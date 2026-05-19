Pierwszy sezon "Harry'ego Pottera" jeszcze nie ujrzał światła dziennego, a w obsadzie już doszło do zmian. Jedna z aktorek pożegnała się z serialem – wszystko wskazuje na to, że w "Komnacie Tajemnic" zostanie zastąpiona przez kogoś nowego. W "Kamieniu Filozoficznym" nie ma na szczęście dużej roli.

Serial "Harry Potter" obejrzymy w Boże Narodzenie 2026 na kanale HBO i w serwisie streamingowym HBO Max. Nowa adaptacja bestsellerowej serii J.K. Rowling, która swoimi transfobicznymi wypowiedziami zraziła do siebie wielu fanów, ma być wierniejsza oryginałowi niż filmy. W roli "chłopca, który przeżył" zamiast Daniela Radcliffe'a zobaczymy szkockiego aktora Dominica McLaughlina. Jego przyjaciółmi, Hermioną Granger i Ronem Weasleyem, zostaną zaś Arabella Stanton i Alastair Stout.

Wychodzi na to, że tuż przed premierą z obsady wykruszyła się jedna członkini najmłodszej obsady. W "Kamieniu Filozoficznym" powinna pojawić się na chwilę.

W pierwszym sezonie serialowego rebootu "Harry'ego Pottera" zobaczymy na małym ekranie młodszą siostrę Rona. Widzieliśmy ją nawet przez sekundę w zwiastunie adaptacji. Gdy Harry czeka już w przedziale pociągu na odjazd do Hogwartu, przez okno patrzy, jak Molly Weasley (w tej roli Katherine Parkinson z "Techników-magików") przytula Rona. W szybie odbija się Ginny Weasley, która dopiero w "Komnacie Tajemnic" rozpocznie naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

W sezonie odpowiadającym tomowi "Kamień Filozoficzny", którego polskie wydanie oczarowało fanów nad Wisłą, w siostrę najlepszego przyjaciela protagonisty wcieli się Gracie Cochrane. Wcześniej sympatię wybrańca grała Bonnie Wright ("Filozofowie").

Jak donosi branżowy portal Deadline, Gracie Cochrane nie powróci w drugim sezonie serialu "Harry Potter". "Z powodu nieprzewidzianych okoliczności Gracie podjęła trudną decyzję o rezygnacji. [...] Jej czas spędzony w świecie magii był naprawdę wspaniały. Jest bardzo wdzięczna Lucy Bevan i całemu zespołowi produkcyjnemu za stworzenie tak niezapomnianego przeżycia. Gracie jest też niezwykle podekscytowana możliwościami, jakie niesie ze sobą przyszłość" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Dobrze, że twórcy nowej wersji "Harry'ego Pottera" zdecydowali się na zmianę aktorki w pierwszej odsłonie. Jak wiemy, w "Komnacie Tajemnic" Ginny zostaje zmanipulowana przez Toma Marvolo Riddle'a (aka Lorda Voldemorta), którego dziennik dał jej podstępnie Lucjusz Malfoy, ojciec Draco Malfoya. Działania prowadzone przez świeżo upieczoną uczennicę Hogwartu doprowadzają do wybudzenia zamieszkującego szkolną kanalizację bazyliszka.