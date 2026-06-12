Kiedy poznamy nowe szczegóły dot. 4. sezonu anime "Jujutsu Kaisen"? Już w czerwcy niespodzianka dla fanów Fot. materiał prasowy

"Jujutsu Kaisen" jest obok "Solo Leveling" jednym z najpopularniejszych seriali anime, które jeszcze nie dobiegły końca. Po silnej i wizualnie zachwycającej trzeciej odsłonie widzowie z niecierpliwością wyczekują nowych odcinków na Crunchyrollu i Netflixie. Nowe wieści o czwartym sezonie właśnie pojawiły się na horyzoncie. Fani mangi wiedzą, że to, co szykuje adaptacja, wciśnie ich w fotel jeszcze mocniej niż ostatni cliffhanger.

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W rankingu oglądalności platformy streamingowej Crunchyroll, która jest dostępna w ramach dodatkowej subskrypcji Prime Video, pierwsze miejsce zajmuje w Polsce "Atelier spiczastych kapeluszy" – anime, które chce być drugim "Władcą Pierścieni". Na podium zestawienia znalazły się również seriale "I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class" oraz "Jujutsu Kaisen", który w trzecim sezonie przeszedł samego siebie.

Miłośnicy jednego z najbardziej epickich tytułów w swoim gatunku mogą mieć powód do radości. Zaraz powinni poznać pierwsze szczegóły dotyczące czwartego sezonu przygód Yujiego Itadoriego.

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O czym jest serial anime "Jujutsu Kaisen"? Obejrzycie go na Crunchyrollu i Netflixie

O czym jest "Jujutsu Kaisen"? W uniwersum stworzonym przez mangakę Gege Akutamiego ze wszystkich żywych istot emanuje tzw. przeklęta energia, której większość ludzi nie potrafi kontrolować. Uwalniana doprowadza do narodzin złowrogich istot, których cała egzystencja polega na wyrządzaniu krzywdy zwykłym śmiertelnikom. Jedynie czarownicy Jujutsu są zdolni okiełznać ten mroczny żywioł. Tajne środowisko zaklinaczy chroni obywateli Japonii przed wpływem złych sił.

Yuji Itadori jest licealistą, który pewnego dnia bezinteresownie pomaga atakowanym przez "przekleństwa" dręczycielom ze szkoły. W trakcie akcji połyka zgniły palec będący talizmanem po antycznym wręcz czarnoksiężniku Ryomenie Sukunie. Towarzystwo Jujutsu zamierza egzorcyzmować Yujiego. Między chłopakiem a radą najwyższych staje Satoru Gojo, najsilniejszy czarownik we współczesnym Tokio. Nauczyciel ma własny pomysł na pozbycie się Sukuny. Tak można zwięźle opisać wprowadzenie do fabuły anime.

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"Jujutsu Kaisen" szykuje się na 4. sezon. Poprzedni był wybitny, ale ten ma być jeszcze lepszy

Trzeci rozdział "Jujutsu Kaisen", który sprawnie łączy shonen i seinen, był po same brzegi wypełniony akcją. Dynamiczne sceny walki, imponujące kadry wykonane przy użyciu niszowej dziś techniki animacji zwanej rotoskopem, nieoczekiwane zwroty akcji i wachlarz intrygujących postaci uczyniły z ostatniej odsłony serialu adaptację marzeń.

Yuta Okkotsu w 3. sezonie "Jujutsu Kaisen". Fot. materiał prasowy

W threequelu Yuji Itadori i jego sojusznicy – m.in. Megumi Fushiguro oraz Yuta Okkotsu – biorą udział w śmiercionośnym turnieju organizowanym przez starożytnego czarownika imieniem Kenjaku, którego zasady przypominają zamysł powieści "Battle Royale" Kōshuna Takamiego.

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Bohaterowie zdobywają punkty podczas walk z równymi sobie przeciwnikami, próbując tym samym uwolnić Satoru Gojo, którego Kenjaku (w "przebraniu" Suguru Geto) zamknął w Więziennym Wymiarze. W finale Yuji i reszta dowiadują się, że w przełamaniu pieczęci chroniącej Prison Realm mogą im pomóc przeklęte zdolności skrzydlatej czarownicy Angel.

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Studio MAPPA, które ma na koncie "Vinland Sagę" i finałową odsłonę "Attack on Titan", zapowiedziało w ostatnim wypuszczonym przez siebie odcinku , że w czwartym sezonie "Jujutsu Kaisen" zobaczymy prawdziwą formę Sukuny, dalsze starcia w ramach czarodziejskich "Igrzysk śmierci" i – przy dobrych wiatrach – powrót ulubieńca publiczności, czyli Gojo. W dalszych zeszytach mangi Akutami zawarł jeszcze brutalniejsze pojedynki i więcej momentów wywołujących ciarki na plecach.