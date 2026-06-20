Anime "Ania Shirley" to raj dla miłośników prozy Lucy Maud Montgomery Fot. materiał prasowy

Proza Lucy Maud Montgomery doczekała się nowego anime, które ponownie tchnęło życie w historię o rudowłosej dziewczynce dorastającej na malowniczej Wyspie Księcia Edwarda. "Ania z Zielonego Wzgórza", którą znajdziemy na Crunchyrollu, pokochają zarówno mali, jak i duzi. Porównania do dzieł Studia Ghibli nie padają bez powodu.

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Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Ani Shirley, która idzie przez życie z głową w chmurach, marząc o tym, by jej życie przypominało książkowy romans. Losy sierotki z Zielonego Wzgórza, które od ponad wieku chwytają za serca, dorobiły się kilkunastu ekranowych adaptacji – każda interpretacja niesie ze sobą nowe spojrzenie na ponadczasową opowieść z gatunku coming of age.

Po tym, jak Netflix anulował rozczulającą "Anię, nie Annę", miłośnicy twórczości Lucy Maud Montgomery mogą powtórnie wybrać się w podróż po kanadyjskiej prowincji i to za sprawą japońskiego serialu animowanego "Ania Shirley", który w sposób typowy dla Hayao Miyazakiego – twórcy "Spirited Away: W krainie bogów" i "Księżniczka Mononoke" – pochyla się nad klasyką literatury.

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Anime "Ania Shirley" to seans obowiązkowy dla dzieci i ich rodziców

Ania Shirley od bardzo dawna marzyła o tym, by opuścić sierociniec i znaleźć kochającą rodzinę. Dziewczynka zostaje w końcu wysłana na Wyspę Księcia Edwarda, gdzie ma zamieszkać u starszego rodzeństwa, Mateusza i Maryli Cuthbertów. Gdy stawia pierwsze kroki na Zielonym Wzgórzu, okazuje się, że podczas adopcji doszło do pomyłki. Cuthbertowie prosili o silnego chłopca, który wyręczy ich w pracy na farmie, a nie o dziewczynkę – rudą jak karotka, drobną i rozgadaną.

Ubiegłoroczny serial anime Hiroshiego Kawamaty wiernie oddaje pierwsze wrażenia z lektury książki "Ania z Zielonego Wzgórza", jeszcze bardziej uwydatniając piękno opisywanych przez kanadyjską pisarkę fauny i flory Wyspy Księcia Edwarda. Naturę ujęto kreską przypominającą dawne dzieła Studia Ghibli – podobnie jak u Miyazakiego przyroda wychodzi tutaj daleko poza tło i staje się bohaterką samą w sobie. Uwielbiane postaci odnajdują się doskonale w tym jakże wrażliwym pejzażu. Choć dobrze je znamy, podczas seansu animacji The Answer Studio możemy odnieść wrażenie, jakby dopiero co nam je przedstawiono.

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"Ani Shirley" nie ucieka od dziedzictwa swojej poprzedniczki. Wręcz przeciwnie. 24-odcinkowa produkcja inspiruje się warstwą wizualną anime "Ania z Zielonego Wzgórza", które wyreżyserował Isao Takahata ("Grobowiec świetlików"). Produkcję z 1979 roku pomógł mu graficznie opracować sam Miyazaki. Na nowy serial natkniemy się podczas przeglądania biblioteki serwisu Crunchyroll, który można subskrybować za pośrednictwem Prime Video.