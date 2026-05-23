Zanim świat oszalał na punkcie "Mostu nad Sundem" czy "Kasztanowego ludzika", był jeden serial, który zdefiniował cały gatunek nordic noir. Duńskie "The Killing" do dziś uchodzi za jeden z najlepszych skandynawskich kryminałów w historii. Można nadrobić go za darmo.

Skandynawskie seriale kryminalne to już osobna marka. Przyciągają mrocznym klimatem, misterną intrygą, zwrotami akcji i bohaterami, którzy równie często walczą z własnymi demonami, co z mordercami. Surowe krajobrazy Północy, moralne szarości i brak łatwych odpowiedzi sprawiają, że nordic noir (również w książkowej wersji) od lat podbija publikę.

Serialem, który oficjalnie rozpoczął międzynarodową modę na telewizyjne skandynawskie kryminały, jest duńskie "The Killing" ("Forbrydelsen") z 2007 roku. Bez serialu Sørena Sveistrupa – autora powieści, na podstawie których powstał "Kasztanowy ludzik" i "Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego" – nie byłoby całego globalnego fenomenu.

O czym jest "The Killing"? To kultowy skandynawski kryminał

Pierwszy sezon "The Killing" koncentruje się na zabójstwie 16-letniej dziewczyny, Nanny Birk Larsen. Detektyw Sarah Lund, główna bohaterka grana przez Sofie Gråbøl, gwiazdę 2. sezonu "Kasztanowego ludzika", prowadzi dochodzenie, które początkowo wydaje się dość proste. Szybko okazuje się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niż się wydawało. Podczas śledztwa policjantka odkrywa mroczne sekrety związane z rodziną ofiary, lokalną społecznością i wpływowymi politykami.

Każdy odcinek wprowadza nowe tropy i wątki, a serial ma naprawdę mocne zwroty akcji. Mroczna atmosfera Kopenhagi, zawiłe śledztwo i świetnie napisane postacie sprawiają, że trudno się od "The Killing" oderwać. Duński hit wychodzi też poza samą policyjną robotę – pokazuje emocjonalne i społeczne aspekty zbrodni, a także jej wpływ na rodzinę ofiary.

"The Killing" osiągnęło międzynarodowy sukces, łącznie było emitowane w ponad 120 krajach. Serial zdobył liczne nagrody i nominacje, w tym statuetkę BAFTA oraz Międzynarodowe Emmy. Powstała nawet amerykańska wersja, "Dochodzenie" ("The Killing"), emitowana w latach 2011-2014.

Gdzie obejrzeć "The Killing"?

Warto nadrobić produkcję z 2007 roku, która dziś ma kultowy status i niezmiennie uważana jest za jeden z najlepszych skandynawskich seriali kryminalnych w historii. Łącznie serial "The Killing" liczy trzy sezony, z których każdy pokazuje inną sprawę kryminalną. Sarah Lund w swoim charakterystycznym swetrze pozostaje jednak centralnym elementem fabuły.

