Gdzie obejrzeć komediodramat "Materialiści" z Dakotą Johnson i Pedrem Pascalem? Fot. materiał prasowy

"Materialiści" są drugim po "Poprzednim życiu" filmem Celine Song. Miłosny komediodramat z Dakotą Johnson i Pedrem Pascalem nie spotkał się z tak ciepłym przyjęciem jak poprzednie dzieło reżyserki, które zaciekle walczyło o Oscara. Połowa widzów nazwała jej ostatni pełnometrażowy popis problematycznym. Czy taki faktyczne jest? Przekonacie się na własnej skórze, włączając streaming.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W "Poprzednim życiu" Celine Song rozprawiała się z własną przeszłością, w poruszający – słodko-gorzki – sposób kreśląc miłosną historię Nory Moon, która wiele lat po przeprowadzce do Nowego Jorku odnowiła kontakt ze swoim starym przyjacielem z Seulu. Po udanym debiucie, który dostrzegła nawet Amerykańska Akademia Filmowa, południowokoreańska reżyserka kanadyjska reżyserka koreańskiego pochodzenia postanowiła nakręcić film o tym, jak późny kapitalizm kształtuje nasze romantyczne relacje.

Przed złością połowy publiczności komedii "Materialiści" nie uchroniła nawet gwiazdorska obsada. Część widzów uznała ubiegłoroczne dzieło Song za niezwykle powierzchowne – tak płytkie, jak stworzeni przez nią bohaterowie, którzy mieli w sposób satyryczny uderzać we współczesny świat randek.

REKLAMA

"Materialiści" z Dakotą Johnson i Pedrem Pascalem już w streamingu. O czym jest komedia z 2025 roku?

Lucy Mason jest jak XXI-wieczna Emma Woodhouse z prozy Jane Austen. To profesjonalna swatka z Nowego Jorku, która jest wieczną panną młodą. Pracując dla znanej agencji matrymonialnej, nauczyła się jednego – szczęście zależy od wielkości portfela potencjalnego kandydata na męża. Gdy na horyzoncie pojawia się "pan idealny", bohaterka spotyka po latach swojego byłego chłopaka, który nie spełniał jej oczekiwań.

– Istota materializmu nie polega wyłącznie na gromadzeniu przedmiotów; odnosi się ona również do złożonych relacji i doświadczeń, z którymi mierzymy się na co dzień. (...) Często tkwimy w kulturze konsumpcyjnej, ale film zachęca widzów do spojrzenia poza tę powierzchowność, aby zrozumieć, co naprawdę łączy nas jako ludzi – tak o swoim dziele mówiła autorka filmu w wywiadzie z magazynem "Creative Screenwriting".

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

W obsadzie "Materialistów", którzy zawitali do biblioteki serwisu streamingowego HBO Max, znaleźli się m.in. Dakota Johnson ("Suspiria", "Madame Web"), Chris Evans ("Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Obdarowani"), Pedro Pascal ("The Last of Us", "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"), Marin Ireland ("Droga do szczęścia") i Dasha Nekrasova ("Złe zachowanie").

W agregatorze Rotten Tomatoes dzieło Song może pochwalić się 78 proc. pozytywnych recenzji (średnia z 303 opinii krytyków filmowych). "Zupełnie inna bajka niż 'Poprzednie życie'. To niezwykle wnikliwe spojrzenie na konkurencyjny rynek randek: jednocześnie niezwykle uczciwe i idealistycznie romantyczne" – napisał John Nugent na łamach brytyjskiego magazynu "Empire".

REKLAMA