W rozmowie z naTemat Konrad Szczęsny – dziennikarz, członek redakcji Eurowizja.org i OGAE Polska – przewiduje, że "czeka nas bardzo ciekawy finał". – Powiedziałbym, że walka o zwycięstwo może rozegrać się między Danią, Australią i Francją. Być może w tym gronie znajdzie się też Grecja, choć akurat w jej triumf wierzę trochę mniej. No i niestety muszę powiedzieć też o Izraelu – mówi.