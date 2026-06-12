"Black Album" to najbardziej przereklamowana płyta Metalliki. Foto: Cristina Massei/Shutterstock

"Black Album" to jedna z najbardziej kontrowersyjnych płyt w historii rock i metalu. Choć niewątpliwie przyniosła zespołowi globalną sławę, artystycznie stanowi krok wstecz względem wcześniejszych, ambitnych dokonań grupy.

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Rok 1991 był dla Metalliki przełomowy. To wtedy na rynku pojawił się "The Black Album", który przyniósł zespołowi gigantyczną sławę, bogactwo i sprawił, że do dziś kojarzy się on z "Enter Sandman" i balladą "Nothing Else Matters". Pytanie, czy artystycznie nie mówimy tu jednak o kroku w tył.

Metallica nagrywa "Black Album" i staje się stałą częścią mainstreamu

"Czarna płyta" Metalliki (tak naprawdę album wyszedł pod odkrywczym tytułem "Metallica") to do dziś najbardziej znane wydawnictwo grupy. I trudno się temu dziwić, gdyż to na nim znalazły się największe hity zespołu. Problem w tym, że to też jeden z najbardziej bezpiecznych materiałów, jaki skomponowali muzycy.

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Zacznijmy od tego, że przez całe lata 80. Metallica nagrała cztery albumy thrashmetalowe, które niejako zdefiniowały ten gatunek. "Kill'Em All" pokazało, jak grać szczeniacki, garażowy thrash, "Ride the Lightning" i "Master of Puppets" to przykłady metalu dopicowanego do perfekcji, choć nadal intrygującego oraz chropowatego. Wreszcie "...And Justice for All" to pokaz technicznego thrashu, który zainspirował m.in. późniejszych innowatorów z Meshuggah.

I nagle zespół wrócił z "Black Albumem", wszedł do mainstreamu, zaczął grać epickie trasy koncertowe i zarabiać worki dolarów. Ale coś z niego uleciało.

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"The Black Album" Metalliki proszczone kompozycje i wypełniacze

Zacznijmy od tego, że utwory na "Black Album" są o wiele prostsze niż na poprzednich wydawnictwach. To właściwie piosenki, które dałoby się przerobić na hity pop (najlepszym przykładem jest cover "Nothing Else Matters" w wykonaniu Miley Cyrus). Zabrakło złożonych struktur, które stanowiły trzon metalowych kolosów z "...And Justice for All", o kolejnym hymnie pokroju "Master of Puppets" można było zapomnieć.

Zespół mógł zacząć grać prościej, przecież to nie grzech. Problem tkwi w czymś jeszcze innym. O ile pierwsze cztery albumy Metalliki utrzymują uwagę słuchacza od pierwszego szarpnięcia struny po ostatnie uderzenie w bęben, tak na "Black Albumie" jest o to trudno.

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Jasne, początek w postaci "Enter Sandman" i "Sad but True" sprawia, że chcemy tego więcej, ale chwilę po nich z głośnika leci "Holier than Thou". W założeniu miało być to chyba pokazanie, że Metallica nadal potrafi grać szybko (choć i tak daleko temu numerowi do "Battery"!), ale wyszło po prostu nudno i nijako.

Włosy na rękach potrafi podnieść "The Unforgiven", zaciekawić "Wherever I May Roam", ale co z tego, gdy po nich dostajemy "Don't Tread on Me" i "Through the Never" (chyba najsłabszy na płycie).

"Nothing Else Matters" to oczywiście najsłynniejsza ballada rockowa świata i aż dziwne, że ktoś nie skomponował głównego motywu wcześniej (wystarczyło przecież w odpowiedniej kolejności uderzyć cztery puste struny). To jednak ostatni wielki numer na "Czarnej". "Of Wolf and Man" jest tylko niezłe, "The God That Failed" na świetną solówkę gitarową Kirka Hammetta, a "My Friend of Misery" przestaje intrygować po intrze. Podobnie jak "The Struggle Within".

To tak naprawdę bardzo nierówna płyta!

Dochodzimy więc do wniosku, o którym mało się mówi: "Black Album" to nierówne wydawnictwo. I to bardzo. Obok klasyków jak "Enter Sandman" i "Nothing Else Matters" mamy sporo przeciętnych numerów, które często udają, że są bardziej metalowe niż w istocie są.

Metallica nagrała potem jeszcze ciekawe rzeczy pod kątem artystycznym. Choćby płyty Load i – teraz true metale mnie znienawidzą – "St. Anger". "Black Album" na ich tle brzmi jednak zachowawczo i miejscami nudno. Ot, fajna płyta to puszczenia w trakcie mycia okien, ale nie do analizowania i wnikliwego słuchania.

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