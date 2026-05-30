"Plan lotu" nie jest obcy telewidzom. Thriller z Jodie Foster, która w trakcie lotu transatlantyckiego gubi swoją córkę, został zmiażdżony zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Choć film z 2005 roku zebrał złe oceny, nostalgia go nie opuszcza. Jeśli chcecie poczuć tani dreszczyk emocji, warto włączyć streaming.

"Niezwykle przemyślana gra aktorska Jodie Foster stanowi siłę napędową tego rozczarowującego thrillera" – napisała ponad dekadę temu amerykańska krytyczka filmowa Maitland McDonagh. "Plan lotu" faktycznie nie jest najmocniejszym ogniwem w swoim gatunku, a mimo to wielu Polaków dokładnie pamięta czasy, gdy jako nowość był emitowany przez Polsat i TVN. Macie ochotę na przewidywalne zwroty akcji? Streaming spieszy z pomocą.

Kyle Pratt, która pracuje jako inżynier przemysłu lotniczego, traci męża. Okoliczności jego śmierci nie są jasne. Wdowa musi przenieść ciało ukochanego z Berlina do Nowego Jorku. W trakcie lotu przez Atlantyk kobieta zasypia, a gdy budzi się, siedzenie obok niej jest puste – po jej córce Julii nie został ani jeden ślad. Załoga statku twierdzi, że na pokładzie nie widziała żadnego dziecka. Pasażerowie myślą, że Kyle ma omamy.

W "Planie lotu", który znajdziemy w bibliotece serwisu streamingowego Disney+, główną rolę powierzono Jodie Foster, niezapomnianej odtwórczyni Clarice Starling w "Milczeniu owiec". U boku gwiazdy ostatniego sezonu antologii "Detektyw" wystąpili: Sean Bean (trylogia "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona), Peter Sarsgaard ("Pamięć"), Erika Christensen ("Wielbicielka"), Kate Beahan ("Kult") oraz Matt Bomer ("Towarzysze podróży").

Za kamerą dreszczowca stanął Robert Schwentke, reżyser romansu science fiction "Zaklęci w czasie" i dwóch części serii "Niezgodna".

W agregatorze Rotten Tomatoes 173 krytyków obrzuciło "Plan lotu" zgniłymi pomidorami, przyznając mu jedynie 36 proc. pozytywnych recenzji. Widownia była nieco łagodniejsza w swej ocenie – Popcornmeter wskazał 48 proc. Recenzenci twierdzą, że film z Foster broni się pod względem gry aktorskiej. Nawalił scenariusz, który – zdaniem Roberta Koehlera z amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety" – "uległ samozniszczeniu w trzecim akcie".

"'Plan lotu' może mieć więcej dziur niż kawałek ementalera, ale to bez znaczenia. Wciągająca pierwsza połowa filmu i poważna Foster wystarczą, by uczynić tę podróż wartą zachodu" – stwierdził Ian Freerna na łamach brytyjskiego magazynu "Empire".