HBO Max stawia na nowy sposób angażowania widzów. Platforma rozszerza swoją ofertę w Europie o oficjalne podcasty poświęcone najpopularniejszym serialom i filmom. Wśród pierwszych zapowiedzianych tytułów znalazły się audycje związane ze światem "Gry o tron", a w serwisie mozna już słuchać podastu o "Harrym Potterze".

Jako pierwszy zadebiutował "Harry Potter: The Official Film Podcast", którego premiera odbyła się 19 maja. Gospodynią programu została krytyczka filmowa i dziennikarka Rhianna Dhillon. Podcast ma być sentymentalną podróżą przez wszystkie osiem filmów z serii "Harry Potter" – z rozmowami o kultowych scenach, analizami najważniejszych wątków oraz udziałem gości specjalnych.

Na start udostępniono dwa odcinki, a kolejne będą trafiać do widzów co tydzień. Każda część filmowej sagi otrzyma dwa epizody podcastu. Wersję wideo można oglądać wyłącznie w serwisie HBO Max, natomiast odsłuchać podcast będzie można także na platformach takich jak Spotify czy Apple Podcasts. Audycja pojawia się w momencie, gdy fani z niecierpliwością czekają na premierę serialu "Harry Potter".

To jednak dopiero początek. Od czerwca w europejskiej ofercie HBO Max zaczną pojawiać się kolejne podcasty związane z największymi hitami platformy. Wśród nich znajdą się m.in. "The Game of Thrones Anniversary Special Podcast" o "Grze o tron", "A Knight of the Seven Kingdoms Podcast" poświęcony wznowionemu na drugi sezon "Rycerzowi Siedmiu Królestw" oraz "The Game of Thrones Podcast: House of the Dragon" o "Rodzie smoka".

Nowy sezon tego ostatniego – po raz pierwszy również w wersji wideo – ma zadebiutować równolegle z premierą trzeciego sezonu serialu o wojnie domowej Targaryenów, czyli 22 czerwca. Opis fabuły nowych odcinków 3. sezonu "Rodu smoka" zapowiada, że Taniec Smoków wchodzi w decydującą, brutalna fazę.

W planach są także podcasty poświęcone serialom i filmom takim jak "The Last of Us" (który czeka na premierę trzeciego sezonu), "The Pitt", "The Comeback" czy "Sinners: In Proximity". Na platformę trafi również komplet podcastów omawiających wszystkie sezony serialu "Pohamuj entuzjazm" ("Curb Your Enthusiasm").