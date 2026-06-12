"Milczenie owiec" wraca do kin Fot. Kadr z "Milczenia owiec"

"Milczenie owiec" z 1991 roku wraca do kin – to dobra okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego thriller Jonathana Demme'a uchodzi za arcydzieło. Wyjaśniamy fenomen kultowego klasyka kina z Anthonym Hopkinsem.

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"Milczenie owiec" w reżyserii Jonathana Demme'a to jeden z tych filmów, które nie tylko odniosły ogromny sukces artystyczny i komercyjny, ale także na trwałe wpisały się w historię kina. Po 35 latach thriller wraca do kin w odrestaurowanej wersji 4K.

"Milczenie owiec" i persony dramatu

O czym jest "Milczenie owiec"? Młoda agentka FBI, Clarice Starling, prosi o pomoc uwięzionego, genialnego mordercę-kanibala Hannibala Lectera. Wspólnie próbują schwytać innego seryjnego zabójcę, który brutalnie morduje kobiety.

Jednym z najważniejszych elementów wyróżniających "Milczenie owiec" jest postać Clarice Starling (Jodie Foster). W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych bohaterek kina gatunkowego, Clarice nie jest s*ksualizowana i upraszczana. Przedstawiona jest jako ambitna, inteligentna i wrażliwa młoda agentka FBI, która musi odnaleźć się w zdominowanym przez mężczyzn środowisku. Z których jeden jest smakoszem ludzkiego mięsa.

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Choć to Clarice widzimy na ekranie najczęściej, show kradnie jej jednak mięsożerny towarzysz, Hannibal Lecter (dwukrotnie nagrodzony Oscarem Anthony Hopkins). Choć dziś to synonim seryjnego mordercy z dość wysublimowaną dietą, to na początku lat 90. była to postać tajemnicza, przerażająca i zarazem magnetyczna. Wielka w tym zasługa grającego go Hopkinsa, który udowodnił, że nawet pokazując się na ekranie przez 16 minut, można skraść pozostałej obsadzie cały film.

Mimo że jest kanibalem i mordercą, Lecter fascynuje swoją inteligencją i kulturą osobistą, co czyni go jednym z najbardziej złożonych antagonistów w historii filmu. Wielkie brawa za to, że nie przedstawiono go jako brutala i szaleńca. Powiedzenie o nim, że to potwór w ludzkiej skórze to mało: to bardziej bestia w ciele dżentelmena i konesera opery. Nasuwają się inspiracje Draculą – za dnia hrabią, w nocy krwiożerczą bestią. Jak więc widać, twórcy oraz autor książki "Milczenie..." Thomas Harris sięgnęli po znane archetypy.

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Skoro wątek wampira już się pojawił: sama relacja Lectera ze Starlink jest niezwykła – oparta na napięciu, ale nie er*tycznym, a intelektualnym. To psychologiczny pojedynek, a zarazem dość perwersyjna relacja typu mistrz i uczeń. Wampir więc jest, ale chce duszy, a nie ciała.

Reżyser stworzył niepodrabialną atmosferę

Nie można w tym momencie nie wspomnieć o reżyserii. Rozmowy dwójki głównych bohaterów są często prowadzone w statycznych, zbliżeniowych ujęciach twarzy, co tworzy hipnotyzującą atmosferę i angażują widza na poziomie niemal intymnym. Choć niejednokrotnie chciałoby się oderwać wzrok, magnetyzm tych scen nam na to nie pozwala.

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Wyjątkowość "Milczenia owiec" polega także na sposobie budowania napięcia. Film nie opiera się na brutalności, lecz na psychologicznym dyskomforcie i poczuciu zagrożenia, jakie czuje widz. Strach rodzi się tu przede wszystkim z dialogów i świadomości obecności zła, a nie z dosłowności scen. Na tym polu bliżej obrazowi Demme'a do "Funny games" niż "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną".