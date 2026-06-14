Life is Strange jako serial? Coś czuję, że tym razem się uda Fot. materiały prasowe. Montaż: naTemat

Seriale na podstawie gier nie działają wedle jednej sprawdzonej formuły. Większość z nich wypada blado przy oryginałach, ale co do "Life is Strange" mam dobre przeczucie. Wystarczyły mi trzy rzeczy, żeby z niecierpliwością wyczekiwać premiery.

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Life is Strange było dla mnie ważną grą, która w pewnym sensie pomogła mi przejść przez burzliwy okres dojrzewania. Jej fenomen nie opierał się wyłącznie na elementach paranormalnych, czyli odwołaniu do efektu motyla z teorii chaosu, a raczej polegał na tym, że w kliszach typowych dla filmów z serii coming-of-age studio Dontnod Entertainment dostrzegło potencjał, by w sposób prosty opowiedzieć o samotności, żalu i podejmowanych przez nas wyborach, z których konsekwencjami prędzej czy później będziemy musieli się zmierzyć.

Przygody Max Caulfield, noszącej nazwisko narratora powieści "Buszujący w zbożu" J.D. Salingera, tak samo jak wspomniana książka przygotowują zwłaszcza młodego gracza do pożegnania z niewinnością. Gra łączy fantastyczny eskapizm, popkulturowe stereotypy i niezręczne żarty typowe dla niezręcznych licealistów z zagadką rodem z kryminału i autentycznymi problemami społecznymi, by każdemu, kto żegna się z "nastką" na końcu, dać przedsmak gorzkiej dorosłości.

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Serial "Life is Strange" ma 3 asy w rękawie. Myślę, że czeka nas dobra adaptacja gry

Nad serialowymi adaptacjami przez długi, długi czas wisiała klątwa, którą zdjął dopiero pierwszy sezon "The Last of Us". Po jego sukcesie, a także dobrym przyjęciu "Fallouta", animowanego "Arcane" i anime "Cyberpunk: Edgerunners", telewizyjni producenci rzucili się na Tomb Raidera i Baldur's Gate'a 3, a hollywoodzkie wytwórnie chwyciły za najlepsze tytuły ostatnich lat, czyli Clair Obscur: Expedition 33 i Elden Ringa.

Prime Video postanowił pochylić się nad dziełem francuskiego Dontnod Entertainment, budząc u graczy zarówno entuzjazm, jak i obawy. Pierwszym sygnałem, że ta adaptacja może być naprawdę dobra było nie zaangażowanie Amazon MGM Studios (nowego właściciela franczyzy o Jamesie Bondzie), a obsadzenie w kierowniczej roli kogoś, kto rozumie młodzież, jak mało kto w branży.

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Charlie Covell i Karyn Kusama – twórcy, którzy rozumieją nastolatków

Gdy gigant streamingu ogłosił, że na fotelu showrunnera, producenta wykonawczego i scenarzysty "Life is Strange" zasiądzie niebinarny brytyjski pisarz Charlie Covell, który powołał do życia rewelacyjny młodzieżowy komediodramat "The End of the F***ing World", odetchnęłam z ulgą. Serial adaptujący komiks Charlesa Forsmana również bawił się utartymi schematami teen dram, przyprawiając je szczyptą czarnego, brytyjskiego humoru. Covell ma bystre i angażujące pióro, które nie upupia nastolatków.

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Drugą sprawą, która przypieczętowała moje pierwsze wrażenie, jest kwestia osoby stojącej za kamerą odcinków otwierających serial. Do ekipy pracującej nad adaptacją gry dołączyła Karyn Kusama, reżyserka "Zabójczego ciała" – body horroru z 2009 roku, który w sposób mniej obskurny i bardziej zabawny od gry Silent Hill 3 traktuje o utracie niewinności i tłumionej przez dziewczęta złości. Brzmi jak coś, czego "Life is Strange" akurat potrzebuje.

Esther McGregor ma zadatki na rewelacyjną Rachel Amber

Nawet najlepsi eksperci w swojej dziedzinie potrzebują porządnej obsady. W roli Max zobaczymy debiutującą w telewizji Tatum Grace Hopkins, a w punkówę o niebieskich włosach, czyli Chloe Price, zagra Maisy Stella ("Nashville"). O talencie tych aktorek nie mogę się wypowiedzieć, gdyż nie widziałam ich w akcji, ale wiem, że twórcy serialu powierzyli rolę growej Laury Palmer obiecującej gwiaździe.

W zaginioną Rachel Amber, która od początku gry nawiedza narrację, wcieli się córka Ewana McGregora ("Trainspotting"). Esther McGregor z wiadomych powodów jest określana mianem nepo baby, niemniej umie grać. W pierwszym sezonie "Byliśmy łgarzami" – ekranizacji bestsellerowej książki E. Lockhart – miała wiele mocnych momentów, w których jako Mirren Sinclair Sheffield wycisnęła ze mnie łzy. W filmie "Babygirl" Haliny Reijn też wypadła bardzo dobrze, a na ekranie miała do czynienia z Nicole Kidman ("Oczy szeroko zamknięte").

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O czym jest gra Life is Strange?

W pięcioodcinkowej grze Life is Strange trafiamy do portowego miasteczka Arcadia Bay w deszczowym stanie Oregon, w którym dochodzi do zderzenia klas społecznych – przyjezdni uczniowie z wyższych sfer wciągają w swoje intrygi lokalną młodzież.