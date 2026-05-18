Zgodnie z przewidywaniami 2 .sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" ma ukazać się już za rok. Wieści o powodzi na planie zdjęciowym zaniepokoiły fanów. Twórca serialu na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina zabrał głos w sprawie "zagrożonej" premiery.

"Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina okazał się absolutnym hitem serwisu streamingowego HBO Max. Wystarczy spojrzeć na wyniki oglądalności, by zrozumieć jego fenomen – w USA serial o Dunku i Jaju pokonał wielki hit HBO, a liczby mówią same za siebie.

Fabuła "Rycerza Siedmiu Królestw" śledzi losy Duncana Wysokiego (w tej roli Peter Claffey z "Drobiazgów takich jak te"), który w drodze na turniej rycerski na łąkach Ashford poznaje chłopca zwanego Jajem (Dexter Sol Ansell z "Ballady ptaków i węży"). Giermek okazuje się Aegonem V Targaryenem.

Pierwszy sezon przeniósł na mały ekran opowiadanie "Wędrowny rycerz" George'a R.R. Martina, a w drugiej odsłonie twórcy serialu pochylą się nad "Zaprzysiężonym mieczem". Kiedy obejrzymy nowe odcinki?

Czy premiera 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" zostanie opóźniona? Showrunner komentuje

Swego czasu zagraniczne media donosiły, że z powodu historycznego sztormu Therese, który w marcu bieżącego roku nawiedził Teneryfę i inne hiszpańskie wyspy, prace na planie zdjęciowym 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" na Gran Canarii miały zostać wstrzymane. Pogłoski te zmartwiły fanów, którzy zaczęli się zastanawiać, czy premiera kolejnych odcinków faktycznie odbędzie się za rok.

Później serwis Polygon zdementował plotki, zgodnie z którymi produkcja została całkowicie wstrzymana przez HBO. Serialowa ekipa przez chwilę zmagała się z negatywnymi skutkami pogody (m.in. powodziami), ale sztorm Therese "nie wpłynął długoterminowo na harmonogram zdjęć".

W ostatniej rozmowie z amerykańskim magazynem "Entertainment Weekly" showrunner Ira Parker powiedział, że nie przewiduje żadnych opóźnień związanych z premierą 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" w 2027 roku. Jak sam podkreślił, modli się o "błękitne niebo" i "suszę", która swoją drogą jest kluczowym elementem opowiadania "Zaprzysiężony miecz".

W nowym rozdziale Duncan Wysoki trafi w sam środek konfliktu ser Eustace'a Osgreya z Rohanne Webber, lady Zimnej Fosy, którzy – w uproszczeniu – kłócą się o dostęp do wody w trakcie bolesnej suszy, jaka dokucza Reach (południowemu regionowi Westeros). Przypomnijmy, że w swojej twórczości George R.R. Martin inspirował się prawdziwą historią.