"Stranger Things: Opowieści z '85" to pierwszy spin-off hitu Netflixa

Świat "Stranger Things" wcale się nie kończy. Pierwszy spin-off, animowane "Stranger Things: Opowieści z ’85", którego producentami są bracia Dufferowie, z jednej strony brzmi jak czysta fanowska radocha, a z drugiej... rodzi całkiem poważne pytania o kanon. Bo gdzie właściwie wcisnąć tę zupełnie nową historię? Czy nowy serial zmienia całe uniwersum? Ruszamy z pomocą.

Serial "Stranger Things: Opowieści z '85" – który został zbombardowany "jedynkami" jeszcze przed premierą – cofa nas do momentu pomiędzy 2. a 3. sezonem, czyli do okresu po zamknięciu bramy do Drugiej Strony przez Eleven, ale jeszcze przed otwarciem centrum handlowego Starcourt i całym rosyjskim wątkiem. To teoretycznie "spokojniejszy" czas w Hawkins i właśnie w tej luce twórcy postanowili umieścić zupełnie nową przygodę.

"Zimą 1985 roku śnieżna kołderka okrywa miasteczko, a wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony powoli zaczynają blednąć. Nasi bohaterowie cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i słodkim lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins?" – opisuje Netflix 10-odcinkową animację.

Wracają wszyscy – oprócz Robin, której bohaterowie jeszcze nie poznali – Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max, a także Steve, Jonathan, Nancy, szeryf Jim Hopper i Joyce Byers (niestety w dubbingu nie usłyszymy żadnego aktora z głównej obsady). Pojawi się też nowa bohaterka Nikki i całkiem nowe potwory.

Pytanie brzmi: skoro to wszystko naprawdę się wydarzyło, to… dlaczego nikt nigdy nie wspomina o wydarzeniach z "Opowieści z '85" w kolejnych sezonach "Stranger Things"? Już wyjaśniamy, o co w tym wszystkim chodzi.

Czy "Stranger Things: Opowieści z '85" są w kanonie "Stranger Things"?

Showrunner Eric Robles podkreśla, że "Opowieści z '85" szanują kanon "Stranger Things". Co to właściwie znaczy w praktyce? Że spin-off w ogóle nie zmienia wydarzeń z głównego serialu.

Dodaje jednak coś "pomiędzy". Robler opisuje animację jako historię osadzoną w czymś w rodzaju "zamrożonego czasu". To sprytne podejście, bo oznacza, że wydarzenia są częścią uniwersum, ale nie mają żadnego wpływu na główną fabułę. Najprościej myśleć więc o animowanym "Stranger Things" jak o brakującym rozdziale książki, który nie był niezbędny do zrozumienia fabuły, ale rozszerza świat przedstawiony. Ot, dodatkowa przygoda bez zobowiązań i extra content.

Ale dlaczego nie ma po niej śladu w kolejnych sezonach "Stranger Things" braci Dufferów (którzy są producentami wykonawczymi "Opowieści z '85")? Robles ma na to odpowiedź – bohaterowie mieli później "ważniejsze rzeczy na głowie". I w sumie... trudno się z tym kłócić. W 3. sezonie nasza ekipa walczy z Łupieżcą Umysłów w fizycznej formie, w 4. pojawia się Vecna, a finał to już pełnoskalowa wojna o Hawkins. Na tym tle jedna zimowa przygoda może faktycznie zniknąć w odmętach pamięci.

Czy animowany spin-off "Stranger Things" jest więc potrzebny? Nie – jeśli patrzymy na główną historię. Tak – jeśli jesteśmy fanami uniwersum stworzonego przez Matta Duffera i Rossa Duffera. "Opowieści z '85" najlepiej działają jako rozszerzenie klimatu i relacji między bohaterami. To okazja, by wrócić do "pierwotnej epoki" "Stranger Things" – dzieciaki na rowerach, partyjka D&D w piwnicy, niesamowita tajemnica, demogorgony – zanim wszystko zrobiło się mroczniejsze, bardziej brutalne i zdecydowanie poważniejsze.

Jak oglądać "Stranger Things: Opowieści z '85"?

Najlepiej traktować "Opowieści z '85" jako bonus. Animację można:

wpasować chronologicznie między 2. a 3. sezon "Stranger Things", obejrzeć po finale "Stranger Things" (albo w dowolnym momencie) jako osobną historię, potraktować jako "co by było, gdyby" w ramach oficjalnego kanonu.

Czyli wszystko zależy od widza. Nie trzeba się obawiać, że "Stranger Things: Opowieści z '85" wywrócą do góry nogami naszą wiedzę o uniwersum, bo po prostu tego nie robią. To historia "obok", a nie taka, która zmienia zasady gry. Zupełnie inaczej niż w przypadku sztuki "Harry Potter i przeklęte dziecko", która wprowadziła sporo kontrowersyjnych zmian do świata czarodziejów, w tym... dziecko Lorda Voldemorta i Bellatrix Lestrange. Choć J.K. Rowling uznała ją za kanon i "ósmą część" "Harry'ego Pottera", wielu fanów zwyczajnie ją odrzuca i traktuje jako fan-fiction.

