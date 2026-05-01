Disney+ szykuje mocne premiery Fot. Disney+

W maju Disney+ szykuje kilka wyczekiwanych premier i powrotów – wcale nie chodzi wyłącznie o "Punishera: Ostatnie starcie". W ofercie pojawią się także nowe sezony popularnych seriali, dokumentalne nowości oraz sportowe emocje na żywo. Sprawdzamy najważniejsze premiery Disney+ w tym miesiącu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W maju w Disney+ czeka nas drugi sezon "Rywali" – stylowego i pikantnego hitu z Wielkiej Brytanii z Davidem Tennantem ("Doktor Who") i Aidanem Turnerem ("Poldark"). Na platformę trafi także 2. sezon dokumentalnej serii National Geographic "Tucci we Włoszech", w której gwiazdor "Diabeł ubiera się u Prady 2" Stanley Tucci ponownie rusza w podróż po Włoszech.

Wśród majowych nowości znajdzie się również 5. sezon "Witamy we Wrexham", pokazujący dalsze losy klubu Wrexham AFC, którego właścicielami są Rob McElhenney i Ryan Reynolds (czyli coś dla fanów "Teda Lasso"). Fani sportu zobaczą także decydującą fazę Liga Mistrzyń UEFA, a finał rozgrywek odbędzie się 23 maja i będzie dostępny wyłącznie w Disney+.

REKLAMA

Premiery Disney+ na maj

Oto dokładna rozpiska najważniejszych premier.

Opisy (oprócz "Punishera") pochodzą z materiału prasowego Disney+.

RYWALE (SEZON 2)

15 maja (3 odcinki w dniu premiery)

Walka o koncesję telewizyjną Central South West osiąga punkt krytyczny, gdy wojna między Corinium a Venturer wkracza w niebezpieczną nową fazę. Bardziej bezwzględny niż kiedykolwiek, Tony Baddingham jest zdeterminowany, by pokonać swoich rywali kawałek kawałek po kawałku, wykorzystując skandale jako broń i manipulując najbliższymi, by utrzymać władzę w swoich rękach.

REKLAMA

W hedonistycznym blasku lat 80. życie osobiste bohaterów z Rutshire pogrąża się w chaosie, gdy zakazane romanse zaczynają niszczyć rodziny, a długo skrywane sekrety wybuchają z niszczycielską siłą. Wraz z narastającą rywalizacją wszyscy zbliżają się do granic wytrzymałości gdy lojalności są wystawiane na próbę, a serca łamane w pogoni za zwycięstwem. Ale jaka jest prawdziwa cena tej wojny?

PUNISHER: OSTATNIE STARCIE

13 maja

Disney+ szykuje kolejną premierę ze świata Marvela. Godzinny film "Punisher: Ostatnie starcie" poświęcony będzie jednej z najbardziej bezkompromisowych postaci uniwersum, czyli Frankowi Castle'owi, który w latach 2017-2019 miał już swój serial serial "Punisher" na Netflixie. Produkcja będzie częścią szóstej fazy Marvel Cinematic Universe i zarazem powrotem Punishera po wydarzeniach z serialu "Daredevil: Odrodzenie".

REKLAMA

Fabuła skupi się na Franku Castle'u, który próbuje rozpocząć życie bez zemsty i przemocy, lecz zostaje wciągnięty w nowy, nieoczekiwany konflikt. W roli kultowego antybohatera ponownie zobaczymy Jona Bernthala. "Punisher: Ostatnie starcie" zapowiada się mrocznie i brutalnie, a dodajmy, że Franka Castle'a zobaczymy też w najnowszym "Spider-Manie" z Tomem Hollandem i Zendayą.

Dalsza część artykułu poniżej.

TUCCI WE WŁOSZECH (SEZON 2)

12 maja (wszystkie odcinki dostępne w dniu premiery)

Stanley Tucci wierzy, że najlepszym sposobem na zrozumienie wyjątkowości danego kraju jest jego kuchnia. Nigdzie nie jest to tak oczywiste jak we Włoszech, gdzie nawet kształt makaronu czy sos, z jakim jest on podawany, bezpośrednio odzwierciadlają lokalną tożsamość i wyraźnie odróżniają poszczególne regiony.

W drugim sezonie aktor wraca, by odwiedzić pięć nowych miejsc, w tym nieznane turystom Le Marche i jego kulinarne skarby. W Kampanii, a zwłaszcza w jej słynnej stolicy Neapolu odkrywa zapomnianą odmianę winorośli, a w Wenecji Euganejskiej z apetytem zagłębia się w kontrowersje dotyczące pochodzenia tiramisu. Stanley odwiedza także dwie wyspy: Sardynię, gdzie bada związek jedzenia z długowiecznością, i Sycylię, gdzie wielokulturowa historia pozostawiła smakowite ślady w lokalnej kuchni.

WITAMY WE WREXHAM (SEZON 5)

15 maja (2 odcinki dostępne w dniu premiery, kolejne co tydzień)

REKLAMA