Steven Spielberg to wizjoner kina Fot. Kadry z filmów Park Jurajski" i "Poszukiwacze zaginionej Arki" / Shutterstock / montaż: naTemat

Steven Spielberg od ponad pół wieku kształtuje wyobraźnię kinomanów – od dinozaurów, przez nieustraszonych archeologów, po dramaty wojenne. Z okazji premiery "Dnia objawienia" sprawdziliśmy, które jego filmy widzowie cenią najbardziej. Wyniki mogą zaskoczyć.

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Steven Spielberg to nazwisko, które dla milionów kinomanów na całym świecie jest synonimem filmowej przygody i jakości. Reżyser, scenarzysta i producent od ponad pół wieku kształtuje wyobraźnię masową, sprawnie przechodząc od spektakularnych widowisk science fiction do poruszających dramatów historycznych. Jego produkcje nie tylko zarobiły miliardy dolarów, ale przede wszystkim na stałe wpisały się do kanonu popkultury. Nie bez powodu 79-letniego dziś Spielberga nazywa się wizjonerem kina, który do dziś potrafi patrzeć na filmowe historie z dziecięcym zachwytem.

Najlepsze filmy Stevena Spielberga według widzów

Z okazji niedawnej premiery "Dnia objawienia", najnowszego filmu Stevena Spielberga, sprawdziliśmy, które dzieła Amerykanina są najbardziej cenione przez widzów na świecie. Oto pierwsza piątka na podstawie ocen publiczności na IMDb, największym portalu filmowym na świecie.

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5. Park Jurajski (1993)

Ocena na IMDb: 8,2/10

Fot. Kadr z "Parku Jurajskiego"

Wizyta w parku rozrywki zamieszkanym przez sklonowane dinozaury zamienia się w krwawą walkę o przetrwanie, gdy systemy bezpieczeństwa zawodzą, a prehistoryczne drapieżniki wydostają się na wolność. Spielberg stworzył epickie widowisko, które zrewolucjonizowało hollywoodzkie efekty specjalne i zdefiniowało pojęcie letniego hitu kinowego (summer blockbuster). W rolach głównych wystąpili Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum oraz Richard Attenborough (brat wielkiego Davida Attenborough), a "Jurassic Park" zdobył trzy Oscary – za najlepsze efekty wizualne, dźwięk oraz montaż dźwięku.

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4. Indiana Jones i ostatnia krucjata (1989)

Ocena na IMDb: 8,2/10

Fot. materiały prasowe

Trzecia odsłona przygód najsłynniejszego archeologa świata skupia się na poszukiwaniach Świętego Graala. Kiedy ojciec Indiany Jonesa znika w tajemniczych okolicznościach, bohater musi ruszyć jego śladem, stawić czoła nazistom i rozwiązać starożytne zagadki chroniące mistyczny artefakt zapewniający nieśmiertelność. W postać Indy'ego ponownie wcielił się bezbłędny Harrison Ford, a jego ekscentrycznego ojca genialnie zagrał Sean Connery, legendarny James Bond. "Indiana Jones i ostatnia krucjata" otrzymał Oscara za najlepszy montaż dźwięku i jest ulubioną częścią serią wielu fanów.

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3. Poszukiwacze zaginionej Arki (1981)

Ocena: 8,4/10

Fot. Kadr z "Poszukiwaczy zaginionej Arki"

"Poszukiwacze zaginionej Arki" powołały do życia ikonę popkultury. Archeolog Indiana Jones (Harrison Ford) zostaje wynajęty przez amerykański rząd, aby odnaleźć legendarną Arkę Przymierza przed nazistami, którzy wierzą, że biblijny przedmiot zapewni im niezwyciężoność. Obok Harrisona Forda na ekranie pojawili się Karen Allen oraz Paul Freeman. Dzieło Spielberga okazało się gigantycznym sukcesem, zdobywając aż cztery Oscary (scenografia, efekty specjalne, dźwięk, montaż) oraz nagrodę za specjalne osiągnięcia. Indiana Jones na zawsze zmienił oblicze kina przygodowego. Niestety ostatnia część z 2023 roku w reżyserii Jamesa Manglda okazała się klapą.

Dalsza część artykułu poniżej.

2. Szeregowiec Ryan (1998)

Ocena: 8,6/10

Fot. Kadr z "Szeregowca Ryana"

Jeden z najwybitniejszych filmów wojennych, która bezkompromisowo pokazuje koszmar wojny. Akcja osadzona jest w czasie II wojny światowej, tuż po lądowaniu aliantów w Normandii. Grupa amerykańskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Millera otrzymuje niebezpieczne zadanie – muszą przedrzeć się za linię wroga, aby odnaleźć i sprowadzić bezpiecznie do domu szeregowca Jamesa Ryana, którego trzej bracia polegli w walce.

W znakomitej obsadzie znaleźli się Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns oraz Jeremy Davies. Film okazał się triumfem artystycznym, zdobywając pięć Oscarów, w tym statuetkę dla Stevena Spielberga za najlepszą reżyserię. Sekwencja na plaży Omaha przeszła do historii kina.

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1. Lista Schindlera (1993)

Ocena: 9/10

Fot. Kadr z "Listy Schindlera"

Oparte na faktach, poruszające arcydzieło przedstawia historię Oskara Schindlera – niemieckiego przedsiębiorcy, który w okupowanej Polsce decyduje się poświęcić cały swój majątek, by uratować przed śmiercią w obozach koncentracyjnych ponad tysiąc zatrudnionych u siebie Żydów. W rolach głównych mistrzowskie kreacje stworzyli Liam Neeson, Ben Kingsley oraz Ralph Fiennes.

Czarno-biały dramat zdominował oscarową galę, zdobywając siedem statuetek, w tym za najlepszy film i reżyserię. Do dziś widzowie uważają "Listę Schindlera" nie tylko za najlepszy tytuł Stevena Spielberga, ale również za jeden z najwybitniejszych filmów w historii kina.

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