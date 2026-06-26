13 rzeczy na weekend: seriale, filmy i więcej. Idealne, gdy leje się żar

Słońce niejednych doprowadzi w ten weekend do szału. Z myślą o skwarnej sobocie i niedzieli przygotowałyśmy dla entuzjastów popkultury kilka propozycji, które pochłoną ich bez reszty. Od horroru ludowego w japońskiej wsi, po południowogotycki kryminał i filozoficzną perełkę wśród gier RPG.
Gorący weekend to świetna okazja, by udać się nad wodę, a jeśli taka możliwość nie wchodzi w grę, warto szukać szczęścia w popkulturze i pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, po które warto sięgnąć w najbliższą sobotę i niedzielę.
5 seriali na weekend
Nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja.
1. Awatar: Ostatni władca wiatru (2024-)
Aktorska adaptacja serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga" ukazuje świat podzielony na cztery magiczne nacje: Plemię Wody, Królestwo Ziemi, Nomadów Powietrza i Naród Ognia. Ci ostatni uważają siebie za potężniejszych od reszty i z sukcesem podbijają niezależne terytoria. Tylko zaginiony przed laty Awatar, władca czterech żywiołów, może ich powstrzymać. Drugiemu sezonowi, choć pozostawia wiele do życzenia, warto dać szansę
2. Wywiad z wampirem (2022-)
"Wywiad z wampirem" na podstawie serii książek Anne Rice jest jednym z najbardziej niedocenionych tytułów ostatnich lat. Jacob Anderson ("Gra o tron") oraz Sam Reid ("The Newsreader") uczynili z Louisa de Pointe du Laca i Lestata de Lioncourta postaci z krwi i kości, badając każdy zakamarek ich skomplikowanej więzi.
3. Dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden (2022)
Południowokoreańska komedia "Dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden" w realistyczny sposób ukazuje przyjaźń i pierwszą miłość na tle azjatyckiego kryzysu finansowego w 1997 roku. To słodko-gorzka opowieść z rodzaju coming-of-age, z oglądania której czerpie się czystą przyjemność.
4. Lato, kiedy umarł Hikaru (2025-)
Anime "Lato, kiedy umarł Hikaru" zabiera widzów na japońską wieś otoczoną gęstymi lasami i górami, gdzie nastolatek imieniem Yoshiki zaprzyjaźnia się z istotą, która przejęła tożsamość jego najlepszego przyjaciela Hikaru. Horror ludowy miesza się tu z charakterystycznym dla japońskiej animacji poczuciem humoru, dając widowni naprawdę wyjątkową historię o dojrzewaniu, akceptacji oraz zinternalizowanej homofobii. I to w pięknej oprawie.
5. Ostre przedmioty (2018)
"Ostre przedmioty" na podstawie powieści Gillian Flynn to połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym, które ujęto w ramach południowego gotyku – nurtu artystycznego zakorzenionego w kulturze amerykańskiego Południa, który słynie z bukietu ekscentrycznych postaci i sięgania po tematy tabu. Amy Adams ("Nowy początek") w duecie z Elizą Scanlen ("Zęby mleczne") hipnotyzują.
4 filmy na weekend
Bardziej siedzisz w filmach niż w serialach? Oto propozycje z myślą o tobie.
1. Sprawiedliwość owiec (2026)
Pasterz George Hardy spędza wolny czas, czytając powieści detektywistyczne swojemu stadu owiec. Gdy ginie w tajemniczych okolicznościach, zwierzęta postanawiają rozwikłać zagadkę jego morderstwa. "Sprawiedliwość owiec" w reżyserii Kyle'a Baldy ("Minionki") i ze scenariuszem Craiga Mazina ("The Last of Us") to nafaszerowana zwrotami akcji urocza opowieść o żałobie i przynależności do grupy. W rolach głównych wystąpili m.in. Hugh Jackman ("Logan: Wolverine"), Nicholas Galitzine ("Władcy Wszechświata") i Molly Gordon ("The Bear").
2. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej (2025)
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald jest historią rodzeństwa, które właśnie wkracza w dorosłość, ale jeszcze nie znalazło własnej drogi. Benek czuje się odrzucony przez starszego brata, Franka. Chłopaka nawiedza w tym samym czasie tajemnicza istota. Dusiołek spędza mu sen z powiek. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Bartłomiej Deklewa ("Światłoczuła"), raper Szczyl, Karolina Rzepa ("Brokat") i Izabella Dudziak ("Forst").
3. Sekret wilczej gromady (2020)
Wykonana techniką 2D animacja Cartoon Saloon i Mélusine Productions stanowi wycinek bolesnej historii Irlandii (poświęcony bezwzględnym rządom lorda protektora, Olivera Cromwella), zatapiając go w magii wierzeń ludowych wyspiarzy. Przepiękne dzieło Tomma Moore'a i Rossa Stewarta skupia się na przyjaźni młodej Angielki ze zmiennokształtną dziewczyną z lasu.
4. I twoją matkę też (2001)
Alfonso Cuarón – twórca "Więźnia Azkabanu", "Ludzkich dzieci" i "Romy" – nakręcił w 2001 roku upalny film drogi o dwóch napalonych przyjaciołach z różnych klas społecznych, którzy po ukończeniu szkoły średniej postanawiają spróbować, jak smakuje dorosłość. W melodramacie osadzonym w realiach Meksyku lat 90. widzimy m.in. Diego Lunę ("Andor"), Gael Garcíę Bernala ("Coco") i Maribel Verdú ("Labirynt fauna").
2 gry na weekend
W weekend wolicie poświęcić się graniu na PC lub konsoli? Służymy podpowiedzią.
1. Disco Elysium (2019)
W izometrycznej grze RPG estońskiego studia ZA/UM budzimy się w zrujnowanym pokoju hotelowym jako napuchnięty od nadmiaru alkoholu policjant z amnezją. Znajdujemy się w Martinaise, postindustrialnej dzielnicy Revachol, gdzie musimy zbadać sprawę śmierci pewnego najemnika. Disco Elysium to filozoficzne, polityczne i niezwykle wrażliwe arcydzieło ukazujące świat inspirowany rzeczywistością państw należących niegdyś do ZSRR lub będących jego satelitami. Narracyjna perła.
2. Tiny Glade (2024)
Tiny Glade jest przyjemną sandboksową grą polegającą na budowaniu średniowiecznego miasta, którą opracowało niewielkie studio Pounce Light mające siedzibę w Polsce. Stań na placu budowy i pozwól swojej wyobraźni popłynąć.
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1 album na weekend
Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.
Enya, Shepherd Moons (1991)
Gdy z nieba leje się skwar, muzyka irlandzkiej artystki Enyi powinna przynieść nam trochę ulgi. Trzeci album studyjny pt. "Shepherd Moons" łączy celtyckie brzmienia z gatunkiem new age i eterycznym wokalem jego autorki.
1 książka na weekend
Weekend chcesz spędzić na czytaniu książek? Mamy dla ciebie polecajkę.
Dzikuski, Dizz Tate (2025*)
* pierwsze wydanie w Polsce
"W Falls Landing na Florydzie – mieście pełnym parków rozrywki, bagnistych jezior i spalonych słońcem bugenwilli – w każdym zakamarku czai się coś złowieszczego. Paczka trzynastoletnich dziewcząt obsesyjnie krąży wokół córki miejscowego kaznodziei. Sammy jest hipnotyzująca, starsza i zakochana w Eddiem. Pewnego dnia znika bez śladu" – czytamy w opisie debiutanckiej powieści Dizz Tate, w której jednego narratora zastępuje cały chór.