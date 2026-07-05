System of a Down zagra w Polsce już 18 i 19 lipca. Znamy setlistę na tę trasę. Foto: Shayli, Milan Risky, A.PAES, Shutterstock

System of a Down zagra w Polsce już 18 i 19 lipca. Legenda eksperymentalnego metalu od lat nie nagrała nowej płyty, ale na żywo przypomina swoim fanom i największe hity, i mniej znane utwory.

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System of a Down jest już w Europie. Za zespołem pierwsze dwa koncerty na naszym kontynencie. 29 czerwca grupa zagrała w Szwecji, a 2 lipca i 4 lipca dała dwa występy we Francji. I dzięki temu wiemy, co mniej więcej usłyszymy w Polsce.

System of a Down zagra dwa koncerty w Warszawie

System of a Down już za kilkanaście dni zagra na PGE Narodowym dwa koncerty: 18 i 19 lipca (to zarazem jedne z 8 koncertów na Stadionie Narodowym, które rozpalą stolicę w 2026 roku). Pamiętajmy, że mowa o zespole już stricte koncertowym, gdyż ostatnia jego płyta, "Hypnotize", pojawiła się na rynku w 2005 roku. Od ponad dwóch dekad muzycy nie potrafią się dogadać w kwestii napisania premierowego materiału! Na jakie utwory możemy liczyć?

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Skoncentrujmy się na obecnej trasie. W jej trakcie grupa – wnioskując ze szwedzkiego show – gra przekrojową setlistę, z naciskiem jednak na przełomowe "Toxicity", z którego to albumu w Skandynawii zagrano aż 10 piosenek. Debiut, "System of a Down", reprezentowało 6 utworów, "Steal This Album!" – 4, a okres "Mezmerize"/"Hypnotize" łącznie 6 kompozycji.

Co dokładnie zagrają Ormianie?

Wejdźmy jednak w szczegóły. W Szwecji Ormianie zagrali łącznie 29 piosenek (w tym intro i dwie kompozycje, które nie znalazły się na żadnym "dużym" albumie).

Z dobrych wiadomości: wiele wskazuje na to, że usłyszymy niemal całe "Toxicity"! Na tym CD wypalono 14 utworów (nie licząc outro, "Arto"), a na żywo zespół zagra nie tylko największe hity ("Chop Suey!", "Aerials" i numer tytułowy), ale też mniej oczywiste: "ATWA", "Bounce", "Deer Dance", "Forest" i "Needles". Wszystko uzupełnią "Prison Song" i "Psycho" ze słynną, długą solówką gitarową.

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Debiut będą reprezentować klasyczne już "Sugar", "War?", "Suite-Pee" i ballada "Spiders". Z mniej znanych utworów otrzymamy "Darts" i "Suggestions".

Dalsza część artykułu poniżej.

Fani bliźniaczych płyt "Mezmerize"/"Hypnotize" dostaną: "B.Y.O.B.", "Lost in Hollywood", "Radio/Video", "Dreaming", "Hypnotize" i najbardziej znaną balladę grupy, czyli "Lonely Day".

Ze składanki "Steal This Album!" (znajdują się na niej "odrzuty" z sesji do "Toxicity" i debiutu) zespół najprawdopodobniej zagra "Chic 'N' Stu", proszące się o chóralne odśpiewanie "I-E-A-I-A-I-O", "Innervision" i "Streamline".

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Setlistę uzupełnią też "Dam" z demo zespołu i "Genocidal Humanoidz" – utwór, który grupa wrzuciła do sieci w 2020 roku. Wszystko miało związek z tym, co działo się wtedy w ich rodzinnej Armenii, gdzie trwały walki w regionie Górskiego Karabachu. Muzycy rozpoczęli premierą tej kompozycji zbiórkę środków na pomoc dla armeńskich żołnierzy, którzy zostali ranni w walce (zespół opublikował wtedy także "Protect the Land").

Zespół nie idzie na łatwiznę!