Fani "Emily w Paryżu" muszą przygotować się na pożegnanie. Netflix oficjalnie potwierdził, że popularny serial z Lily Collins zakończy się na 6. sezonie. Produkcja finałowych odcinków już ruszyła – ekipa pracuje obecnie na planie w Grecji. Twórca serialu Darren Star zapowiada emocjonalne zamknięcie historii Emily.

Od premiery w 2020 roku "Emily w Paryżu" stała się jednym z największych globalnych hitów Netflixa. Sezony 1-5 spędziły łącznie 32 tygodnie w globalnym Top 10 anglojęzycznych seriali platformy, a produkcja dotarła na 1. miejsce w aż 90 krajach. Między pierwszą połową 2023 a drugą połową 2025 roku serial wygenerował ponad 250 milionów wyświetleń na całym świecie.

Serial opowiada historię Emily Cooper – ambitnej specjalistki od marketingu z Chicago, która niespodziewanie dostaje wymarzoną pracę w Paryżu i rozpoczyna nowe życie w Europie. Produkcja – mimo że krytykowana za cukierkowość i absolutny brak realizmu – stała się idealnym guilty pleasure milionów widzów, którzy pokochali szalone stylizacje Emily, pocztówkowe widoki Paryża oraz miłosne zawirowania głównej bohaterki.

Nic dziwnego, że to właśnie stolica Francji od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu najlepszych miast na świecie, a serial dodatkowo napędza turystykę śladami głównej bohaterki. Ta rozszerzyła się w ubiegłym sezonie, kiedy akcja przeniosła do Rzymu. Emily odwiedziła również Wenecję.

Netflix poinformował, że kręcony obecnie szósty sezon będzie jednocześnie ostatnim rozdziałem historii Emily. Informację potwierdził twórca serialu, Darren Star. – Tworzenie "Emily w Paryżu" z tą niezwykłą obsadą i ekipą było podróżą życia. Rozpoczynając pracę nad finałowym sezonem, jestem ogromnie wdzięczny Netflixowi, Paramountowi i – przede wszystkim – fanom, którzy byli z nami podczas tej niesamowitej przygody – powiedział showrunner.

Do fanów zwróciła się także Lily Collins, która opublikowała specjalne nagranie. – Szósty sezon przyniesie wam wszystko to, co kochacie w tym serialu, i będzie finałowym rozdziałem niezwykłej przygody Emily. Cała nasza obsada i ekipa wkładają całe serce w stworzenie wyjątkowego pożegnania. Zdjęcia już trwają i nie mogę się doczekać całej magii, która przed nami – powiedziała aktorka do widzów.

Gdzie tym razem los zaniesie Emily Copper? Choć nie znamy fabuły szóstego sezonu, to wiadomo, że będzie – przynajmniej częściowo – rozgrywał się w Grecji. To właśnie tam przebywa Gabriel, który w finale ostatniej odsłony zaprosił do siebie Emily. Zdjęcia w tym popularnym wśród Polaków kraju już trwają, a ekipa dotarła m.in. na Mykonos oraz Santorini.

