Film "Lady Bird" Grety Gerwig jest dostępny na Netflixie Fot. materiał prasowy

W 2017 roku Greta Gerwig nakręciła komediodramat, z którym wielu widzów zaczęło się utożsamiać. "Lady Bird" to opowieść z gatunku "coming of age", która skupia się na skomplikowanej relacji między matką a córką u progu dorosłości. Film doczekał się aż pięciu nominacji do Oscara. Teraz z łatwością znajdziemy go w streamingu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Filmy Grety Gerwig odkrywają przed widownią podstawowe założenie feminizmu. Kreślonym przez reżyserkę i scenarzystkę postaciom kobiecym nie brakuje wad, niemniej ostatecznie stają się one pozytywną reprezentacją dziewcząt na dużym ekranie. Są ambitnymi, pełnymi sprzeczności marzycielkami, które buntują się przeciwko normom społecznym i oczekiwaniom, jakie patriarchat ma względem ich płci.

"Lady Bird" łączy motyw dorastania z wielopokoleniowymi traumami i chęcią zrozumienia rodziców. W scenariuszu do komediodramatu Gerwig uwzględniła własne doświadczeniami z młodości – film z 2017 roku nazywany jest po części jej autobiografią.

REKLAMA

"Lady Bird" Grety Gerwig na Netflixie. O czym jest film z Saoirsą Ronan?

Akcja "Lady Bird" zabiera nas do roku 2002. Christine McPherson uczęszcza do katolickiej szkoły w Sacramento, w której klasa wyższa miesza się z klasą robotniczą. Nastolatka ma wewnętrzną potrzebę, by czymś się wyróżnić – namawia wszystkich do nazywania jej Lady Bird, a popularnym dziewczynom wciska kit, że wcale nie pochodzi z "najgorszej" części miasta. Film krąży wokół jej pierwszych związków, kłótni z przyjaciółkami, drogi do samoakceptacji oraz konfliktów z surową i zapracowaną matką.

REKLAMA

Greta Gerwig, która sama jest absolwentką katolickiego liceum, bez słodzenia pokazuje w "Lady Bird" realia bycia outsiderką; kimś, kto jeszcze nie panuje nad emocjami i buzującą w nim kreatywnością. Saoirse Ronan ("Pokuta") rewelacyjnie odgrywa nastolatkę, w której oczach każde drobne potknięcie urasta do rangi końca świata. Komediodramat prowadzi narrację adekwatną do przeświadczenia młodych osób o tym, że wszystko wiedzą najlepiej.

Saoirse Ronan w filmie "Lady Bird". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

Rolę matki tytułowej protagonistki powierzono Laurie Metcalf ("JFK", "Potwory" i "Życiowe błędy"), która razem z Ronan była nominowana do Oscara przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Dzieło reżyserki "Małych kobietek" i "Barbie" brało jeszcze udział w wyścigu po prestiżową statuetkę w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepsza reżyseria.

REKLAMA

W obsadzie "Lady Bird" znaleźli się też: Beanie Feldstein ("Zbrodnie po sąsiedzku"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Timothée Chalamet ("Diuna"), Odeya Rush ("Gęsia skórka"), Tracy Letts ("Homeland") i Stephen McKinley Henderson ("Civil War").