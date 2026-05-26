Matylda Damięcka pokazała różne odcienie macierzyństwa Fot. YouTube / naTemat // Eprica // montaż: naTemat

Matylda Damięcka tradycyjnie zabrała głos w Dzień Matki. Na Instagram wrzuciła serię mocnych, poruszających grafik, w których pokazała "odcienie macierzyństwa". Znalazła miejsce na czułość i miłość, ale także na stratę, przemoc, zmęczenie, społeczną presję, nieludzki system oraz blizny – nie tylko te fizyczne – które zostają z kobietami na długo po porodzie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Matylda Damięcka od lat wykorzystuje ilustracje do komentowania rzeczywistości i nigdy nie tworzy laurek. Jej rysunki są niewygodne, szczere i odważne, często bolesne, ale właśnie dlatego tak mocno rezonują z ludźmi na Instagramie, chociażby w Dzień Kobiet. Dosadne były również grafiki Damięckiej na jeden z Dni Dziecka, w których artystka nie bała się sięgnąć po trudne tematy związane z rodzicielstwem i dzieciństwem.

Nie inaczej jest w tegoroczny Dzień Matki. Post składający się z 20 grafik, podpisany "odcienie macierzyństwa", przypomina, że bycie matką nie ma jednego koloru. To całe spektrum emocji, a każda z nich zasługuje na miejsce w rozmowie o macierzyństwie (o czym przypominają również trzy filmy, który wybraliśmy specjalnie na 26 maja).

REKLAMA

Matylda Damięcka na Dzień Matki. I pięknie, i boleśnie

Już akronim "M.A.M.A" rozpisany jako "Mechanizm Akceptacji Miłością Aktywowany" ustawia ton całego cyklu – macierzyństwo w oczach graficzki i aktorki nie jest wyłącznie rolą społeczną, ale doświadczeniem zmieniającym człowieka emocjonalnie i fizycznie. Zresztą Damięcka zdradziła kiedyś w podcaście naTemat, czy sama chciałaby zostać mamą.

Jedna z najmocniejszych prac przedstawia kolczyk przypominający zwierzęcy identyfikator z napisem "samica BI rozpłodowa" i dopiskiem "poronienia II". To brutalny, ale potrzebny komentarz do odczłowieczania kobiet, sprowadzania ich do biologicznej funkcji oraz sposobu, w jaki często mówi się o ciąży i poronieniach w medycynie czy debacie publicznej.

REKLAMA

Grafika z kobietą w charakterystycznym czerwonym stroju podręcznej z dystopijnego serialu "Opowieść podręczna" również wpisuje się w narrację o częstym traktowaniu kobiet jak maszynki do rodzenia.

Dalsza część artykułu poniżej.

Jeszcze mocniej działa grafika z kobietą klęczącą na czworakach, ze zwisającymi piersiami – obraz całkowitego poświęcenia i wyczerpania, którego zwykle nie pokazuje się w instagramowej wersji macierzyństwa.

W innym rysunku Damięcka zestawia dwa kobiece ciała podpisane "macierzyństwo z filtrem" i "bez filtra". To celny komentarz do presji perfekcyjnego wyglądu po porodzie i społecznego zamiatania pod dywan rozstępów, blizn po cesarskim cięciu i zmian hormonalnych. Nie zabrakło również komentarza artystki Damięckiej do przemocy w rodzinie.

Ale jest też optymistyczniej i cieplej. "TATOMAM" i "MAMOTAT" przypominają, że rodzicielstwo wymyka się sztywnym podziałom na "męskie" i "kobiece" role. Z kolei slowo "MAMA” zapisane śladami łap przypomina, że dla wielu osób macierzyństwo dotyczy również zwierząt, co uwielbia przypominać młodym ludziom skrajna prawica.

REKLAMA