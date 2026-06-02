Disney+ szykuje mocny czerwiec Fot. Kadr z "Avatara"

Czerwiec w Disney+ zapowiada się smakocie. Czeka nas m.in. powrót jednego z najlepszych seriali ostatnich lat, premiera najnowszego "Avatara", streamingowy debiut polskiego filmu akcji z Tomaszem Włosokiem oraz dokument podróżniczy z Antonim Porowskim.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Czerwiec w Disney+ to powrót wielokrotnie nagradzanego serialu "The Bear", ale też serialowe premiery. Obejrzymy aż dwie nowe komedie w odcinkach: "Alice i Steve" oraz "Niestworzonych do pracy" Mindy Kaling ("The Office", "Świat według Mindy"). Czekają nas też dwa filmy, które niedawno gościły jeszcze w kinach: widowiskowy "Avatar: Ogień i popiół" w reżyserii Jamesa Camerona oraz inspirowany prawdziwą historią "Król dopalaczy" z Tomaszem Włosokiem.

Premierowy serial dokumentalny przygotowało równie National Geographic – "Antoni Porowski: w rytmie miasta" ma – jak zapowiada platforma – "odkryć kultowe miejsca i ukryte perełki". Antoni Porowski, kanadyjski kucharz i aktor polskiego pochodzenia, jedna z twarzy "Queer Eye", odwiedza Paryż, Meksyk, Londyn i Nowy Jork, "zachwycając najlepszymi miejscami do jedzenia, nocowania i zabawy".

REKLAMA

Premiery w czerwcu na Disney+. Nie tylko "The Bear"

Oto najważniejsze premiery w czerwcu na Disney+.

Opisy i zdjęcia pochodzą od platformy.

THE BEAR, SEZON 5

26 czerwca Wszystkie odcinki dostępne w dniu premiery.

W piątym, finałowym sezonie serialu FX "The Bear" Sydney, Richie i Sugar odkrywają, że Carmy rzucił branżę i zostawił im restaurację. Bez pieniędzy, z groźbą sprzedaży i nadciągającą burzą, ekipa musi zewrzeć szeregi, by wydać ostatni serwis. W końcu zrozumieją, że "idealna" restauracja to nie jedzenie, a ludzie, którzy ją tworzą.

AVATAR: OGIEŃ I POPIÓŁ

24 czerwca

Trzecia część przygód żołnierza Jake'a Sully'ego, lidera ludu Na'vi, i jego rodziny. Rodzina Sullych jeszcze nie otrząsnęła się z jednej tragedii, gdy z pomocą Wietrznych Kupców musi zapobiec kolejnej. Tymczasem, zostają zaatakowani przez Klan Popiołu, który obwinia Eywę o zniszczenie jego domu. Ostrzeżenie: sceny z migającymi światłami mogą być szkodliwe dla widzów wrażliwych na światło.

REKLAMA

ALICE I STEVE

8 czerwca Wszystkie odcinki dostępne w dniu premiery.

Alice odkrywa, że jej najlepszy przyjaciel Steve spotyka się z jej 26-letnią córką, Izzy. Boi się, że za jednym zamachem straci dwie ważne dla niej osoby. Postanawia sabotować związek pary. Groźby i prośby nie działają. Steve nie daje za wygraną, a między przyjaciółmi dochodzi do wojny. Finalnie mąż Alice traci cierpliwość – widzi żonę w zupełnie innym świetle. Steve wie, że Izzy to jego szansa na szczęście, jednak Alice nie podda się bez walki.

ANTONI POROWSKI: W RYTMIE MIASTA

8 czerwca Wszystkie odcinki dostępne w dniu premiery

Od kultowych miejsc po ukryte perełki – Antoni Porowski, zainspirowany serią Nat Geo "Best of the World", odkrywa najbardziej niezwykłe zakątki świata. W sercu Paryża, Meksyku, Londynu i rodzinnego Nowego Jorku szuka autentycznych, niezapomnianych wrażeń. Jego inspirująca podróż wykracza poza utarte szlaki, by pokazać widzom najlepsze miejsca, hotele i restauracje. To szansa, by odkryć prawdziwą duszę każdego miasta, jego kulturę, a przede wszystkim jego mieszkańców.

REKLAMA

NIESTWORZENI DO PRACY

2 czerwca 3 odcinki dostępne w dniu premiery

Piątka dwudziestolatków z Manhattanu to pracoholicy, którzy walczą o sukces zawodowy. O szczęściu osobistym pomyślą później... jeśli starczy im na to czasu.

KRÓL DOPALACZY

10 czerwca

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym "Wilk z Wall Street" z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością.