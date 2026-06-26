13 rzeczy na weekend: seriale, filmy i więcej. Idealne, gdy leje się żar

Ludowy horror i południowy gotyk. Oto perełki popkultury na gorący weekend Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Słońce niejednych doprowadzi w ten weekend do szału. Z myślą o skwarnej sobocie i niedzieli przygotowałyśmy dla entuzjastów popkultury kilka propozycji, które pochłoną ich bez reszty. Od horroru ludowego w japońskiej wsi, po południowogotycki kryminał i filozoficzną perełkę wśród gier RPG.

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Gorący weekend to świetna okazja, by udać się nad wodę, a jeśli taka możliwość nie wchodzi w grę, warto szukać szczęścia w popkulturze i pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, po które warto sięgnąć w najbliższą sobotę i niedzielę.

5 seriali na weekend

Nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja.

1. Awatar: Ostatni władca wiatru (2024-)

Aktorska adaptacja serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga" ukazuje świat podzielony na cztery magiczne nacje: Plemię Wody, Królestwo Ziemi, Nomadów Powietrza i Naród Ognia. Ci ostatni uważają siebie za potężniejszych od reszty i z sukcesem podbijają niezależne terytoria. Tylko zaginiony przed laty Awatar, władca czterech żywiołów, może ich powstrzymać. Drugiemu sezonowi, choć pozostawia wiele do życzenia, warto dać szansę

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Netflix

2. Wywiad z wampirem (2022-)

"Wywiad z wampirem" na podstawie serii książek Anne Rice jest jednym z najbardziej niedocenionych tytułów ostatnich lat. Jacob Anderson ("Gra o tron") oraz Sam Reid ("The Newsreader") uczynili z Louisa de Pointe du Laca i Lestata de Lioncourta postaci z krwi i kości, badając każdy zakamarek ich skomplikowanej więzi.

Canal+, Player

3. Dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden (2022)

Południowokoreańska komedia "Dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden" w realistyczny sposób ukazuje przyjaźń i pierwszą miłość na tle azjatyckiego kryzysu finansowego w 1997 roku. To słodko-gorzka opowieść z rodzaju coming-of-age, z oglądania której czerpie się czystą przyjemność.

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Netflix

4. Lato, kiedy umarł Hikaru (2025-)

Anime "Lato, kiedy umarł Hikaru" zabiera widzów na japońską wieś otoczoną gęstymi lasami i górami, gdzie nastolatek imieniem Yoshiki zaprzyjaźnia się z istotą, która przejęła tożsamość jego najlepszego przyjaciela Hikaru. Horror ludowy miesza się tu z charakterystycznym dla japońskiej animacji poczuciem humoru, dając widowni naprawdę wyjątkową historię o dojrzewaniu, akceptacji oraz zinternalizowanej homofobii. I to w pięknej oprawie.

Netflix

5. Ostre przedmioty (2018)

"Ostre przedmioty" na podstawie powieści Gillian Flynn to połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym, które ujęto w ramach południowego gotyku – nurtu artystycznego zakorzenionego w kulturze amerykańskiego Południa, który słynie z bukietu ekscentrycznych postaci i sięgania po tematy tabu. Amy Adams ("Nowy początek") w duecie z Elizą Scanlen ("Zęby mleczne") hipnotyzują.

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HBO Max

Sam Reid w serialu "Wywiad z wampirem". Fot. materiał prasowy

4 filmy na weekend

Bardziej siedzisz w filmach niż w serialach? Oto propozycje z myślą o tobie.

1. Sprawiedliwość owiec (2026)

Pasterz George Hardy spędza wolny czas, czytając powieści detektywistyczne swojemu stadu owiec. Gdy ginie w tajemniczych okolicznościach, zwierzęta postanawiają rozwikłać zagadkę jego morderstwa. "Sprawiedliwość owiec" w reżyserii Kyle'a Baldy ("Minionki") i ze scenariuszem Craiga Mazina ("The Last of Us") to nafaszerowana zwrotami akcji urocza opowieść o żałobie i przynależności do grupy. W rolach głównych wystąpili m.in. Hugh Jackman ("Logan: Wolverine"), Nicholas Galitzine ("Władcy Wszechświata") i Molly Gordon ("The Bear").

Prime Video

2. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej (2025)

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald jest historią rodzeństwa, które właśnie wkracza w dorosłość, ale jeszcze nie znalazło własnej drogi. Benek czuje się odrzucony przez starszego brata, Franka. Chłopaka nawiedza w tym samym czasie tajemnicza istota. Dusiołek spędza mu sen z powiek. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Bartłomiej Deklewa ("Światłoczuła"), raper Szczyl, Karolina Rzepa ("Brokat") i Izabella Dudziak ("Forst").

w kinach, na CANALVOD i Mojekino.pl,

3. Sekret wilczej gromady (2020)

Wykonana techniką 2D animacja Cartoon Saloon i Mélusine Productions stanowi wycinek bolesnej historii Irlandii (poświęcony bezwzględnym rządom lorda protektora, Olivera Cromwella), zatapiając go w magii wierzeń ludowych wyspiarzy. Przepiękne dzieło Tomma Moore'a i Rossa Stewarta skupia się na przyjaźni młodej Angielki ze zmiennokształtną dziewczyną z lasu.

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Apple TV

4. I twoją matkę też (2001)

Alfonso Cuarón – twórca "Więźnia Azkabanu", "Ludzkich dzieci" i "Romy" – nakręcił w 2001 roku upalny film drogi o dwóch napalonych przyjaciołach z różnych klas społecznych, którzy po ukończeniu szkoły średniej postanawiają spróbować, jak smakuje dorosłość. W melodramacie osadzonym w realiach Meksyku lat 90. widzimy m.in. Diego Lunę ("Andor"), Gael Garcíę Bernala ("Coco") i Maribel Verdú ("Labirynt fauna").

Netflix

Bartłomiej Deklewa, Szczyl, Karolina Rzepa i Izabella Dudziak w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Fot. materiał prasowy

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu na PC lub konsoli? Służymy podpowiedzią.

1. Disco Elysium (2019)

W izometrycznej grze RPG estońskiego studia ZA/UM budzimy się w zrujnowanym pokoju hotelowym jako napuchnięty od nadmiaru alkoholu policjant z amnezją. Znajdujemy się w Martinaise, postindustrialnej dzielnicy Revachol, gdzie musimy zbadać sprawę śmierci pewnego najemnika. Disco Elysium to filozoficzne, polityczne i niezwykle wrażliwe arcydzieło ukazujące świat inspirowany rzeczywistością państw należących niegdyś do ZSRR lub będących jego satelitami. Narracyjna perła.

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PC (Windows), macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS i Android

2. Tiny Glade (2024)

Tiny Glade jest przyjemną sandboksową grą polegającą na budowaniu średniowiecznego miasta, którą opracowało niewielkie studio Pounce Light mające siedzibę w Polsce. Stań na placu budowy i pozwól swojej wyobraźni popłynąć.

PC (Windows, Linux)

Kadr z gry Disco Elysium. Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

Enya, Shepherd Moons (1991)

Gdy z nieba leje się skwar, muzyka irlandzkiej artystki Enyi powinna przynieść nam trochę ulgi. Trzeci album studyjny pt. "Shepherd Moons" łączy celtyckie brzmienia z gatunkiem new age i eterycznym wokalem jego autorki.

1 książka na weekend

Weekend chcesz spędzić na czytaniu książek? Mamy dla ciebie polecajkę.

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Dzikuski, Dizz Tate (2025*)

* pierwsze wydanie w Polsce