Zaledwie kilka dni po premierze Netflix podjął decyzję w sprawie przyszłości animowanego spin-offu "Stranger Things", za który odpowiadają bracia Dufferowie. Choć platforma nie zwlekała z ogłoszeniem dalszych planów wobec "Stranger Things: Opowieści z '85", pierwsze reakcje widzów i krytyków są mieszane.

Netflix przedłużył serial "Stranger Things: Opowieści z '85" na drugi sezon. Oficjalna decyzja giganta streamingu pojawiła się zaledwie pięć dni po premierze produkcji, która odbyła się 23 kwietnia.

Jak podaje "Variety", "Opowieści z '85" zadebiutowały na siódmym miejscu tygodniowego zestawienia TOP 10 Netflixa w kategorii anglojęzycznych seriali (w okresie od 20 do 26 kwietnia). Produkcja została obejrzana przez 13,8 mln godzin, co – po przeliczeniu na pełne odsłony względem całkowitego czasu trwania – daje około 2,8 mln wyświetleń. W Polsce serial również uplasował się w topce.

O czym są "Stranger Things: Opowieści z 85'"? To pierwszy spin-off "Stranger Things"

Animowany serial "Stranger Things: Opowieści z '85" – który został zbombardowany "jedynkami" przez zagorzałych fanów "Stranger Things" jeszcze przed premierą – cofa nas do momentu pomiędzy 2. a 3. sezonem, czyli do okresu po zamknięciu bramy do Drugiej Strony przez Eleven, ale jeszcze przed otwarciem centrum handlowego Starcourt i całym rosyjskim wątkiem.

"Zimą 1985 roku śnieżna kołderka okrywa miasteczko, a wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony powoli zaczynają blednąć. Nasi bohaterowie cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i słodkim lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins?" – opisuje Netflix 10-odcinkową produkcję.

Wracają wszyscy główni bohaterowie – oprócz Robin, której paczka z Hawkis jeszcze nie poznała – Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max, a także Steve, Jonathan, Nancy, szeryf Jim Hopper i Joyce Byers. Pojawi się też nowa bohaterka Nikki.

Niestety w dubbingu nie słyszymy żadnego aktora z głównej obsady. W obsadzie głosowej znaleźli się: Brooklyn Davey Norstedt, Luca Diaz, Braxton Quinney, Jolie Hoang-Rappaport, Elisha Williams, Ben Plessala, Brett Gipson, Jeremy Jordan oraz Alessandra Antonelli. Swoich głosów użyczyli także Odessa A'zion, Lou Diamond Phillips i Janeane Garofalo.

Serial stworzyli Eric Robles i Jennifer Muro, przy czym Robles pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Twórcy "Stranger Things", Matt i Ross Dufferowie, również są producentami wykonawczymi, podobnie jak Shawn Levy, reżyser "Deadpoola i Wolverine'a". Za animację odpowiada studio Flying Bark.

Serial średnio spodobał się krytykom i widzom, ale najwyraźniej to nie stanęło na przeszkodzie wznowienia animacji na drugi sezon. Na Rotten Tomatoes "Stranger Things: Opowieści z '85" mają 64 pozytywnych recenzji od ekspertów i tylko 54 procent pochlebnych opinii od widowni. Polscy widzowie przyznali animacji słabiutką ocenę 5,4/10, co oznacza, że spin-off jest "średniakiem".