Maciej Musiał na tle tańczącego tłumu
Wracają Warszawskie Potańcowki Fot. Instagram / Maciej Musiał // montaż: naTemat

Słynne już Warszawskie Potańcówki Macieja Musiała oficjalnie ruszyły z kolejnym sezonem. Na uczestników czekają muzyka na żywo, parkiet pod gołym niebem i atmosfera dawnych dancingów. To wydarzenie międzypokoleniowe i całkowicie bezpłatne.

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"Czułe, międzypokoleniowe, darmowe, bez viproomów, z orkiestrami na żywo" – takimi słowami gwiazdor "Rodzinki.pl" zapowiedział tegoroczną edycję, która rozpoczęła się 20 czerwca. Wydarzenie z założenia ma łączyć pokolenia, a organizatorzy zapraszają wszystkich: seniorów, zakochanych, singli oraz "CHŁOPAKÓW, żeby dziewczyny miały kim tańczyć".

Wszystkie Warszawskie Potańcówki odbywają się na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i zaczynają o 19. Poniżej letni harmonogram:

  • 27 czerwca – Buena Visła,
  • 11 lipca – Warszawska Orkiestra Sentymentalna,
  • 25 lipca – Albert Karch Ensemble,
  • 8 sierpnia – Grupa Torpedo gra Polish Funk,
  • 22 sierpnia – Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm Młynarskiego i Namysłowskiego.

    • Warszawskie Potańcówki Macieja Musiała to letni hit Warszawy

    Pomysł na organizację dancingu w klimacie retro zrodził się w głowie Macieja Musiała parę lat temu. Z miłości do tradycyjnego tańca w parze oraz "starej" muzyki, aktor postanowił stworzyć tradycyjne, eleganckie potańcówki jak sprzed dekad. Zresztą taniec wraca u niego nawet przy okazjach charytatywnych – jego tegoroczna aukcja na WOŚP była takim hitem, że aż chciało się tańczyć poloneza.

    Początkowo imprezy organizowane przez jego kawiarnię Cafe Pląs odbywały się w parku Arkadia przy pałacu Królikarnia na Mokotowie. Wydarzenia błyskawicznie stały się hitem, przyciągając setki mieszkańców w każdym wieku. W 2024 roku, po zmianie dyrekcji Muzeum Narodowego, któremu podlega Królikarnia, dancingi dostały zakaz organizacji.

    Musiał się jednak nie poddał – przeniósł potańcówki do warszawskiej ASP na Krakowskim Przedmieściu, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Imprezy w samym sercu stolicy zyskały jeszcze większy rozmach, stając się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie wakacyjnej Warszawy.

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    Fenomen potańcówek Macieja Musiała? To genialna alternatywa dla współczesnych klubów, które stały się najpopularniejszymi miejscami do publicznego tańca. Zamiast ciemnych sal i dudniącego basu można porozmawiać na świeżym powietrzu, zatańczyć w parze i po prostu spędzić razem czas. Można przyjść z partnerem, ale równie dobrze z rodzicami czy dziadkami.

    Nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowym nastroju. Ciepłe letnie wieczory, dziedziniec ASP pod gołym niebem, girlandy świetlne i muzyka grana na żywo sprawiają, że można choć na chwilę poczuć klimat przedwojennych i powojennych dancingów. Wygląda na to, że warszawiacy (i nie tylko) za taką atmosferą naprawdę tęsknili.