Choć w Wielkiej Brytanii o "Rywalach" mówiło się naprawdę dużo, w Polsce serial przeszedł niemal bez echa. A szkoda, bo to jedna z najbardziej bezczelnie wciągających serialowych premier ostatnich lat – błyskotliwa mieszanka romansu, satyry, skandalu i telewizyjnych gierek osadzona w luksusowym świecie brytyjskich elit lat 80. Drugi sezon właśnie wystartował i wszystko wskazuje na to, że jest jeszcze lepiej.
"Rywale" to brytyjska komedia kostiumowa oparta na bestsellerowym cyklu "Kroniki Rutshire" autorstwa Jilly Cooper. Produkcja przenosi widzów do 1986 roku i skupia się na brutalnej rywalizacji pomiędzy wpływowym politykiem i arystokratą Rupertem Campbellem-Blackiem a magnatem telewizyjnym Tonym Baddinghamem. Konflikt szybko rozlewa się na świat komercyjnej telewizji, mediów i życia prywatnego bohaterów, gdzie zdrady, romanse i walka o władzę są codziennością.
W obsadzie znaleźli się m.in. David Tennant ("Doctor Who"), Aidan Turner ("Poldark"), Alex Hassell ("The Boys"), Danny Dyer ("EastEnders"), Victoria Smurfit ("Once Upon a Time") i Katherine Parkinson, czyli nowa Molly Weasley w serialu "Harry Potter". Pierwszy sezon "Rywali", który miał premierę w 2024 roku, otrzymał znakomite recenzje (95 proc. na Rotten Tomatoes). "Niegrzeczna" produkcja spodobała się też widzom.
2. sezon "Rywali" ma jeszcze lepsze recenzje. W Polsce ten serial jest niedoceniany
Drugi sezon "Rywali" jeszcze mocniej skręca w stronę bezwzględnej wojny o wpływy. Walka o koncesję telewizyjną Central South West osiąga punkt krytyczny, gdy konflikt między Corinium a Venturer wkracza w nową, znacznie bardziej niebezpieczną fazę. Tony Baddingham staje się jeszcze bardziej bezlitosny i zaczyna wykorzystywać skandale oraz manipulacje jako broń przeciwko swoim rywalom. W tle rozgrywają się przygotowania do wyborów parlamentarnych w 1987 roku, a życie osobiste bohaterów pogrąża się w chaosie zdrad, sekretów i zakazanych romansów.
Nowe odcinki ponownie zanurzają widzów w hedonistycznym świecie brytyjskich elit lat 80. – pełnym luksusu, politycznych gierek i skandali. Do obsady dołączyli także Rupert Everett ("Mój chłopak się żeni") oraz Hayley Atwell ("Kapitan Ameryka").
Brytyjscy i amerykańscy krytycy są zachwyceni nowym sezonem. W dniu premiery 2. sezon "Rywali" może pochwalić się perfekcyjnym wynikiem 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes (na podstawie 14 publikacji).
J. Kelly Nestruck z "Globe and Mail" nazwał serial "wyjątkowo przyjemną komedią". Nick Hilton z brytyjskiego "Independent" przyznał produkcji 4/5 i napisał: "To właśnie sprawia, że 'Rywale' są dziś tak rzadką perełką w telewizji. Serial jest świetnie napisany i zagrany, ale nie aspiruje do niczego więcej niż po prostu do bycia świetną rozrywką".
Jeszcze bardziej entuzjastyczna była Dulcie Pearce z "The Sun", która wystawiła produkcji maksymalną ocenę 5/5. "To serial jaskrawy, bezczelnie zabawny, politycznie niepoprawny i całkowicie bezwstydny. Jeśli chodzi o oldschoolową telewizję eskapistyczną, 'Rywale' są bezkonkurencyjni" – napisała recenzentka.
Carol Midgley z brytyjskiego "The Times" również oceniła sezon na 5/5, chwaląc szczególnie emocjonalną stronę historii. "Kiedy trzeba, serial potrafi być czuły i niezwykle trafny w pokazywaniu relacji międzyludzkich" – stwierdziła dziennikarka.
Kiedy nowe odcinki "Rywali" na Disney+?
"Rywale" są dostępni na Disney+. Twórcy podzielili drugi sezon na dwie części liczące po sześć odcinków. 15 maja udostępniono pierwsze trzy epizody. Kolejne będą pojawiały się w piątki co tydzień – odcinek 4 zadebiutuje 22 maja, odcinek 5 tydzień później, a finał pierwszej połowy sezonu trafi na platformę 5 czerwca. Druga część ma ukazać się jeszcze w 2026 roku.