Lada dzień do streamingu trafi "Król dopalaczy", inspirowany faktami sensacyjny dramat o błyskawicznej karierze młodego przedsiębiorcy, który zbudował kontrowersyjne imperium i stał się "polskim Wilkiem z Wall Street". W głównej roli błyszczy Tomasz Włosok. Już wiadomo, kiedy i gdzie będziemy mogli obejrzeć film w domu.

"Król dopalaczy", który trafi na Disney+ 10 czerwca, to polski film akcji i dramat sensacyjny inspirowany prawdziwą historią Dawida Bratki – przedsiębiorcy, który pod koniec pierwszej dekady XXI wieku stworzył sieć sklepów z dopalaczami działających na granicy prawa.

Produkcja snuje opowieść o Dawidzie, zwykłym chłopaku, który po odziedziczeniu zadłużonej piekarni próbuje znaleźć sposób na szybki zarobek i utrzymanie rodziny. Bohater bardzo szybko odkrywa lukratywny biznes związany ze sprzedażą substancji, które wówczas nie były jeszcze zakazane przez prawo. W krótkim czasie staje się milionerem i zaczyna prowadzić życie pełne luksusu, imprez, pięknych kobiet i szybkich samochodów.

Sukces ma jednak swoją cenę – Dawid wikła się w niebezpieczne układy z gangsterami oraz ludźmi z najwyższych szczebli władzy, a granica między legalnym biznesem a przestępczością zaczyna się zacierać. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na jego drodze pojawia się policjant, którego nie da się przekupić. Rozpoczyna się brutalna gra o władzę, pieniądze i przetrwanie.

W głównych rolach występują Tomasz Włosok ("Zielona granica", niedoceniane "Piosenki o miłości"), Vanessa Aleksander ("The Office PL) oraz Łukasz Simlat ("Rojst'97"). W obsadzie znaleźli się również Agnieszka Grochowska ("Kos"), Janusz Chabior ("Kołysanka"), Jan Frycz ("Ślepnąc od świateł") i Grażyna Szapołowska ("Krótki film o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego i zmarłego niedawno Krzysztofa Piesiewicza).

Film "Król dopalaczy" wyreżyserował Pat Howl, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny. Reżyser wspólnie z Katarzyną Samson odpowiada również za scenariuszfilmu, która powstał jako niezależna produkcja finansowana m.in. dzięki crowdinvestingowi.

