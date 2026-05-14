Kiedy "Avatar: Ogień i popiół" Jamesa Camerona trafi na Disney+? Padła konkretna data premiery w streamingu Fot. materiał prasowy

"Avatar: Ogień i popiół" Jamesa Camerona zmierza na ekrany telewizorów. Nareszcie potwierdzono, kiedy kontynuacja hitu o rodzinie Sullych i egzoksiężycu Pandora wyląduje w bibliotece Disney+. Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Nie chodzi o maj.

"Avatar: Ogień i popiół" trafił na duży ekran w połowie grudnia ubiegłego roku, zarabiając w kasach biletowych na całym świecie aż 1,4 mld dolarów (przy budżecie w wysokości około 400 mln USD). Jeszcze przed premierą James Cameron wyrażał swoje obawy związane z wynikiem oglądalności nowego filmu i dalszą produkcją czwartej części franczyzy. – A może warto wstrzymać się z pracą i zastanowić się nad tym, jak obniżyć koszty produkcji? – mówił w wywiadzie z amerykańskim tygodnikiem "Variety".

W threequelu hitu z 2009 roku i bezpośredniej kontynuacji "Istoty wody" sprzed 3 lat Jake Sully i Neytiri próbują dalej walczyć z kolonizatorami z ziemskiego Zarządu Pozyskiwania Zasobów. Para staje się również wrogiem przywódczyni Ludu Popiołu, Varang, która zawiera sojusz z pułkownikiem Milesem Quaritchem.

Kiedy "Avatar: Ogień i popiół" trafi na Disney+? Bliżej niż dalej

Fabuła trzeciego rozdziału "Avatara" rozpoczyna się w momencie, w którym urządzenie pozwalające oddychać Spiderowi na Pandorze psuje się. Rodzina Sullych postanawia wysłać chłopca – dla jego własnego bezpieczeństwa – do ludzkiej kolonii. W trakcie podróży na balonach Wietrznych Handlarzy (klanu Tlalim) bohaterowie zostają zaatakowani przez klan Mangkwan, który został zdradzony przez boginię Eywę. Na domiar złego byłemu marine po piętach depcze jego dawny przełożony.

Przed kamerą reżysera "Terminatora" i "Titanica" powtórnie wystąpili Sam Worthington ("Za wszelką cenę"), Zoe Saldaña (laureatka Oscara za musical kryminalny "Emilia Pérez"), Sigourney Weaver ("Obcy – ósmy pasażer Nostromo"), Kate Winslet ("Lektor") i Stephen Lang ("Nie oddychaj"). Nowymi nazwiskami w obsadzie są Oona Chaplin, odtwórczyni roli Talisy Maegyr w serialu "Gra o tron", oraz David Thewlis, czyli Remus Lupin z filmowej serii "Harry Potter".

Film "Avatar: Ogień i popiół" obejrzymy w serwisie streamingowym Disney+ już od 24 czerwca bieżącego roku (ponad sześć miesięcy po premierze na srebrnym ekranie). Przypomnijmy, że wysokobudżetowa produkcja przygodowa jest dostępna na platformach z usługą "na żądanie" (m.in. na Prime Video, Apple TV i Playerze).

Podczas 98. ceremonii wręczenia Oscarów Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała dziełu kanadyjskiego reżysera złotą statuetkę w kategorii "najlepsze efekty specjalne". Odebrali ją Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon i Daniel Barrett.

