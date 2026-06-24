DCU testuje kuzynkę Supermana. Ten bałagan ogląda się zaskakująco przyjemnie Fot. materiał prasowy

Kara Zor-El to straszna bałaganiara, która niezasklepione rany próbuje leczyć światłem czerwonego słońca. "Supergirl" nie można mylić z "Supermanem". Oboje pochodzą z Kryptonu i chcą czynić dobro, ale mają dwa osobne bagaże doświadczeń. Milly Alcock rozpakowuje walizkę pełną nierozwiązanych traum, tworząc protagonistkę, od której nie można oderwać wzroku. Ona i jej pies Krypto nie zdołały jednak na długo odwrócić mojej uwagi od bajzlu, jakim jest film Craiga Gillespiego.

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Nie da się ukryć, że DCU przeżywa renesans. Po wyjątkowo udanym "Supermanie" uniwersum, nad którym trzyma pieczę James Gunn ("Strażnicy Galaktyki"), rozwija się w interesującym kierunku, przyprawiając klasyczne kino superbohaterskie elementami typowymi nie tylko dla akcyjniaków i przygodówek. Przed ociekającym grozą "Clayfacem" Jamesa Watkinsa ("Eden Lake") konkurencja Marvel Cinematic Universe postanowiła przetestować mniej znaną szerszej widowni kuzynkę Clarka Kenta. I co z tego wyszło? Wielki bałagan, któremu brakuje polotu produkcji z Davidem Corenswetem, ale który zadziwiająco miło się ogląda.

Recenzja "Supergirl" z Milly Alcock. Drugim "Supermanem" to ona nie jest

Kara Zor-El na własne oczy widziała zagładę Kryptonu. Tragedia pobratymców odcisnęła silne piętno na jej psychice. Jako jedna z nielicznych ocalałych mieszkanek planety z trudem radzi sobie ze stratą. Upija się światłem czerwonego słońca, by zagłuszyć silne poczucie winy i złagodzić ból, który trawi jej serce. Mieszka w brudzie, mając za towarzysza psa Krypto, który jest jej jedyną pamiątką po dawnym życiu.

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Pamiętając o własnym koszmarze z przeszłości, bohaterka – z początku niechętnie – postanawia pomóc młodziutkiej Ruthye Marye Knoll zemścić się na zabójcy jej rodziny. Obie ruszają w pościg za kosmicznym piratem zwanym Kremem z Żółtych Wzgórz. Kara ma w tym też swój interes.

Milly Alcock w filmie "Supergirl". Fot. materiał prasowy

"Supergirl" próbuje wskoczyć na falę popularności "Strażników Galaktyki", ale problem w tym, że za jej kamerą nie stanął James Gunn, lecz Craig Gillespie, twórca "Miłości Larsa", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz "Cruelli". Nowy film DCU jest pewną kalką konkurencyjnego hitu, z tą różnicą, że jego poczucie humoru nie trafia tak celnie jak żarty Star-Lorda. Ot, przygodowa komedia, która zabiera nas w przejażdżkę po różnych zakamarkach kosmosu, nie interesując się zbytnio worldbuildingiem, co niestety wpływa niekorzystnie na fundament snutej historii.

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O ile Milly Alcock – odtwórczyni młodej Rhaenyry Targaryen w "Rodzie smoka" – radzi sobie świetnie jako tytułowa Kryptonijka, o tyle scenariusz, w ramach którego została zamknięta, sypie się jak tynk ze ścian. Akcja filmu w najmniej oczywistych momentach skacze między retrospekcjami a teraźniejszością, w niezbyt naturalny sposób starając się przekonać widza, by współczuł Karze. Owszem urywki z przeszłości rzucają światło na obecne problemy bohaterki, ale osiągają zamierzony cel przy użyciu nadmiernej ekspozycji. Wspomnienia odpowiadają nam na kluczowe pytania, choć są genezą w pigułce. Niby odwiedzamy Krypton, ale mamy czas, by odhaczyć tylko jeden zabytek.

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Alcock czuje się naturalnie, grając przeciwieństwo większości superbohaterek, jakie dotąd widzieliśmy na dużym ekranie. Ma wiecznie przetłuszczone włosy, wymiotuje na naszych oczach (nie poza kadrem) i zachowuje się, jakby przez ostatnie kilka miesięcy była nieustannie na kacu. W tym wszystkim jest wiarygodna i to ona niesie film na swoich barkach. Ona i Krypto, który pokazuje, jak powinno wyglądać dopracowane CGI.

Jason Momoa w filmie "Supergirl". Fot. materiał prasowy

Eve Ridley ("Problem trzech ciał") jako Ruthye Marye Knoll nie znajduje się na tym samym poziomie aktorstwa, co Jacobi Jupe z "Hamneta" Chloé Zhao, niemniej nieźle odnajduje się w roli sidekicka. Jason Momoa ("Aquaman") jako łowca nagród Lobo to wypisz-wymaluj metalowa wersja Garretta "Śmieciarzyny" Garrisona z filmu "Minecraft", a o obrzydliwym złoczyńcy granym przez niedocenionego Matthiasa Schoenaertsa ("Z dala od zgiełku") szybko można zapomnieć.