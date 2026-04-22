Serial animowany "Stranger Things: Opowieści z '85" już zbiera złe oceny

"Stranger Things: Opowieści z '85" już w czwartek wylądują w serwisie streamingowym Netflixa. Serial animowany ukazujący wydarzenia sprzed 3. sezonu aktorskiego oryginału jeszcze przed oficjalną premierą został zbombardowany negatywnymi ocenami przez fanów. Niektórzy widzowie nadal nie otrząsnęli się po wielkim finale.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Serial "Stranger Things" – w formie, jaką dotąd znaliśmy – dobiegł końca, ale publiczność nie żegna się na zawsze ze światem po drugiej stronie. W czwartek (23 kwietnia) na platformie streamingowej Netflix pojawi się 10-odcinkowa animacja zatytułowana "Stranger Things: Opowieści z '85", której akcja rozgrywa się po wydarzeniach przedstawionych w 2. sezonie.

"Stranger Things: Opowieści z '85". O czym jest nowy serial animowany Netflixa?

Zimą 1985 roku miasteczko Hawkins zasypał śnieg, a pod grubą warstwą lodu zbudziło się coś strasznego. Jedenastka, Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair, Dustin Henderson i Max Mayfield wracają w rysunkowym spin-offie, by ponownie uratować okolicę przed potworem rodem z Mitologii Cthulhu H.P. Lovecrafta. Bohaterom pomoże powstrzymać zło różowowłosa punkówa imieniem Nikki Baxter, której głosu użyczyła gwiazda "Wielkiego Marty'ego" i "Kocham LA", Odessa A'zion.

REKLAMA

Na mały ekran powrócą również inni ulubieńcy: Steve Harrington, Jonathan Byers, Nancy Wheeler, szeryf Jim Hopper i Joyce Byers. Niestety w dubbingu nie usłyszymy żadnego aktora z głównej obsady "Stranger Things". Rolę kultowych postaci przejęli m.in. Brooklyn Davey Norstedt ("WeCrashed: upadek start-upu"), Brett Gipson ("Rycerze [nie] na niby"), Jeremy Jordan ("Supergirl"), Luca Diaz ("Wyfrunięci"), Benjamin Plessala ("Wielkie kłamstewka") i Jolie Hoang-Rappaport ("Craig sprzed Potoku").

Dalsza część artykułu poniżej.

Za serial animowany odpowiedzialny jest Eric Robles, twórca kreskówki "Fanboy i Chum Chum" i projektant postaci do hitu kanału Cartoon Network "Mroczne przygody Billy’ego i Mandy". Amerykański artysta przygotował spin-off pod czujnym okiem Matta i Rossa Dufferów, których rola ograniczyła się tym razem do producentów wykonawczych. Bracia pozwolili twórcy "Opowieści z '85".

REKLAMA

Ocena "Stranger Things: Opowieści z '85" zbombardowana przez fanów

Piąty sezon "Stranger Things" stracił magię i rozczarował nawet najwierniejszych fanów. Swoje niezadowolenie wobec braci Dufferów widzowie postanowili skierować w kierunku Erica Roblesa, wybierając jeden z najprostszych i najbardziej powszechnych sposób wyrażania swojej frustracji. Publiczność zbombardowała ocenę "Stranger Things: Opowieści z '85" w serwisie IMDb.

Obecnie serial animowany ma 4,4 gwiazdki na 10. Swój głos oddało już 580 użytkowników portalu, a... nie było jeszcze premiery.

REKLAMA